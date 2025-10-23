ΑΗΒ-group:-Βλέπει-τζίρο-40-εκατ.-ευρώ-για-το-νερό-Θεόνη-και-ποντάρει-στις-εξαγωγές

Σε ποιες αγορές βλέπει ευκαιρίες και τι σχεδιάζει για το μέλλον. Τα νέα προϊόντα και η μεγάλη επένδυση για το logistic center στην Καρδίτσα.

Με ανάπτυξη 15% «τρέχει» το 2025 η ΑΗΒ Group, η εταιρεία του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Δημήτρη Τσέλιου που αναπτύσσει το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνη, προσβλέποντας σε πωλήσεις της τάξης των 40 εκατ. ευρώ για την εφετινή χρονιά.

Με όχημα δε τις επενδύσεις και τα νέα προϊόντα, η εταιρεία βρίσκει ξανά τον βηματισμό της, δύο χρόνια μετά τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε στη Θεσσαλία η κακοκαιρία Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023. Ο Daniel είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας της εταιρείας για δύο μήνες στο τέλος του 2023, ενώ η επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς διήρκεσε περίπου έξι μήνες.

«Σταδιακά ανακάμπτουμε. Το 2025 είναι μια καλή χρονιά», επιβεβαίωσε στους εκπροσώπους του Τύπου ο κ. Τσέλιος.

Αιχμή του δόρατος οι εξαγωγές

Η εταιρεία έχει σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό, με το ποσοστό των εξαγωγών να ανέρχεται σήμερα στο 14% επί του κύκλου εργασιών, έχοντας μάλιστα την προοπτική να αυξηθεί έως το 17%.

«Οι εξαγωγές μας είναι σε καλό δρόμο», σχολίασε ο κ. Τσέλιος, μιλώντας για τις συνεργασίες της εταιρείας στη Μέση Ανατολή, αλλά και για το επόμενο βήμα που δεν είναι άλλο από την ενδυνάμωση της παρουσίας της στην αμερικανική αγορά.

Focus στο ράφι, όχι στη HORECA

Κληθείς να σχολιάσει την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο κλάδος της εστίασης στην Ελλάδα, ο κ. Τσέλιος παραδέχθηκε μεν ότι υπάρχουν προβλήματα, ξεκαθάρισε δε ότι η το νερό Θεόνη δεν επιθυμεί να επικεντρωθεί στο κανάλι της HORECA.

«H HORECA είναι ένα κανάλι φτηνό, οι περισσότεροι στο HORECA πουλάνε σε φτηνές τιμές. Εμείς είμαστε το πιο ακριβό φυσικό μεταλλικό νερό, μας ενδιαφέρει να μην πουλάμε φτηνά», εξήγησε χαρακτηριστικά.

Πωλήσεις 32 εκατ. ευρώ το 2024

Όπως αναφέρεται μάλιστα στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα «η χρήση του 2024 αποτέλεσε μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά, καθώς η εταιρεία κλήθηκε να διαχειριστεί σημαντικές προκλήσεις που προέκυψαν από τη θεομηνία Daniel… Παρά τις δυσκολίες αυτές, η εταιρεία επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων, διατήρησε τη σταθερότητα των λειτουργιών της, πέτυχε την αναπλήρωση του χαμένου όγκου παραγωγής κατά τη διάρκεια της χρήσης 2024 και διατήρησε την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων της. Αυτή η κρίση ανέδειξε την ανθεκτικότητα και την ευελιξία της εταιρείας, η οποία με οργανωμένο σχεδιασμό και επενδύσεις σε νέες παραγωγικές γραμμές κατάφερε να ανακάμψει γρήγορα και να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, όπως αποτυπώνεται και στην σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και του μικτού περιθωρίου κέρδους καθώς και των κερδών προ φόρων το 2024».

Ειδικότερα, το 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 32 εκατ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών 24,32 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, σε μια αύξηση της τάξης του 31,6%, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους αυξήθηκε στο 53,8% από 48,1%.

Το EBITDA της εταιρείας ανήλθε σε 4,87 εκατ. ευρώ από 3,27 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 48,9% ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων αυξήθηκαν στα επίπεδα των 2,11 εκατ. ευρώ το 2024, από 1,52 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, παρουσιάζοντας άνοδο 39,2%.

Αποζημίωση ύψους 2,7 εκατ. ευρώ

Όπως προκύπτει από την οικονομική έκθεση της εταιρείας, τον Ιούλιο του 2024 εισπράχθηκε το σύνολο της ασφαλιστικής αποζημίωσης ύψους 2.701.232,58 ευρώ για τις ζημίες που προκλήθηκαν από τη θεομηνία Daniel τον Σεπτέμβριο 2023, η οποία είχε προκαλέσει σημαντικές καταστροφές σε κτηριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, αποθέματα και διαφυγόντα κέρδη συνολικού ύψους 2.885.641,69 ευρώ.

Παράλληλα, τον Αύγουστο του 2024, προέκυψε ζημιά σε ηλεκτρολογικό πίνακα του εργοστασίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα προσωρινή διακοπή της παραγωγής για σημαντικό χρονικό διάστημα. Η εταιρεία υπέβαλε το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων στην ασφαλιστική εταιρεία. Βάσει της διενεργηθείσας αυτοψίας και των εκτιμήσεων της ασφαλιστικής εταιρείας, εγκρίθηκε αποζημίωση ύψους περίπου 500.000,00 ευρώ και η οποία και εισπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025.

Σε πλήρη λειτουργία το logistic center στον Ελληνόπυργο

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας για την ενίσχυση της παραγωγικής της ικανότητας, δρομολογήθηκε μια σημαντική επένδυση για την κατασκευή ενός υπερσύγχρονου logistic center στον Δήμο Μουζακίου Καρδίτσας.

Το logistic center της εταιρείας ξεκίνησε την πλήρη λειτουργία του τον Απρίλιο του 2025, ενώ όπως είναι ήδη γνωστό, η νέα αυτή εγκατάσταση, συνολικής έκτασης 36.000 τ.μ. και καλυπτόμενης επιφάνειας 7.618 τ.μ., θα αποτελέσει κομβικό σημείο για τις ανάγκες αποθήκευσης και διανομής της εταιρείας.

Άλλες επενδύσεις

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2024, η εταιρεία πραγματοποίησε και άλλα σημαντικά βήματα ανάπτυξης και επενδύσεων.

Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο τέθηκε σε λειτουργία η νέα γραμμή παραγωγής PET, τον Ιούνιο ξεκίνησε η λειτουργία της νέας γραμμής παραγωγής γυάλινων συσκευασιών ενώ τον Σεπτέμβριο του 2024 ξεκίνησε η λειτουργία της νέας γραμμής παραγωγής χάρτινων συσκευασιών.

Στις 20 Φεβρουαρίου 2024 ολοκληρώθηκε το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης για το επενδυτικό σχέδιο με κωδ. Φακέλου ΠΕ/07/8/07227/02 της «A.H.B GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ», με θετικό αποτέλεσμα «ΠΡΟΣ ΥΠΑΓΩΓΗ». Το εγκεκριμένο επιλέξιμο κόστος ανέρχεται σε 2.947.076,00 ευρώ, από το οποίο προκύπτει η εγκεκριμένη ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης leasing ύψους 1.761.209,40 ευρώ και φορολογικής απαλλαγής 7.036,20 ευρώ. Το έργο αφορά σε δύο νέες γραμμές παραγωγής γυάλινων και χάρτινων συσκευασιών.

Στις 05.03.2024, σύμφωνα με το παραπάνω επενδυτικό σχέδιο, υπογράφηκε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, συνολικού ποσού 3.681.145 ευρώ.

Την 10.04.2024 εγκρίθηκε η επιδότηση ύψους 500.000,00 ευρώ (ποσοστό 40%) στο πλαίσιο της Δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (11.06.2024), εγκρίθηκε η υπαγωγή της εταιρείας στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» για επενδυτικό σχέδιο συνολικού κόστους 5.550.300,00 ευρώ. Το εγκεκριμένο επιλέξιμο κόστος ανήλθε σε 5.532.300,00 ευρώ από το οποίο προκύπτει η εγκεκριμένη ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης leasing ύψους 2.310.000,00 ευρώ και φορολογικής απαλλαγής 1.009.380,00 ευρώ. Το έργο αφορά στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας στη μονάδα εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού, με την εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής φιαλών PET.

Με 10% μερίδιο αγοράς

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνη φιγουράρει αρκετά ψηλά σε ό,τι αφορά τα μερίδια αγοράς στο κανάλι της λιανικής, κατέχοντας ένα μερίδιο που αγγίζει πλέον το 10%.

Κατά τη διάρκεια δε της δημοσιογραφικής εκδήλωσης, ο κ. Τσέλιος διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί ενδεχόμενης πώλησης της εταιρείας.

Το νερό Θεόνη αναβλύζει από φυσική πηγή, σε υψόμετρο 1100 μ., στην οροσειρά των Αγράφων του Νομού Καρδίτσας και εμφιαλώνεται σε μια υπερσύγχρονη μονάδα εμφιάλωσης, με έδρα το χωριό Βατσουνιά στο Μουζάκι του νομού Καρδίτσας. Η εταιρεία εισήλθε στην αγορά του εμφιαλωμένου νερού το 2013.