elbisco:-Πού-τίθεται-ο-πήχης-για-το-2025-ενώ-συνεχίζονται-οι-δικαστικές-εκκρεμότητες

Τι αποκαλύπτουν για την πορεία του 2025 οι οικονομικές καταστάσεις της γνωστής βιομηχανίας τροφίμων για τη χρήση 2023 που δημοσιεύτηκαν με μεγάλη καθυστέρηση. Που βρίσκονται οι δικαστικές εκκρεμότητες της εταιρείας που την ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια.

Σε μια θετική χρονιά ποντάρει για το 2025 η Elbisco, μια από τις πιο γνωστές εταιρείες τροφίμων της χώρας με περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες επιχειρηματικής διαδρομής.

H εταιρεία δημοσιοποίησε χθες με μεγάλη καθυστέρηση τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2023, ενώ δεσμεύεται πως στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δημοσιευθούν οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις για το 2024. Μόλις, δε, τον περασμένο Αύγουστο είχε δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2022.

Οι προβλέψεις για το 2025

Στην τελευταία οικονομική της έκθεση υπάρχουν αναλυτικές προβλέψεις για το 2025. Η εταιρεία εκτιμά αύξηση του κύκλου εργασιών στα 115 εκατ. ευρώ, σε μια ανάπτυξη της τάξης του 4%, ενισχυμένη περαιτέρω από τις σημαντικές βελτιώσεις τόσο του μικτού περιθωρίου, όσο και της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA). Ειδικότερα, η λειτουργική κερδοφορία εκτιμάται στα 10 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 11%, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση.

Σημαντική αναμένεται και η μείωση του συνολικού τραπεζικού δανεισμού στα 25,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός εκτιμάται ότι θα περιοριστεί κάτω από €20 εκατ..

Επιπλέον, για τη θυγατρική Zito Luks, αναμένονται αποτελέσματα αντίστοιχα των υψηλών επιδόσεων του 2024, με έμφαση σε περαιτέρω βελτίωση πωλήσεων στα 22 εκατ. ευρώ (+7%) και ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) στα 1,7 εκατ. ευρώ (+3%). Παράλληλα, θα συνεχιστεί το επενδυτικό πρόγραμμα, εστιάζοντας στην αναβάθμιση της παραγωγικής δυναμικότητας και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.

Με βάση τα παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων του ομίλου αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη, τόσο στη μητρική εταιρεία, όσο και στη θυγατρική.

Η εικόνα του 2024

Κατά την οικονομική χρήση του 2024, η εταιρεία κατέγραψε σταθεροποίηση των οικονομικών της μεγεθών συγκριτικά με το 2023, με βελτίωση των μικτών κερδών και περαιτέρω ουσιαστική μείωση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 110,30 εκατ. ευρώ (-3,9%) έναντι 114,76 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν σε 36,48 εκατ. (+1%) από 36,12 εκατ. ευρώ το 2023. Αξιοσημείωτη είναι και η βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους, το οποίο από 31,5% το 2023 ανήλθε σε 33,1% το 2024.

Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ανήλθε σε 9,02 εκατ. ευρώ έναντι 9,87 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ παράλληλα καταγράφηκε σταθερή απομείωση του τραπεζικού δανεισμού. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα 29,74 εκατ. το 2024 από τα 37,73 εκατ. το 2023, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός περιορίστηκε στα 26,72 εκατ. το 2024, από 33,75 εκατ. το 2023.

Οι εξαγωγικές δραστηριότητες ακολούθησαν την ανοδική πορεία της εταιρείας, με κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα 15 εκατ. και κατά την οικονομική χρήση του 2024.

Με σταθερή στρατηγική, η Elbisco προχώρησε σε στοχευμένες επενδύσεις που ενίσχυσαν τις βιομηχανικές υποδομές, μείωσαν το λειτουργικό κόστος και βελτίωσαν την ενεργειακή αποδοτικότητα. Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε 2,94 εκατ. το 2024, έναντι 2,75 εκατ. το 2023. Το επενδυτικό σχέδιο συνολικού επιλέξιμου κόστους 9,59 εκατ. ευρώ, εντάχθηκε επιτυχώς στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Τι έδειξε το 2023

Για το 2023, ο κύκλος εργασιών της Elbisco ανήλθε σε 114,8 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 3,4% σε σχέση με το 2022, ενώ τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 36,1 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 11,2%.

Το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε στο 31,5% από 29,3% το προηγούμενο έτος, αντανακλώντας τον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) αυξήθηκε θεαματικά κατά 77,8%, φτάνοντας τα 9,9 εκατ. ευρώ. Σημαντική ήταν επίσης η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης, καθώς ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε σημαντικά κατά περίπου 6 εκατ. ευρώ, από 43,8 εκατ. ευρώ το 2022 σε 37,8 εκατ. το 2023.

Αξιοσημείωτες ήταν και οι επιδόσεις της θυγατρικής Zito Luks A.D. στη Βόρεια Μακεδονία, η οποία κατέγραψε αύξηση μεριδίων και όγκων πωλήσεων, ενίσχυση του μικτού περιθωρίου κέρδους στο 33% και περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Η Elbisco υλοποιεί ένα συνεπές επενδυτικό πρόγραμμα που εστιάζει στην ενεργειακή αποδοτικότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση βασικών γραμμών παραγωγής.

Μια δικαστική υπόθεση που εκκρεμεί εδώ και 35 χρόνια

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της Elbisco, δικαστική διαμάχη μειοψηφίας παλαιών μετόχων της τότε εταιρείας Αρτοβιομηχανία Elite AE, εκκρεμεί εδώ και 35 περίπου χρόνια, με διεκδικούμενες αποζημιώσεις από την Elbisco και ορισμένους από τους τότε μετόχους της. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαμάχης, όλες οι σχετικές αποφάσεις δικαίωναν την εταιρεία.

Απόφαση όμως που εκδόθηκε το 2020 από τον Άρειο Πάγο, έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσης των αντιδίκων της Elbisco «μη κρίνοντας επί της ουσίας της υπόθεσης αλλά για λόγο που αφορούσε σε τυπική πλημμέλεια της υπ’ αριθμόν 4508/2018 εκδοθείσας υπέρ της εταιρείας απόφασης του Εφετείου Αθηνών, η οποία αφορούσε το δικαστήριο καθαυτό (κακή σύνθεση του δικάσαντος δικαστηρίου)».

Στη συνέχεια, εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2023 μια νέα απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτή την έφεση και εν μέρει την αγωγή των τριών αντιδίκων, αναγνωρίζοντας ότι η Elbisco οφείλει να καταβάλει το ποσό των 12.250.650,33 ευρώ πλέον νόμιμων τόκων και επιπλέον το ποσό των 250.000,00 ευρώ σε κάθε έναν από αυτούς, ενώ επιδίκασε ποσό δικαστικής δαπάνης 202.500,00 ευρώ.

O Άρειος Πάγος τον Σεπτέμβριο του 2023, στο πλαίσιο της άσκησης αίτησης αναίρεσης και αίτησης αναστολής κατά της απόφασης του Εφετείου Αθηνών από την Εlbisco, ανέστειλε την εκτέλεση όλων των ποσών, μέχρι την έκδοση απόφασης του Αρείου Πάγου επί της αναίρεσης, πλην της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης και διαταγών πληρωμής συνολικού κεφαλαίου 1,41 εκατ. ευρώ πλέον τόκων και εξόδων, καθώς έκρινε ότι είναι αναρμόδιο να αποφασίσει την αναστολή τους. Σε συνέχεια των παραπάνω, η Elbisco κατέβαλε ποσό περί τα 4,5 εκατ. ευρώ (για κεφάλαιο, τόκους και δαπάνες), επιφυλασσόμενη για τη διεκδίκηση της επιστροφής όλων των καταβληθέντων ποσών, μετά και την οριστική δικαίωσή της. Για το λόγο αυτό, αποφάσισε να προβεί σε πρόβλεψη ποσού 4,5 εκατ. ευρώ που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης του 2022, για να καλύψει πλήρως τυχόν μελλοντική ζημία.

Επίσης, στο πλαίσιο αυτής της αντιδικίας, έχει γίνει συντηρητική (εξασφαλιστικής φύσεως) δέσμευση εμπορικών σημάτων και τραπεζικών λογαριασμών της Elbisco, χωρίς να έχει επηρεαστεί η καθημερινή λειτουργία της.

Πότε εκτιμάται η οριστική περαίωση της υπόθεσης

Η αίτηση αναίρεσης κατά της απόφασης του Εφετείου ενώπιον του Αρείου Πάγου, συζητήθηκε την 20η Μαΐου 2024 και εκδόθηκε επ’ αυτής η με αριθμό 661/2025 απόφαση, η οποία παρέπεμψε την κρίση επί της αίτησης αναίρεσης, για έναν από τους πλείστους λόγους της, στην Τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ενώπιον της οποίας θα συζητηθεί η υπόθεση στις 16-10-2025.

«Εκτιμάται ότι υπάρχουν σοβαρότατες πιθανότητες να γίνει δεκτός ο λόγος αυτός και να έχουμε την ολική και αυτοδίκαιη άρση όλων των επιζήμιων για την εταιρεία συνεπειών της απόφασης του Εφετείου, το αργότερο στα μέσα του 2026, ενώ ο χρόνος της οριστικής περαίωσης της υπόθεσης προσδιορίζεται περί τα μέσα-με τέλη του 2027. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης της Τακτικής Ολομέλειας επί του συγκεκριμένου λόγου που παραπέμφθηκε, η υπόθεση θα επιστρέψει στο αρμόδιο Τμήμα του Αρείου Πάγου, δεδομένου ότι έχει παραμείνει εκκρεμής η κρίση του επί των ουσιωδέστερων και τεμνόντων την ένδικη διαφορά λόγων αναίρεσης, των οποίων η ευδοκίμηση σφόδρα πιθανολογείτο εξ αρχής ότι θα οδηγήσει στην αναίρεση της απόφασης του Εφετείου. Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος οριστικής περαίωσης της νομικής υπόθεσης, εκτιμάται περί το τέλος του 2028», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην οικονομική έκθεση της Elbisco.

Η εταιρεία εκτιμά «σε σχέση με την έκβαση της αίτησης αναίρεσης στον Άρειο Πάγο, ότι τελικά θα ευδοκιμήσει υπέρ της. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στο ότι η Elbisco δικαιώθηκε πρωτόδικα το 2009, στη συνέχεια και κατόπιν έφεσης των αντιδίκων δικαιώθηκε και στο Εφετείο Αθηνών το 2018, σε συνδυασμό με το ότι η άνω αναιρετική απόφαση του Αρείου Πάγου εκδόθηκε για λόγο αποκλειστικά τυπικό, που δεν συνδέεται με οιοδήποτε νομικό σφάλμα της εφετειακής απόφασης. Συνεπώς, σχετικά με την απόφαση του 2023 από το Εφετείο Αθηνών, η οποία είναι διαμετρικά αντίθετη με όλες τις προηγούμενες αποφάσεις, η εταιρεία εκτιμά ότι θα ακυρωθεί και εξαφανιστεί στον Άρειο Πάγο με βάση την Αίτηση Αναίρεσης που έχει καταθέσει και τελικώς, η αγωγή των αντιδίκων θα απορριφθεί αμετάκλητα στο σύνολό της», σημειώνει επίσης η διοίκηση της εταιρείας.

Μια επιχειρηματική διαδρομή σχεδόν 40 χρόνων

Η πορεία της εταιρείας ξεκίνησε το 1987 όταν ο επιχειρηματίας Κυριάκος Φιλίππου αγόρασε την Ελληνική Εταιρεία Μπισκότων ΑΒΕΕ, μια εταιρεία που προήλθε από την απόσχιση του κλάδου παραγωγής και εμπορίας καταναλωτικών αγαθών της Αλλατίνη ΑΒΕΕ και συνέχισε να αναπτύσσει τα προϊόντα τελικού καταναλωτή με το σήμα «Αλλατίνη», το οποίο και αποτελεί μια από τις παλαιότερες φίρμες στον ελλαδικό χώρο.

Το 1988 η εταιρεία διεισδύει σε έναν νέο σημαντικό κλάδο, εκείνον της παραγωγής και εμπορίας φρυγανιάς και αρτοσκευασμάτων, με την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της γνωστής βιομηχανίας παρασκευής φρυγανιάς Elite, την οποία αργότερα απορρόφησε.

Το 1991 η αρτοβιομηχανία Κρίς Κρίς ΑΕ θα εξαγοραστεί και θα συγχωνευτεί με την αρτοβιομηχανία Elite και το 1994 η εταιρεία εισάγει τις μετοχές της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με στόχο την αύξηση των πόρων της για χρηματοδότηση των επενδυτικών της σχεδίων.

Το 1995 η εταιρεία εξαγοράζει την αρτοβιομηχανία παραγωγής Ν. Βοσινάκης ΑΒΕΕ, ενώ μερικά χρόνια αργότερα και δη το 2001 εξαγοράζει την πλειοψηφία των μετοχών της Zitoluks Skopje. Επίσης, προχώρησε στην απόκτηση συμμετοχής στη Μόρνος ΑΕ, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία συσκευασίας.

Το 2012 η Elbisco αποφασίζει την έξοδό της από το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη διαπραγμάτευση της μετοχής να σταματά στις 29 Νοεμβρίου.

Τον Απρίλιο του 2014 τίθεται σε λειτουργία η νέα γραμμή παραγωγής ψωμιού στο εργοστάσιο της Elbisco στο Πικέρμι της Αττικής. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 5 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 15% στο πλαίσιο στήριξης του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011.

Το 2015 τίθεται σε λειτουργία νέα γραμμή παραγωγής σνακ στο εργοστάσιο της Elbisco στη Χαλκίδα, σε μια επένδυση ύψους 4 εκατ. ευρώ, η οποία επίσης χρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 15% στο πλαίσιο στήριξης του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011.

Το 2016 η εταιρεία ξεκίνησε την υλοποίηση επένδυσης ύψους 20 εκατ. ευρώ για την κατασκευή νέας γραμμής φρυγανιάς στις εγκαταστάσεις στη Χαλκίδα, ενώ το ίδιο έτος τέθηκε σε λειτουργία και το νέο ιδιόκτητο κέντρο διανομής της Elbisco στο Πικέρμι, σε μια επένδυση ύψους 2 εκατ. ευρώ. Το κτήριο, επιφάνειας 4.500 τμ αποτελεί πλέον βασικό κέντρο διανομής της εταιρείας. Το τέλος του 2016 βρίσκει την εταιρεία να υλοποιεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους άνω των 30 εκατ. ευρώ με στόχο την ανάπτυξή της εντός και εκτός Ελλάδας.

Έδρα της Elbisco παραμένει το Πικέρμι Αττικής, όπου στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της λειτουργούν βιομηχανοστάσιο, αποθήκη, κέντρο διανομής και χώροι γραφείων.

Η εταιρεία διαθέτει μερικές από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες μάρκες στην Ελλάδα, όπως Elite, Αλλατίνη, Κρίς Κρίς, Βοσινάκη και Forma, ενώ σημαντική είναι και η εξαγωγική της δραστηριότητα. Στα ηνία της εταιρείας βρίσκονται η Έλενα Φιλίππου και ο σύζυγός της Γιάννης Κουμάνταρος.