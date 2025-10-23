Βενιζέλος και Μπακογιάννη ψηφίζουν «συναίνεση» στην εξωτερική πολιτική – Παπανδρέου και Δούκας μαζί σε εκδήλωση στην Πάτρα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Την τιμητική της είχε χθες η Πάτρα, αφού οι δύο πρώην Πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος, έδωσαν το παρών στην πόλη, σε δύο διαφορετικές εκδηλώσεις.

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου διοργάνωσε εκδήλωση διαλόγου με θέμα: «Γεωπολιτικές Εξελίξεις Ελληνικού Ενδιαφέροντος–Προκλήσεις και Προοπτικές» και βασικούς ομιλητές τον Ευάγγελο Βενιζέλο και την Ντόρα Μπακογιάννη.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη έβαλε στο τραπέζι μια πρόταση που θα συζητηθεί.

«Η εξωτερική πολιτική μιας χώρας ασκείται με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση και πρέπει όλα τα σοβαρά πολιτικά κόμματα να το επιδιώξουν. Το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών δεν μπορεί να λειτουργήσει βάλετε κάτω τα ονόματα βάλτε τα γύρω από ένα τραπέζι και θα καταλάβετε γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει αντίθετα πιστεύω ότι θα μπορούσε να υπάρχει τραπέζι που θα κληθούν όλοι οι τέως πρωθυπουργοί συν τον Ευάγγελο Βενιζέλο μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας» σημείωσε η Ντόρα Μπακογιάννη, που πάντως ξεκαθάρισε ότι είναι δική της πρόταση την οποία δεν ήξερε το Μαξίμου.

Η έμπειρη πολιτικός επιχείρησε να σβήσει και τη φωτιά που φαίνεται να σιγοκαίει στα εσωτερικά της ΝΔ, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην παράταξη.

«Δεν υπάρχει πρόβλημα μέσα στην παράταξη μας γιατί οι διαφορές που υπάρχουν είναι ακόμα εντός πλαισίου αλλά οι ευρύτερες αντιδράσεις είναι αντιδράσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν» τόνισε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Από την πλευρά του και ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός Εξωτερικών και ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ, Ευάγγελος Βενιζέλος εστίασε στην αναγκαιότητα της συναίνεσης

«Δεν μπορείς να ασκήσεις εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και άμυνας και δεν μπορείς να έχεις εθνική στρατηγική χωρίς ένα καλλιεργημένο και θεμελιωμένο εσωτερικό μέτωπο. Αυτό δεν υπάρχει στη χώρα μας και δεν υπάρχει στη χώρα μας παρότι έχουμε ζήσει 50 χρόνια μέσα στη συναίνεση της μεταπολίτευσης, η οποία διαμορφώθηκε στην πράξη. Τα κόμματα που κυβέρνησαν διαμόρφωσαν μία ενιαία στρατηγική με ελάχιστες παρεκκλίσεις. Και τις θεμελιωτικές κινήσεις τις είχε κάνει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, που ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης…Άρα, λοιπόν, αν δεν διαμορφώσουμε στοιχειώδεις προϋποθέσεις διαλόγου και συναίνεσης δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τους χειρισμούς που απαιτούνται, ενώ το περιβάλλον γύρω μας είναι καινοφανές απειλητικό και εν δυνάμει επικίνδυνο» τόνισε μεταξύ άλλων ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Γιώργος Παπανδρέου και Χάρης Δούκας σε εκδήλωση για την αξιοπιστία της ενημέρωσης

Το ίδρυμα Παπανδρέου διοργάνωσε ημερίδα σε συνεργασία με την ΕΣΗΕΠΗΝ, με θέμα «Η αξιοπιστία της ενημέρωσης στον καιρό των Fake News» στον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών και ο Γιώργος Παπανδρέου πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του Ιδρύματος, Παπανδρέου έδωσε τον λόγο σε δημοσιογράφους για να μιλήσουν για την ενημέρωση αλλά και τον κίνδυνο της παραπληροφόρησης, αλλά και στον Δήμαρχο της Αθήνας Χάρη Δούκα, μια συνύπαρξη που υπενθύμισε στην πράσινη παράταξη ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στους δύο, που εκφράστηκε και με την έμμεση στήριξή του Γιώργου Παπανδρέου στην υποψηφιότητα Δούκα για τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ , παραμένουν ανοιχτοί.

Ο Πρώην Πρωθυπουργός έριξε πυρά στην Κυβέρνηση για τη λειτουργία της όσον αφορά τους Θεσμούς.

«Έχουμε περάσει από την υπόσχεση της ψηφιακής ελευθερίας σε μια παγίδα αλγοριθμικής εξάρτησης κι αυτό «έχει τεράστιες συνέπειες στη δημοκρατία μας. Γιατί η δημοκρατία στηρίζεται στην εμπιστοσύνη…στην Ελλάδα έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Ειδικά με τη σημερινή λειτουργία της κυβέρνησης» σημείωσε ο Γιώργος Παπανδρέου.

Ο Γιώργος Παπανδρέου τόνισε καταλήγοντας πως το θέμα «δεν είναι μόνο η ενημέρωση. Είναι η ελευθερία της σκέψης. Είναι το δικαίωμα του πολίτη να γνωρίζει, να κρίνει, να συμμετέχει. Είναι το αν θα αφήσουμε την επικοινωνία, τη διαβούλευση, την αλήθεια να γίνουν εμπόρευμα — ή αν θα τα εγγυηθούμε ως κοινό αγαθό…Αυτός είναι ο σκοπός μας. Να ξαναδώσουμε στον δημόσιο λόγο την αξιοπρέπειά του. Και να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη που χρειάζεται κάθε ζωντανή δημοκρατία».

Ο Δήμαρχος της Αθήνας, που έχει μπει στο στόχαστρο κυβερνητικών στελεχών τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον Άγνωστο Στρατιώτη και αν έκανε σωστά τη δουλειά του στο σημείο ως υπεύθυνος για την καθαριότητα μέχρι την ψήφιση της τροπολογίας, έριξε καρφιά για τη διαχείριση της υπόθεσης.

«Βλέπουμε ένα drone να φεύγει από μια χώρα και να χτυπάει στόχο σε άλλη χώρα που κάθεται σε μία καρέκλα και σκοτώθηκαν νέα παιδιά στο έγκλημα των Τεμπών γιατί ήταν απλά δύο τρένα και πέρασαν τόσα χρόνια και δεν ξέρει κανείς – ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η δίκη – τι έχει συμβεί. Δεν ξέρουν οι γονείς. Και ποιο είναι το κεντρικό θέμα; Το αν μπορούν οι γονείς να στήσουν ένα μήνυμα μπροστά από το Σύνταγμα να το από τον Άγνωστο στρατιώτη για να θρηνήσουν μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη και αυτό γίνεται κεντρικό στη χώρα: Το αν θα επιτρέπεται ή όχι και το ποιος θα κάνει την καθαριότητα ένας εργολάβος ή τα τανκς…» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος της Αθήνας.

Βέβαια, η αναφορά του για κόμματα που δεν μετασχηματίζονται, δεν πέρασε απαρατήρητη, με δεδομένη και την ανακατωσούρα στην Κεντροαριστερά.

«…Η δημοκρατία η ίδια έχει πια εγγενές πρόβλημα. Διότι τα κόμματα δεν μετασχηματίζονται γρήγορα οι προτάσεις που λένε δεν είναι κατανοητές… διότι το μήνυμα σήμερα αν δείτε στα σοσιαλ πρέπει να το πεις σε 10’’. Και ακούς πολιτικούς και δεν καταλαβαίνεις τι λένε και ακούς 20 λεπτά συζήτηση και δεν έχεις καταλάβει. Επίσης, τα κόμματα παρουσιάζουν προγράμματα θέματα θέσεις που μπορεί να είναι και καταπληκτικά αλλά στα οποία δεν αισθάνεται αυτός που το ακούει ότι είμαι και εγώ μέρος στην διαδικασία. Χρέος όλων μας είναι να έχουμε μια νέα πολιτική πρόταση που έχει βασική προϋπόθεση τη συμμετοχή όχι ως δικαίωμα ως ευθύνη.» σημείωσε ο Χάρης Δούκας.

