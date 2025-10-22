logistics-&-supply-chain-2025:-Στη-μεγαλύτερη-έκθεση-logistics-η-ob-streem

Η OB Streem συμμετείχε για πρώτη φορά στη 10η Έκθεση Logistics & Supply Chain 2025. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διοργάνωση του κλάδου στην Ελλάδα, με περισσότερους από 300 εκθέτες από όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, των logistics, των μεταφορών και του material handling, σε εκθεσιακό χώρο άνω των 22.000 τ.μ. και διεξήχθη 18-20 Οκτωβρίου στη Metropolitan Expo.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συμμετοχή σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της εταιρείας, καθώς αποτέλεσε την πρώτη της παρουσία στην έκθεση μετά τη συγχώνευση με την Ορφεύς Βεϊνόγλου, αλλά και την πρώτη δημόσια εμφάνιση του νέου CEO, κ. Αλέξανδρου Καραφυλλίδη, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα την 1η Οκτωβρίου 2025.

Χαρακτηριστικά ο κ. Καραφυλλίδης σημείωσε:

«Η συμμετοχή μας στη 10η Έκθεση Logistics & Supply Chain 2025 αποτυπώνει τη νέα εποχή της εταιρείας μετά τη στρατηγική ενοποίηση και την εδραίωση του ηγετικού μας ρόλου στην αγορά. Είχαμε την ευκαιρία να αναδείξουμε το ενιαίο μας προφίλ, την τεχνογνωσία και την καινοτομία που προάγουμε, στοιχεία τα οποία αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση του μέλλοντος των logistics στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την ανάδειξη της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου διεθνών διασυνδέσεων.»

Με το περίπτερό της, η OB Streem παρουσίασε στο κοινό το σύγχρονο, ενοποιημένο προφίλ της εταιρείας και τη νέα εταιρική της ταυτότητα, συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό επισκεπτών, συνεργατών και εκπροσώπων της αγοράς, και αναδεικνύοντας την ως έναν από τους πλέον δυναμικούς και καινοτόμους παρόχους logistics στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της, η εταιρεία ανέδειξε την πλήρη γκάμα freight forwarding υπηρεσιών που προσφέρει, μέσω της οποίας καλύπτει οδικές, θαλάσσιες, αεροπορικές και σιδηροδρομικές λύσεις σε περισσότερες από 150 χώρες και σε τουλάχιστον 600 λιμάνια και 250 αεροδρόμια. Μάλιστα, οι λύσεις υποστηρίζονται από εκτεταμένο δίκτυο container depots που καλύπτουν διαφορετικές απαιτήσεις θερμοκρασίας.

Παράλληλα, η OB Streem παρουσίασε το ολοκληρωμένο οικοσύστημα Contract Logistics, Transportation, Special Logistics και Corporate Services, μέσα από το οποίο παρέχει σύγχρονες αποθηκευτικές υποδομές, προηγμένες υπηρεσίες μεταφοράς και εξειδικευμένες λύσεις επιχειρησιακής υποστήριξης, συνδυάζοντας τεχνολογία, ευελιξία και διεθνή εμπειρία.

Με παρουσία σε 10 χώρες και 40+ εγκαταστάσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η OB Streem προσφέρει πολυτροπική πρόσβαση μέσα από hubs σε στρατηγικές θέσεις, κοντά σε λιμάνια, αεροδρόμια και κύριες οδικές αρτηρίες. Η εταιρεία προήλθε από τη στρατηγική ενοποίηση κορυφαίων επιχειρήσεων του κλάδου των logistics — Ορφεύς Βεϊνόγλου, Μακιός ΑΕ, Unit Hellas AE, Contrade AE, Nami, Light Greece AE και Instant Trans I.K.E. — με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού ενιαίου πόλου logistics στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σήμερα, η OB Streem αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στην ελληνική αγορά, συνδυάζοντας το μέγεθος, την τεχνογνωσία και την καινοτομία για να προσφέρει πλήρως ολοκληρωμένες λύσεις logistics που συνδέουν την Ελλάδα με τα διεθνή εμπορικά δίκτυα, καταλήγει η ανακοίνωση.