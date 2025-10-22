tesla:-Ανακαλεί-13.000-νέα-οχήματα-λόγω-προβλήματος-στην-μπαταρία

Η ανάκληση αφορά τα μοντέλα SUV Model Y και sedan Model 3, τα οποία κατασκευάστηκαν από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Στην ανάκληση περίπου 13.000 οχημάτων που κατασκευάστηκαν πρόσφατα προχωρά η Tesla, εξαιτίας ενός προβλήματος που μπορεί να προκαλέσει ξαφνική απώλεια ισχύος της μπαταρίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Σύμφωνα με το -, η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία ανακαλεί σχεδόν 8.000 SUV Model Y και περισσότερα από 5.000 sedan Model 3, τα οποία κατασκευάστηκαν από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα προέρχεται από ένα ελαττωματικό εξάρτημα στη σύνδεση της μπαταρίας, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ισχύος (της μπαταρίας) χωρίς προειδοποίηση, όπως αναφέρεται σε έγγραφα που δημοσιεύτηκαν στον επίσημο ιστότοπο της Εθνικής Υπηρεσίας Οδικής Ασφάλειας (NHTSA).

Η Tesla έχει λάβει μέχρι ώρας 36 αιτήματα σχετικά με τις εγγυήσεις των οχημάτων και 26 επί τόπου αναφορές του προβλήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, δεν έχουν αναφερθεί έως τώρα ατυχήματα, τραυματισμοί ή θάνατοι.

Το ζήτημα, το οποίο απαιτεί από τους ιδιοκτήτες να αντικαταστήσουν τα επηρεαζόμενα εξαρτήματα, εντείνει ερωτήματα για τον έλεγχο που διεξάγεται στην αυτοκινητοβιομηχανία σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των οχημάτων της.

Τον περασμένο μήνα, η NHTSA ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα σχετικά με πιθανά προβλήματα στην τροφοδοσία ρεύματος στις ηλεκτρικές πόρτες του μοντέλου Y 2021, μετά από έρευνα του - σχετικά με τις χειρολαβές των θυρών της εταιρείας.