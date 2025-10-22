L’Oreal: Αδύναμες οι πωλήσεις γ’ τριμήνου – Προς «βουτιά» 20 μηνών η μετοχή

«Η τηλεδιάσκεψη αφήνει πολλά περιθώρια βελτίωσης αλλά οι πιο “σκοτεινές” προοπτικές στον κλάδο της ομορφιάς παραμένουν», προειδοποίησε η Barclays.

Aπογοήτευσαν τους επενδυτές οι αδύναμες πωλήσεις γ’ τριμήνου της L’ Oreal ενώ οι ελάχιστες διαβεβαιώσεις ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει το αρνητικό κλίμα το επόμενο χρονικό διάστημα φέρνει πιέσεις στην μετοχή της.

Ο γαλλικός κολοσσός ανακοίνωσε πωλήσεις 10,3 δισ. ευρώ για το τρίμηνο από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο, αυξημένες κατά 4,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά κάτω από την εκτίμηση του 4,9% που προέβλεπαν οι αναλυτές.

Ενώ η ανάπτυξη επέστρεψε μετά από δύο χρόνια στην αγορά της Κίνας και οι ΗΠΑ ανακάμπτουν, οι πωλήσεις τόσο στη Βόρεια Αμερική όσο και στη Λατινική Αμερική θέτουν εν αμφιβόλω τη διατήρηση της ανοδικής δυναμικής.

Deal 4 δισ. ευρώ για Kering και L’Oreal

Η μετοχή της υποχωρεί 6% το απόγευμα της Τρίτης, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της από τον Φεβρουάριο του 2024 (20 μήνες), ωστόσο μετρά άνοδο 16% φέτος μέχρι και χθες Τρίτη.

Οι αναλυτές της Barclays χαιρέτισαν την ετήσια ανάπτυξη της εταιρείας κατά 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχε ο Διευθύνων Σύμβουλος Νικολά Ιερόνιμους.

Ωστόσο, τα σχόλια του CEO για την ετήσια ανάπτυξη ήταν επίσης επιφυλακτικά, εκτιμώντας ότι θα ήταν «αρκετά κοντά» στο 4% που είχε προβλέψει μέσα στο έτος. Εξήγησε ότι «σταυρώνει τα δάχτυλά του» για την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, καθώς και για το φεστιβάλ αγορών της Κίνας.

