Εξοικονομώ: 102.000 ωφελούμενοι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης – Αγώνας δρόμου για επιπλέον κονδύλια

Στις 90.000 αναβαθμίσεις μέσω των «Εξοικονομώ» 2021-2023 και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους», και στις 12.000 μέσω του «Εξοικονομώ» 2025, αναθεωρείται ο στόχος ώστε να είναι εφικτή η επίτευξή του μέχρι το καλοκαίρι του 2026, όταν ολοκληρώνεται το RRF. Άμεσα οι εγκρίσεις αιτήσεων για το «Εξοικονομώ» 2025, ξεμπλοκάρει και το «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα».

Στη χρηματοδότηση 102.000 ωφελούμενων πρόκειται να αναπροσαρμοστεί ο στόχος για όλα τα προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο στόχος αυτός θα αναθεωρηθεί προς τα κάτω, ώστε να είναι εφικτό να υλοποιηθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2026, όταν και πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι δράσεις που βασίζονται σε κεφάλαια του «Ελλάδα 2.0».

Η αλλαγή θα γίνει στο πλαίσιο της νέας αναθεώρησης του Ταμείου Ανάκαμψης, την οποία η Ελλάδα (όπως και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη) θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι πέρα από τις δράσεις οι στόχοι των οποίων θα εξορθολογιστούν ώστε να είναι εφικτοί μέχρι το επόμενο καλοκαίρι (όπως ισχύει με τα «Εξοικονομώ»), μέσω της αναθεώρησης θα απενταχθούν εκείνα τα προγράμματα που δεν θα ολοκληρωθούν στις απαραίτητες προθεσμίες.

Τα προγράμματα αυτά θα απενταχθούν και θα μπουν προς χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ ή από τα νέα κοινοτικά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Ταμείο Απανθρακοποίησης ή ακόμη και από εθνικούς πόρους. Όπως έγραψε χθες το -, σύμφωνα με όσα ανάφερε σε συνέντευξη Τύπου ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, το νέο αυτό «ανακάτεμα της τράπουλας» στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης μπορεί να φτάσει τα 800 με 900 εκατ. ευρώ.

Παίρνει εμπρός το «Εξοικονομώ» 2025

Από τις 102.000 ενεργειακές αναβαθμίσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του RRF, οι 90.000 θα αφορούν τα «Εξοικονομώ» 2021-2023 και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους». Από τις 90.000 ανακαινίσεις εκτιμάται ότι έχουν ήδη υλοποιηθεί 50-60.000 παρεμβάσεις, επομένως θα πρέπει μέχρι το υπόλοιπο καλοκαίρι να ολοκληρωθούν επιπλέον 30.000-40.000.

Οι υπόλοιποι 12.000 ωφελούμενοι θα προέλθουν από το «Εξοικονομώ» 2025, το οποίο αποτελεί και με το μεγαλύτερο «αγκάθι», καθώς ακόμη δεν έχουν εγκριθεί οι υπαγωγές. Αν και οι αιτήσεις είναι πολλαπλάσιες (προσεγγίζοντας τις 50.000), οι υπαγωγές θα διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα, ώστε να είναι βέβαιο ότι θα υλοποιηθούν μέσα στις προθεσμίες του RRF.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το ΥΠΕΝ θα αποδυθεί σε αγώνα δρόμου το αμέσως επόμενο διάστημα, ώστε να εξασφαλίσει επιπλέον πόρους και από άλλες πηγές για περίπου επιπλέον 40.000 ωφελούμενους. Σε μία τέτοια περίπτωση, θα ανοίξει ο δρόμος για να ενισχυθούν οι ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών, υπό την προϋπόθεση ότι κι αυτές θα ολοκληρωθούν μέχρι το καλοκαίρι.

Ξεμπλοκάρει και το «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Την ίδια στιγμή, το αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να ξεκινήσουν οι πρώτες εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και λιακών θερμοσιφώνων μέσω του «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», με την υλοποίηση των υπόλοιπων βημάτων που θα επιτρέψουν την έκδοση των voucher από τους δικαιούχους. Υπενθυμίζεται ότι και η συγκεκριμένη δράση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ έχει προϋπολογισμό 232,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 190.000, με την υποβολή τους να ολοκληρώνεται στις 5 Μαΐου 2025. Η καθυστέρηση στην εκτέλεση του προγράμματος έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Ένωσης Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ) που εκπροσωπεί τον κλάδο παραγωγής θερμικών ηλιακών. Σε ανακοίνωσή της τον Σεπτέμβριο, η ΕΒΗΕ επισήμαινε την πολύμηνη καθήλωση της εγχώριας αγοράς ηλιακών θερμοσιφώνων.

Ως συνέπεια, η πλειοψηφία των βιομηχανιών παραγωγής θερμικών ηλιακών υπολειτουργεί (σημ. περίπου στο 50% της δυναμικότητας) με αποτέλεσμα να απειλούνται οι πρώτες απολύσεις πολύτιμου (σημ. λόγω της δυσκολίας εύρεσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού) προσωπικού. Παράλληλα πάνω από 120.000 ελληνικά νοικοκυριά, στην πλειοψηφία τους ευάλωτα και στα όρια της ενεργειακής φτώχειας, παραμένουν σε καθεστώς ομηρίας αναμένοντας την υλοποίηση του προγράμματος, προκειμένου να αποκτήσουν έναν ηλιακό θερμοσίφωνα και την δυνατότητα να έχουν δωρεάν ζεστό νερό χρήσης.