performance-technologies:-Ολοκλήρωσε-με-επιτυχία-το-έργο-backup-as-a-service-για-τη-ΔΕΔΔΗΕ

Η Performance Technologies ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του έργου Backup as a Service για τον ΔΕΔΔΗΕ, ενισχύοντας την επιχειρησιακή συνέχεια και την ψηφιακή ανθεκτικότητα του οργανισμού.

Η νέα λύση, η οποία βασίζεται στις τεχνολογίες Commvault Cloud Cyber Resiliency και Commvault HyperScale, επιτρέπει στο ΔΕΔΔΗΕ να επιτυγχάνει ταχεία ανάκαμψη κρίσιμων δεδομένων, με σημαντική μείωση του χρόνου επαναφοράς και αύξηση της ταχύτητας ανάκαμψης σε περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων ή φυσικών καταστροφών.

Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων συμμόρφωσης, ασφάλειας και διαθεσιμότητας, και περιλάμβανε:

Υλοποίηση ενοποιημένης πλατφόρμας backup για workloads σε datacenters, cloud και SaaS εφαρμογές

Ενσωμάτωση τεχνολογιών AI/ML για ανίχνευση ανωμαλιών, απειλών και επιθέσεων ransomware

Σχεδίαση και λειτουργία πολιτικής 3-2-1 με air-gapped αντίγραφα ασφαλείας

Αυτοματισμούς disaster recovery, monitoring 24x7x365 και SLA-based restore plans

Η λύση παραδόθηκε σε πλήρη λειτουργία από την Performance, με πλήρη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές κανονιστικές απαιτήσεις DORA, NIS2 και GDPR, ενισχύοντας το πλαίσιο κυβερνοανθεκτικότητας και τη στρατηγική προστασίας δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ.

«Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε καινοτόμες και 100% διαχειρίσιμες υπηρεσίες, με έμφαση στην ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα και την επεκτασιμότητα», δήλωσε ο Δημήτρης Κυριακίδης, Technology Services Director της Performance Technologies. «Αποδείξαμε ότι το Backup μπορεί να λειτουργεί πραγματικά ως υπηρεσία, πλήρως ενσωματωμένο στο επιχειρησιακό οικοσύστημα ενός Οργανισμού».

Το έργο αυτό αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ενεργειακό τομέα, αποδεικνύοντας ότι η στρατηγική συνεργασία του ΔΕΔΔΗΕ με έναν τεχνολογικό εταίρο υψηλής εξειδίκευσης οδηγεί σε ουσιαστικά, μετρήσιμα αποτελέσματα, συμβάλλοντας στη θωράκιση των δεδομένων και στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Οργανισμού.