fitch:-Η-υποστήριξη-των-ΗΠΑ-βοήθησε-την-Αργεντινή-να-αποφύγει-την-υποβάθμιση

Η υποστήριξη των ΗΠΑ προς τις αγορές της Αργεντινής απέτρεψε την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας της Νότιας Αμερικής, αλλά η χώρα χρειάζεται ένα ευρύτερο σχέδιο για την ανασυγκρότηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων προκειμένου να εξασφαλίσει αναβάθμιση, δήλωσε σήμερα η Fitch Ratings.

«Το αμερικανικό backstop είναι κάτι που βοήθησε την Αργεντινή να αποτρέψει μια υποβάθμιση της αξιολόγησης, οι κίνδυνοι της οποίας θα είχαν αυξηθεί εάν η κεντρική τράπεζα είχε συνεχίσει να αφαιμάσσει τα διεθνή αποθέματα για να υπερασπιστεί το καθεστώς συναλλάγματος», δήλωσε σε - στο Reuters ο Τοντ Μαρτίνεθ, συν-επικεφαλής της ομάδας κρατικών ομολόγων της Fitch Ratings στην Αμερική.

Συμφωνία σταθεροποίησης συναλλαγματικής ισοτιμίας με τις ΗΠΑ

Η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι υπέγραψε συμφωνία σταθεροποίησης συναλλαγματικής ισοτιμίας ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, μέρος ενός σχεδίου των ΗΠΑ για την υποστήριξη των μεταρρυθμιστικών πολιτικών του προέδρου Μιλέι ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών αυτό το Σαββατοκύριακο. Η τράπεζα δήλωσε την Τρίτη ότι πούλησε 45,5 εκατομμύρια δολάρια από τα αποθεματικά της για να υποστηρίξει τη συναλλαγματική ισοτιμία.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι γίνονται εργασίες για μια τραπεζική διευκόλυνση ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αγορά ομολόγων της Αργεντινής.

Ο Μαρτίνεθ δήλωσε ότι τέτοιες γραμμές σωτηρίας «δεν επαρκούν για να επιφέρουν αναβάθμιση των αξιολογήσεων, εκτός εάν αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που θα επιτρέψει σε μια κυβέρνηση να δημιουργήσει τα δικά της συναλλαγματικά αποθέματα ασφαλείας, έτσι ώστε να μην χρειαστεί άλλη γραμμή σωτηρίας στο μέλλον».

Τα διεθνή ομόλογα δολαρίου της Αργεντινής υποχώρησαν την Τετάρτη κατά περίπου ένα σεντ το καθένα, ενώ το πέσο ενισχύθηκε οριακά μετά το ιστορικό χαμηλό κλεισίματος την Τρίτη.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αρχικά θεώρησαν την υποστήριξη των ΗΠΑ ως ανοδικό σήμα, αλλά ήταν ασταθείς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών αυτή την Κυριακή, καθώς το κόμμα του Μιλέι επιδιώκει να ενισχύσει τη μειοψηφική του θέση στη νομοθετική εξουσία.

- Times of Israel