Η-«μπετόν-αρμέ»-ψηφοφορία-και-τα-υπαρκτά-ρήγματα

Το αποτέλεσμα της χθεσινής ψηφοφορίας στη Βουλή για την τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, δίνει την εικόνα αρραγούς ενότητας στο εσωτερικό της κυβερνητικής πλειοψηφίας: υπέρ της τροπολογίας ψήφισαν 159 βουλευτές, καθώς στους 156 της Ν.Δ. προστέθηκαν τρεις ανεξάρτητοι.

Ωστόσο, το διήμερο της συζήτησης στη Βουλή για την τροπολογία, την οποία πήρε πάνω του και ανέλαβε να την υποστηρίξει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κυριάρχησε ως θέμα η στάση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια. Με επίκεντρο την τροπολογία επιβεβαιώθηκε η ρωγμή στις σχέσεις ανάμεσα στην κυβερνητική ηγεσία και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και μια κρίση που υποβόσκει εδώ και καιρό στο εσωτερικό της πλειοψηφίας. Ο κ. Δένδιας, που την Τρίτη δημοσιοποίησε μια διαφορετική προσέγγιση, έστω και σε χαμηλούς τόνους για το θέμα, χθες δεν θέλησε να τραβήξει περισσότερο το σκοινί: έδωσε το «παρών» στη Βουλή και υπερψήφισε την τροπολογία, κάτι που είχε προεξοφλήσει από το πρωί ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Το θέμα, όμως, δεν κλείνει εδώ. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει πλέον την ευθύνη για το μνημείο και μένει να φανεί στην πράξη πως θα διαχειριστεί αυτή την αρμοδιότητα, σε σχέση και με τις κατευθυντήριες που έχει ήδη δώσει ο κ. Μητσοτάκης. «Νομίζω αυτό το οποίο θα έχει ενδιαφέρον κοιτάζοντας μπροστά, και καθώς η ευθύνη έχει περάσει πια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είναι να δούμε εάν μπορούμε να δούμε το Μνημείο αυτό με μια φρέσκια ματιά. Διότι, πράγματι, ποιο είναι το πρόβλημα στο Μνημείο αυτό; Ότι ουσιαστικά δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια πού αρχίζει το Μνημείο και πού τελειώνει, θα έλεγα, ο δημόσιος χώρος της πλατείας.

Ίσως μπορούμε να σκεφτούμε κάποια λύση γι’ αυτό, που να προσδιορίζει με απόλυτη σαφήνεια την έναρξη του Μνημείου και το τέλος της πλατείας. Διότι σήμερα υπάρχουν απλά δύο σκαλάκια. Είναι μια ιδέα την οποία θα τη συζητήσω με τον Υπουργό και νομίζω ότι το Υπουργείο έχει τη δυνατότητα, στα πλαίσια και μιας ευρύτερης διαβούλευσης, να προτείνει λύσεις και σκέψεις για το πώς μπορούμε πραγματικά να αναδείξουμε και να προστατεύσουμε αυτό το Μνημείο».

Αυτό είναι το πλαίσιο που έθεσε ο πρωθυπουργός για τις επόμενες κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Στην πράξη θα φανεί με ποιο τρόπο θα υλοποιήσει αυτές τις κατευθυντήριες το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί και την αντίδραση που έχουν παραγγείλει κόμματα της αντιπολίτευσης στην εφαρμογή της νέας ρύθμισης. Πώς θα αντιμετωπιστεί η προοπτική δυναμικών κινήσεων, με στόχο να ακυρωθεί στην πράξη το νέο νομοθετικό πλαίσιο; Οι ισορροπίες είναι δύσκολες.

Παράλληλα με όλα αυτά, με μια τοποθέτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έδειξε ότι συντηρεί το προσωπικό μέτωπο απέναντι στον κ. Δένδια. Όπως είπε μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, «η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω εγώ σε δική μου τροπολογία είναι όχι μόνο να είμαι σε ΜΕΘ, αλλά και σε κώμα», δήλωση που ερμηνεύθηκε ως σαφής αιχμή για την επιλογή του κ. Δένδια να μην τοποθετηθεί στη Βουλή για την εν λόγω τροπολογία, την οποία συνυπέγραψε.

