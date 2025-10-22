coca-cola:-Λανσάρει-τη-νέα-εκδοχή-με-την-συνταγή-Τραμπ

Η Coca-Cola ξεκίνησε και επίσημα την πώληση στις ΗΠΑ μιας εκδοχής της Coca-Cola που χρησιμοποιεί ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, αντί για σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης, ακολουθώντας το αίτημα που είχε εκφράσει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το CNN, αυτή η εκδοχή της Coca-Cola θα κυκλοφορήσει σε «επιλεγμένες» πόλεις και καταστήματα λιανικής στις Ηνωμένες Πολιτείες,

Τον περασμένο Ιούλιο ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η εταιρεία είχε συμφωνήσει να χρησιμοποιήσει ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο στα αναψυκτικά της, τονίζοντας πως «αυτή θα ήταν μία πολύ καλή κίνηση από μέρος της εταιρείας», την ίδια ώρα που ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ έχει ταχθεί κατά του σιροπιού καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης που χρησιμοποιείται στην αμερικανική Coca-Cola.

«Αυτή η κυκλοφορία αντικατοπτρίζει τη συνεχή δέσμευσή μας να προσφέρουμε στους ανθρώπους περισσότερους τρόπους να απολαμβάνουν τα ποτά που αγαπούν», ανέφερε η Coca-Cola σε ανακοίνωσή της.

Ωστόσο, ο Οικονομικός Διευθυντής της Coca-Cola Company, Τζον Μέρφι, δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στο -, ότι οι προκλήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού περιορίζουν την κυκλοφορία.

«Θα είναι μια περιορισμένη κυκλοφορία», ανέφερε. «Υπάρχει συγκεκριμένη ποσότητα ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο διαθέσιμη στις Ηνωμένες Πολιτείες» τόνισε.

Η Coca-Cola βασίζεται σε σιρόπι καλαμποκιού υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη, το οποίο είναι φθηνότερο από τη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, για να γλυκάνει το χαρακτηριστικό της προϊόν στις ΗΠΑ. Ωστόσο, μια ακριβότερη εκδοχή του αναψυκτικού που χρησιμοποιεί ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο που εισάγεται από το Μεξικό έχει αποκτήσει οπαδούς.

Η παραγωγή ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο στις ΗΠΑ αντιπροσωπεύει περίπου το 30% της προσφοράς ζάχαρης της χώρας, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ. Το υπόλοιπο προέρχεται από ζαχαρότευτλα, καθώς και από εισαγωγές από το Μεξικό και άλλες χώρες.

Ο Μέρφι δήλωσε ότι εκτός από την προσφορά ζάχαρης, η αύξηση της παραγωγής γυάλινων μπουκαλιών είναι ένας περιοριστικός παράγοντας στην κυκλοφορία του νέου αναψυκτικού.

Η δυνατότητα παραγωγής του νέου αμερικανικού ποτού σε γυάλινα μπουκάλια πρέπει να επεκταθεί προκειμένου να διανεμηθεί ευρύτερα το νέο αναψυκτικό, δήλωσε ο Murphy, καθώς διαφέρει από τη διαδικασία που χρησιμοποιείται με τα κουτιά.