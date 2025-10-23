«Αγώνας-δρόμου»-για-να-ελεγχθεί-η-ευλογιά-στα-πρόβατα

Με κύριο μέλημα να μην καταστεί η χώρα ενδημική στην ευλογιά η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προσπαθεί να αποφευχθεί με κάθε τρόπο ο εμβολιασμός ενώ αποκλείει το ενδεχόμενο «lockdown».

Προχωρώντας χθες σε μια έμμεση παραδοχή αδυναμίας διαχείρισης της εξάπλωσης της ζωονόσου η ηγεσία του ΥπΑΑΤ γνωστοποίησε χθες την σύσταση Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς, η οποία απαρτίζεται μόνο από ακαδημαϊκούς και κτηνιάτρους με βασικό συντονιστή τον Γ.Γ Σπύρο Πρωτοψάλτη.

Χωρίς να δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ενεργοποίηση νέου «πρωτοκόλλου» αναχαίτησης της ζωονόσου, η ηγεσία του ΥπΑΑΤ αρκέστηκε χθες στο να παρουσιάσει έργο που αναλαμβάνει η Επιτροπή, η οποία όπως τόνισε πολλάκις ο αρμόδιος Υπουργός Κώστας Τσιάρας «θα λειτουργεί στα πρότυπα της αντιμετώπισης του κορωνοϊού», ενώ επισήμανε ότι για την νομοθετική θωράκιση και άμεση εφαρμογή μέτρων με ταχύτερες και άμεσες διαδικασίες θα προωθούνται Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Επί της ουσίας, η Επιτροπή θα προχωρήσει σε εισηγήσεις για τα μέτρα αντιμετώπισης και εξάλειψης της ευλογιάς και τη δημιουργία σχεδίου δράσης για ανασύσταση της αιγοπροβατοτροφίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν η επιτροπή θα εξετάσει και το ενδεχόμενο να δοθεί έκτακτη εισοδηματική στήριξη για τους αιγοπροβατοτρόφους, ενώ στο πλαίσιο της αυστηριοποίησης των κυρώσεων υπάρχει πρόβλεψη για μηδενικές αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους που δεν τηρούν τα μέτρα. “Η παρατικότητα δεν μπορεί να επιδοτείτα”, σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός. Επίσης εξετάζεται ο τρόπος που μπορεί να διευθετηθεί το θέμα των νέων κτηνοτρόφων που απειλούνται με απένταξη από το πρόγραμμα νέων αγροτών καθώς με θανατωμένο ζωικό κεφάλαιο δεν έχουν να δηλώσουν τίποτα στο μητρώο. Αντίστοιχα, και το ζήτημα του εγκλωβισμού των κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφων (που δεν μπορούν να αναζητήσουν προσωρινή απασχόληση σε άλλο τομέα) φέρεται ότι θα τεθεί υπό την κρίση της Επιτροπής.

Περί εμβολίων

Αξίζει να επισημανθεί ότι η Επιτροπή δηλώνει κάθετα αντίθετη με τον εμβολιασμό των αιγοπροβάτων, που αποτελεί πάγιο αίτημα των κτηνοτρόφων, ενώ ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι «η θέση της Κυβέρνησης είναι να ταχθεί με την επιστημονική κοινότητα» προσθέτοντας ότι σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων δεν υπάρχει κανένα αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς αιγοπροβάτων στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε.»

Μάλιστα, ο ίδιος έκανε αναφορά σε κύκλωμα διακίνησης παράνομων εμβολίων κατά της ευλογιάς των προβάτων στη χώρα μας επισημαίνοντας ότι «όποιος κτηνοτρόφος προβαίνει σε παράνομο εμβολιασμό ή παραβιάζει τα μέτρα καραντίνας θα χάνει το δικαίωμα αποζημίωσης».

Σημειώνεται ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΥπΑΑΤ μέχρι τις 17 Οκτωβρίου ο αριθμός των θανατώσεων ζώων ανέρχεται σε 357.841.