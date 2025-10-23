Ελληνικό: Το UNIC φέρνει το πρώτο post AI campus – Τα σχέδια της Lamda στη φοιτητική κατοικία

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σχεδιάζει στο Ελληνικό την κατασκευή σύγχρονης πανεπιστημιούπολης με καθολική υιοθέτηση της τεχνολογίας της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το πλάνο για την ανάπτυξη εντός του The Ellinikon. Οι φοιτητικές κατοικίες της Lamda Development και τα σχέδια για προϊόν και έσοδα.

Το πρώτο post AI campus, (post AI: όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την εποχή ή την κοινωνική φάση που ακολουθεί τη μαζική ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή ζωή) αναμένεται να έρθει στο Ελληνικό.

Σύμφωνα με όσα είπε χθες στο πλαίσιο της Prodexpo 2025, ο κ. Αντώνης Πολεμίτης, διευθύνων σύμβουλος του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας (UNIC), το UNIC σχεδιάζει στο Ελληνικό την κατασκευή σύγχρονης πανεπιστημιούπολης με καθολική υιοθέτηση της τεχνολογίας της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – ΑΙ) στο σύνολο των λειτουργιών της.

Όπως σημείωσε, το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας αποτελεί το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Κύπρο, ενώ οι περισσότεροι ξένοι φοιτητές που δέχεται είναι από την Ελλάδα. Κατά συνέπεια, η επένδυση στο Ελληνικό είναι το επόμενο βήμα με στόχο να προσφέρει συνθήκες εφάμιλλες με αυτές που επικρατούν στα μεγάλα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, έχοντας όμως πρόσθετα πλεονεκτήματα, καθώς θα κατασκευαστεί τώρα και θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τη σύγχρονη τεχνολογία.

«Στα επόμενα 3 με 5 χρόνια σε οτιδήποτε κάνουμε ως κοινωνία θα υπάρχει Agentic AI (AI που παίρνει πρωτοβουλίες, εκτελεί βήματα και αλληλοεπιδρά)» σημείωσε ο κ. Πολεμίτης, προσθέτοντας ότι «δεδομένης της υστέρησης που παρουσιάζει η Ευρώπη στο ΑΙ για μας είναι ευκαιρία. Το ΑΙ θα υπάρχει παντού, σε όλες τις λειτουργίες του campus από τα εστιατόρια μέχρι τις αίθουσες. Δεν θα περιοριστεί σε ένα απλό εργαστήριο. Για να πάει ευρύτερα στην κοινωνία το ΑΙ πρέπει πρώτα να το μάθουμε – χρησιμοποιήσουμε εμείς». Στο πλεονεκτήματα του campus συμπεριέλαβε επίσης τη δημιουργία του σε ένα ευρύτερο περιβάλλον smart city, όπως είναι το Ελληνικό, αλλά και το γεγονός της εγγύτητας με την Αθηναϊκή Ριβιέρα, κάτι που εκτιμάται ότι θα προσελκύσει φοιτητές τόσο από την Ευρώπη όσο και από τη Μέση Ανατολή.

Ως γνωστόν, το UNIC Athens, ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια με άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, έχει ήδη αποκτήσει ακίνητο 12.500 τ.μ. κοντά στην έκταση του πρώην αεροδρομίου, το οποίο έχει προετοιμάσει για την πρώτη φάση λειτουργίας του φέτος. Όπως και πρόσφατα αναφέραμε, η ανάπτυξη της πανεπιστημιούπολης εντός του The Ellinikon προγραμματίζεται για το 2028 – 2031. Η έναρξη των εργασιών κατασκευής στην έκταση του παλιού αεροδρομίου της Αθήνας προγραμματίζεται το 2026, με στόχο το UNIC να υποδεχθεί εκεί τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029. Η πανεπιστημιούπολη θα περιλαμβάνει δύο εμβληματικούς πύργους διδασκαλίας και ένα Κέντρο Καινοτομίας συνολικής έκτασης 45.000 τ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα όσα έχει επικοινωνήσει το εν λόγω ιδιωτικό πανεπιστήμιο, δύο εμβληματικοί πύργοι διδασκαλίας και ένα Κέντρο Καινοτομίας – συνολικά 45.000 τ.μ. – θα στεγάσουν κλινικές προσομοίωσης, αίθουσες ανατομίας με εικονική πραγματικότητα (VR), εργαστήρια κατασκευών/prototyping κ.λπ.. Η έκταση εντός του Ελληνικού για τα παραπάνω (πανεπιστήμιο και φοιτητική εστία) βρίσκεται κοντά στο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο θα αναπτυχθεί από τον Όμιλο τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ION (επένδυση 1,5 δισ. που έχει ανακοινωθεί πρόσφατα) δηλαδή στην περιοχή την οποία η Lamda προορίζει για Επιχειρηματικό Κέντρο (βόρεια της έκτασης του πρώην αεροδρομίου και προς την πλευρά του Αλίμου).

Τα σχέδια της Lamda Development

Από την πλευρά του, συμμετέχοντας στην ίδια συζήτηση, ο κ. Θεόδωρος Γαβριηλίδης, Chief Investment Officer της Lamda Development, αναφέρθηκε στην φοιτητική εστία του campus δυναμικότητας 1.000 δωματίων που θα κατασκευάσει στο Ελληνικό η εταιρία Ellinikon Student Living, στην οποία η θυγατρική της Lamda για το Ελληνικό ελέγχει το 80% με το υπόλοιπο 20% να ανήκει στην UNIC Ellinikon Campus Residences.

Σύμφωνα με όσα είπε χθες το στέλεχος της Lamda, θα εξεταστούν τεχνικές προκατασκευής και αρθρωτού σχεδιασμού στις φοιτητικές εστίες καθώς για το έργο αυτό έχει σημασία ο χρόνος κατασκευής και το κόστος. Πρόκειται για μια τεχνική που ταιριάζει στο συγκεκριμένο έργο αφού θα πρόκειται για πανομοιότυπες κατασκευές σε μεγάλη κλίμακα. Ωστόσο, ακόμη η Lamda δεν έχει λάβει οριστικές αποφάσεις για το θέμα αυτό.

Αναφορικά με το σκεπτικό της εισόδου της Lamda στη αγορά των φοιτητικών εστιών ο κ. Γαβριηλίδης σημείωσε ότι αποτελεί στρατηγική της εταιρίας να μπει σε αυτή την αγορά η οποία τώρα αναπτύσσεται, έχοντας να καλύψει υπαρκτές ανάγκες. «Το Ελληνικό είναι ιδανικό για να ξεκινήσει μια τέτοια ανάπτυξη με ένα ικανό μέγεθος» σημείωσε και πρόσθεσε πως «στόχος της Lamda είναι τα επαναλαμβανόμενα έσοδα, πέρα από τις πωλήσεις που κάνουμε ως developer, τη στιγμή άλλωστε που το real estate μετασχηματίζεται υιοθετώντας και τις υπηρεσίες».

Όπως ανέφερε, πλέον υπάρχει μια σταδιακή μετατροπή του residential real estate από απλό προϊόν σε προϊόν αξίας – κάτι που εφαρμόζει η Lamda Development και στα εμπορικά της κέντρα – και ο στόχος είναι να γίνει το ίδιο και στις φοιτητικές εστίες, μια αγορά ιδιαίτερα ανερχόμενη σε πόλεις όπως το Λονδίνο και η Μαδρίτη, που μπορεί να προσελκύσει developers μεγάλου βεληνεκούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ευκαιρία είναι πολύ μεγάλη, καθώς το προϊόν που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα είναι περιορισμένο, και ως εκ τούτου το Ελληνικό είναι ιδανικό για να ξεκινήσει μια σοβαρή προσπάθεια. Ωστόσο, κατά τον κ. Γαβριηλίδη, «το κόστος και ο χρόνος είναι η πρόκληση σε αυτή τη διαδικασία· θα είναι δύσκολο στην αρχή, αλλά όταν το καταφέρουμε, θα είναι εύκολο να το υλοποιήσουμε και στη συνέχεια».