real-consulting:-Δωρεάν-διάθεση-ιδίων-μετοχών-αξίας-1,86-εκατ.-ευρώ-σε-56-δικαιούχους

Η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε €1.867.768,68 βάσει της τιμής κλεισίματος €5,08 της μετοχής της Εταιρείας στις 15.10.2025. Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 31.850 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,00148 % του συνόλου των μετοχών της.

Τη δωρεάν διάθεση, μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, προς 56 Δικαιούχους, συνολικά 367.671 ιδίων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της ολοκλήρωσε η Real Consulting.

Η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε €1.867.768,68 βάσει της τιμής κλεισίματος €5,08 της μετοχής της Εταιρείας στις 15.10.2025. Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 31.850 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,00148 % του συνόλου των μετοχών της.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 , ενημερώνει ότι από την εν λόγω διάθεση τα κάτωθι πρόσωπα απέκτησαν ίδιες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας:

1. Αθανασάκος Διονύσης, Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικό μέλος ΔΣ , 167.500 μετοχές.

2. Καρατζά Διονυσία , Διευθύνουσα Σύμβουλος και Εκτελεστικό μέλος ΔΣ, 72.500 μετοχές.

3. Παπαβασιλείου Γιάννης , Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, 97.500 μετοχές

4. Παναγιωτάτου Αγγελική , Ανώτατο Διοικητικό Στέλεχος , 750 μετοχές.