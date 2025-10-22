beyond-meat:-Γιατί-εκτοξεύεται-η-μετοχή-1.300%-μέσα-σε-τέσσερις-ημέρες

Εντυπωσιακά νούμερα καταγράφει η μετοχή της Beyond Meat στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Τετάρτη, διευρύνοντας το τετραήμερο ράλι της σε σχεδόν 1.300%.

Εντυπωσιακά νούμερα καταγράφει η μετοχή της Beyond Meat στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Τετάρτη, διευρύνοντας το τετραήμερο ράλι της σε σχεδόν 1.300%.

Συγκεκριμένα, η μετοχή της προβληματικής εταιρείας παρασκευής μπιφτεκιών και λουκάνικων φυτικής προέλευσης, σημειώνει άνοδο 100% στα 7,33 δολάρια. Ωστόσο, η μετοχή η οποία έκλεισε στα 52 σεντς την Πέμπτη, εξακολουθεί να υποχωρεί περίπου 97% από το ιστορικό υψηλό της το 2019.

Σύμφωνα με το MarketWatch, ήταν μία από τις «δραματικές» ανόδους για οποιαδήποτε μετοχή φέτος.

Η μετοχή άρχισε να ανεβαίνει την Παρασκευή και η άνοδος επιταχύνθηκε τη Δευτέρα, όταν το Business Insider ανέφερε έναν trader ονόματι Demitri Semenikhin, ο οποίος διαφημίζει τη μετοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Άμεσα, οι διαδικτυακές κοινότητες επενδυτών όπως το Reddit και το X εστίασαν στην μετοχή ως τον επόμενο υποψήφιο για «short squeeze», όπως αναφέρει το -. Η άνοδος της μετοχής μπορεί να τροφοδοτήθηκε επίσης από τους «bearish traders» που τοποθετήθηκαν εναντίον της Beyond Meat: Περίπου το 64% των μετοχών που ήταν διαθέσιμες για διαπραγμάτευση, είχαν πωληθεί «short» μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η μετοχή σημείωσε νέα άνοδο την Τρίτη, όταν η εταιρεία ανακοίνωσε αυξημένη διαθεσιμότητα των προϊόντων της στα καταστήματα της Walmart Inc. Τα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα σε περισσότερα από 2.000 καταστήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Μετοχές αξίας περίπου 5,9 δισ. δολ. άλλαξαν χέρια την Τρίτη, ποσό που αντιστοιχεί σε 4,2 φορές την αγοραία αξία της εταιρείας.

Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν πως ακόμα και αυτή η εντυπωσιακή άνοδος, δεν μπορεί καλύψει κάτω από το χαλάκι τα προβλήματα της εταιρείας.

Η Beyond Meat αντιμετωπίζει συνεχείς προκλήσεις με συρρίκνωση των πωλήσεων και συνεχείς ζημίες. Το υψηλό χρέος της εταιρείας αντιμετωπίστηκε εν μέρει με αναδιάρθρωση, αλλά η εταιρεία παραμένει ζημιογόνα και αγωνίζεται να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα με τον τρέχοντα όγκο πωλήσεων.