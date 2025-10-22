meta:-Απολύει-600-υπαλλήλους-από-το-τμήμα-τεχνητής-νοημοσύνης

Οι εργαζόμενοι όλων των μονάδων υποδομής AI, της μονάδας Fundamental Artificial Intelligence Research και άλλων θέσεων που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες AI αναμένεται να επηρεαστούν.

Στην απόλυση 600 υπαλλήλων από το τμήμα τεχνητής νοημοσύνης προχωρά η Meta, καθώς ο τεχνολογικός κολοσσός προσπαθεί να αναδιαρθρωθεί μέσω της μείωσης των πολλαπλών επιπέδων ιεραρχίας, προκειμένου να λειτουργεί, όπως αναφέρει, με «μεγαλύτερη ευελιξία».

Σύμφωνα με το CNBC, οι περικοπές ανακοινώθηκαν μέσω σημειώματος από τον διευθύνοντα σύμβουλο τεχνητής νοημοσύνης Αλεξάντερ Γουάνγκ, ο οποίος ανέλαβε τα «ηνία» τον Ιούνιο εν μέσω της επένδυσης-«μαμούθ» ύψους 14,3 δισ. δολαρίων στην Scale AI.

Παρά τις απολύσεις προσωπικού, η Meta συνεχίζει να «παίζει στην επίθεση» όσον αφορά τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς προσπαθεί να συμβαδίσει με ανταγωνιστές όπως η OpenAI και η Google, επενδύοντας δισεκατομμύρια δολάρια σε έργα υποδομής.

Την Τρίτη, η εταιρεία ανακοίνωσε μια συμφωνία ύψους 27 δισ. δολαρίων με την Blue Owl Capital για τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη του τεράστιου κέντρου δεδομένων Hyperion στην αγροτική Λουιζιάνα.

Το κέντρο δεδομένων αναμένεται να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να καλύπτει «σημαντικό μέρος της έκτασης του Μανχάταν», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ σε ανάρτησή του τον Ιούλιο.