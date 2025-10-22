reddit:-Μήνυση-κατά-της-perplexity-για-παράνομη-συλλογή-δεδομένων

Η Reddit έχει ήδη υπογράψει συμφωνίες με την OpenAI και την Alphabet για την παροχή αδειοδότησης για χρήση των δεδομένων της για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά άλλων που πιστεύει ότι χρησιμοποιούν τα δεδομένα χωρίς καμία επίσημη συμφωνία.

Μήνυση κατά της Perplexity AI και τριών άλλων εταιρειών κατέθεσε η Reddit για φερόμενη παράνομη συλλογή δεδομένων, γεγονός που αποτελεί ένα σημάδι της αυξανόμενης ζήτησης και αξίας των πρωτότυπων δεδομένων στον αναπτυσσόμενο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως μεταδίδει το -, τρεις εταιρείες συλλογής δεδομένων, οι Oxylabs UAB, AWMProxy και SerpApi, φέρονται να συλλέγουν παράνομα δεδομένα της Reddit μέσω της Google με σκοπό την επαναπώλησή τους, σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε την Τετάρτη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν. Η Perplexity αγοράζει αυτά τα δεδομένα από τουλάχιστον μία από τις εταιρείες, σύμφωνα με την αγωγή.

Η Reddit ζητά μέσω της αγωγής που κατέθεσε χρηματική αποζημίωση και δικαστική εντολή για να σταματήσει η υποτιθέμενη αντιγραφή και χρήση των δεδομένων της, η οποία παραβιάζει τον ομοσπονδιακό νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Η μετοχή της εταιρείας με έδρα το Σαν Φρανσίσκο υποχωρεί κατά 4,7% στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η Reddit έχει ήδη υπογράψει συμφωνίες με την OpenAI και την Alphabet για την παροχή αδειοδότησης για χρήση των δεδομένων της για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά άλλων που πιστεύει ότι χρησιμοποιούν τα δεδομένα χωρίς καμία επίσημη συμφωνία.

Νωρίτερα φέτος η Reddit μήνυσε την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic για παρόμοιες ενέργειες σχετικά με την υποκλοπή δεδομένων.

Εκπρόσωπος της Perplexity δήλωσε ότι η εταιρεία δεν έχει ακόμη λάβει την αγωγή, αλλά τόνισε ότι η εταιρεία «θα αγωνίζεται πάντα σθεναρά για τα δικαιώματα των χρηστών να έχουν ελεύθερη και δίκαιη πρόσβαση στη δημόσια γνώση».