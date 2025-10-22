Metron Analysis: Στο 28,7% η ΝΔ με προβάδισμα 15,9 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ που χάνει σχεδόν μία μονάδα – Τι παίρνουν Τσίπρας και Σαμαράς

Ανάκαμψη μισής μονάδας για τη ΝΔ σε σχέση με την δημοσκόπηση του Σεπτεμβρίου μέτρησε η Metron Analysis στο γκάλοπ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega. Η εταιρία δίνει 28,7% στο κυβερνών κόμμα στην εκτίμηση ψήφου και 12,8% στο ΠΑΣΟΚ, που χάνει 0,8 της μονάδας μέσα σε ένα μήνα.

Τρίτο κόμμα, με οριακή πτώση παραμένει η Ελληνική Λύση, που καταγράφεται στο 11,7% και τέταρτο ανεβαίνει το ΚΚΕ, που μετρήθηκε στο 10%, οριακά πάνω από την Πλεύση Ελευθερίας που «γράφει» 9,9%, παρά το γεγονός ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξακολουθεί να είναι η δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός με άνοδο δύο μονάδων, από το 37% στο 39%. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει τις μεγαλύτερες απώλειες – της τάξης των 1,3 μονάδων μέσα σε έναν μήνα – προφανώς λόγω της αναμονής για το «κόμμα Τσίπρα», όπως και η Φωνή Λογικής που χάνει μισή μονάδα, ενδεχομένως ενόψει της ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Η μέτρηση «βγάζει» εννιακομματική Βουλή, καθώς τόσο το Κίνημα Δημοκρατίας όσο και το ΜεΡΑ25 περνούν οριακά το κατώφλι του 3%, ενώ και η Νίκη κερδίζει σχεδόν μία μονάδα και μένει για πολύ λίγο εκτός.

Κυριαρχία Μητσοτάκη για την πρωθυπουργίαΜεγάλο προβάδισμα 19 μονάδων διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη μέτρηση για τον καταλληλότερο για την πρωθυπουργία μεταξύ των πολιτικών αρχηγών απέναντι στους κ.κ Κυριάκο Βελόπουλο, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκο Ανδρουλάκη που συνωστίζονται στον χώρο του 6% ο καθένας. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι υπήρξαν αυθόρμητες αναφορές της τάξης του 5% στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία για τον Αλέξη Τσίπρα – παρότι δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην δημιουργία πολιτικού φορέα και επισήμως δεν λογίζεται ως πολιτικός αρχηγός

Τι παίρνει ο Τσίπρας

Ωστόσο, στην πιθανότητα ψήφου το κόμμα Τσίπρα λαμβάνει 24%, με τον σκληρό πυρήνα του να ανεβαίνει μία μονάδα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο φτάνοντας στο 11% και τον ευρύτερο χώρο πιθανής ψήφου sto 13%, με άνοδο 2 μονάδων μέσα σε έναν μήνα. Η πλειοψηφία εκείνων που δηλώνουν έτοιμοι να ψηφίζουν ένα κόμμα Τσίπρα αυτοτοποθετούνται στην Κεντροαριστερά και την Αριστερά, διατηρεί όμως μειοψηφικά, αλλά όχι ασήμαντα ερείσματα τόσο στον χώρο του Κέντρου, όσο και μεταξύ των κεντροδεξιών και των Δεξιών.

Τι παίρνει ο Σαμαράς

Χαμηλά – μόλις στο 3% – μετρήθηκε και σε αυτή τη δημοσκόπηση ο σκληρός πυρήνας του «κόμματος Σαμαρά». Μαζί με εκείνους που δηλώνουν ότι είναι «αρκετά πιθανό» να το ψηφίσουν φτάνει σε μία πιθανότητα ψήφου 12%, με το κοινό του να καταγράφεται κυρίως μεταξύ εκείνων που δηλώνουν Δεξιοί και κεντροδεξιοί, ενώ φαίνεται και ένα αξιοπρεπές πέρασμά του στους Κεντρώους, ακόμα και στους Κεντροαριστερούς.

Οι πρόωρες εκλογές

Διχασμένο φαίνεται το εκλογικό σώμα σχετικά με την ολοκλήρωση της κυβερνητικής τετραετίας, καθώς το 49% ζητά πρόωρες εκλογές, ενώ το 48% θέλει να πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας. Παράλληλα, το 63% δηλώνει ότι η διακυβέρνηση της χώρας χρειάζεται «πολιτική αλλαγή», ενώ το 36% επιλέγει «πολιτική σταθερότητα».

Η ακρίβεια και η Οικονομία επιλέγονται ως τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, αλλά με ελαφρά μειωμένο ποσοστό σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Στα πέντε σημαντικότερα προβλήματα παραμένει – με άνοδο – η κρίση των Θεσμών, η διαφθορά και η ανασφάλεια. Σημειώνεται – για όποια επίπτωση έχει στη διαμόρφωση των απόψεων της κοινής γνώμης στη χώρα μας – ότι στην αξιολόγηση του Ντόναλντ Τραμπ καταγράφεται μία αύξηση 11 μονάδων στις θετικές γνώμες μέσα σε έναν μήνα, προφανώς λόγω της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς.

