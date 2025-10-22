Barclays: Αυξάνει τις προβλέψεις της – Επαναγορά μετοχών ύψους 670 εκατ. δολαρίων

Η βρετανική τράπεζα Barclays αύξησε τις προβλέψεις της και ανακοίνωσε επαναγορά μετοχών ύψους 500 εκατ. λιρών (667 εκατ. δολάρια) κατά την ανακοίνωση των κερδών γ’ τριμήνου την Τετάρτη.

Η τράπεζα δήλωσε ότι πλέον αναμένει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) μεγαλύτερη του 11%, από περίπου 11%, για ολόκληρο το έτος.

Οι προβλέψεις για τα καθαρά έσοδα από τόκους (εξαιρουμένων των επενδυτικών τραπεζικών εργασιών και των κεντρικών γραφείων) αυξήθηκαν επίσης σε περισσότερα από 12,6 δισεκατομμύρια λίρες για το έτος, από πάνω από 12,5 δισεκατομμύρια λίρες.

Τα κέρδη προ φόρων του γ’ τριμήνου υποχώρησαν 7% και διαμορφώθηκαν σε 2,1 δισ. λίρες από 2,232 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

«Έχουμε δημιουργήσει δυναμικά και σταθερά κεφάλαια για τους μετόχους μας κατά τη διάρκεια των τελευταίων εννέα τριμήνων», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος CS Venkatakrishnan.

«Κατά συνέπεια, αποφασίσαμε να επισπεύσουμε ένα μέρος των σχεδίων διανομής μας για ολόκληρο το έτος, με την σημερινή ανακοίνωση επαναγοράς μετοχών ύψους 500 εκατομμυρίων λιρών και τώρα σχεδιάζουμε να προχωρήσουμε σε τριμηνιαίες ανακοινώσεις επαναγοράς μετοχών. Η συνεπής και ισχυρή μας απόδοση έχει θέσει τα θεμέλια για μεγαλύτερη απόδοση μετά το 2026 και ανυπομονώ να μοιραστώ τους ενημερωμένους στόχους μας για το 2028 μαζί με τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 25.»

Οι μετοχές της Barclays, εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, διαπραγματεύονταν 2,6% υψηλότερα

Τα έσοδα στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση.