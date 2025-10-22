h-warner-bros.-discovery-εξετάζει-το-ενδεχόμενο-πώλησης

Η Warner Brothers Discovery, ο αμερικανικός όμιλος μέσων ενημέρωσης που κατέχει το HBO, το CNN και άλλα δίκτυα, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης, αφού «πολλαπλά μέρη» είχαν κάνει «ανεπαρκείς» προσφορές για την αγορά της εταιρείας.

Ο διευθύνων σύμβουλος Ντέιβιντ Ζάσλαβ δήλωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο θα επανεξετάσει τις επιλογές του.

Οι μετοχές σημείωσαν ράλι περίπου 11% μετά την ανακοίνωση, η οποία θέτει το σκηνικό για έναν πιθανό πόλεμο προσφορών για την εταιρεία. Παίκτες όπως η Paramount Skydance του Ντέιβιντ Έλισον είναι μεταξύ των εταιρειών που φέρεται να ενδιαφέρονται για μια εξαγορά.

Την Τρίτη, η Warner Brothers απέρριψε μια προσφορά της Paramount που αποτιμούσε την εταιρεία σε σχεδόν 24 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλέστηκε μια πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Οι μετοχές της διαπραγματεύονταν περίπου στα 20 δολάρια στο κλείσιμο της Wall Street.

Ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης ανεβαίνει ραγδαία, καθώς ανταποκρίνεται στις πιέσεις από την άνοδο του streaming και τη μείωση του παραδοσιακού κοινού και της διαφήμισης στην συνδρομητική τηλεόραση.

Η Warner Brothers Discovery είναι η ίδια το αποτέλεσμα της συγχώνευσης που ολοκληρώθηκε μόλις πριν από τρία χρόνια, η οποία ένωσε την Warner Media, η οποία προηγουμένως ήταν μέρος της AT&T, με την Discovery, ιδιοκτήτρια δικτύων όπως το Food Network και το HGTV.

Δυνατά franchise

Ήταν όμως μια συμφωνία που επιβάρυνε την εταιρεία με χρέη, ενώ η εταιρεία έχει υποστεί ζημίες.

Οι αναλυτές λένε ότι η πλούσια βιβλιοθήκη της εταιρείας, γεμάτη με franchise που περιλαμβάνουν τον Χάρι Πότερ, τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τα Looney Tunes, την καθιστά ελκυστική για εταιρείες που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τους διαδικτυακούς καταλόγους streaming τους.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Warner Brothers Discovery, Σάμιουελ Ντιπιάτσα, δήλωσε ότι η εταιρεία εξακολουθεί να πιστεύει στα πλεονεκτήματα του σχεδίου της να διαχωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά τώρα θα εξετάσει άλλες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης ολόκληρης ή μερών της επιχείρησης.

Φυσικά μια πιθανή πώληση θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κυβερνητική αναθεώρηση για τον ανταγωνισμό και τις αντιμονοπωλιακές επιπτώσεις.

Με πληροφορίες από CNBC, BBC