Η σκιά των περικοπών στην ΚΑΠ: Μια απειλή για την ελληνική γεωργία;

Σε μια εποχή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις – από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση μέχρι την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας – μια φήμη που έχει εξελιχθεί σε επίσημη πρόταση κλονίζει τον αγροτικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την ηγεσία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προτείνει μια ριζική αναδιάρθρωση του πολυετούς προϋπολογισμού (MFF) για την περίοδο 2028-2034, η οποία περιλαμβάνει σημαντικές περικοπές στα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Στόχος; Η ανακατεύθυνση πόρων προς την άμυνα, την ανταγωνιστικότητα και άλλες προτεραιότητες, όπως η πράσινη μετάβαση και η ψηφιοποίηση. Αυτή η κίνηση, που χαρακτηρίζεται από ορισμένους ως “αναδιάταξη προτεραιοτήτων” και από άλλους ως “επικίνδυνη ισορροπία”, θέτει σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα εκατομμυρίων αγροτών σε ολόκληρη την ΕΕ, με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για την Ελλάδα, όπου η γεωργία παραμένει πυλώνας της οικονομίας.

Η ΚΑΠ, που θεσπίστηκε το 1962, αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 30% των δαπανών. Στόχος της είναι η στήριξη των αγροτών μέσω άμεσων ενισχύσεων, προγραμμάτων ανάπτυξης υπαίθρου και μέτρων για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Για την Ελλάδα, η ΚΑΠ είναι ζωτικής σημασίας: Στην τρέχουσα περίοδο 2021-2027, η χώρα λαμβάνει περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε άμεσες ενισχύσεις, συν άλλα 800 εκατομμύρια για αγροτική ανάπτυξη. Αυτά τα κονδύλια καλύπτουν το 40-50% του εισοδήματος των Ελλήνων αγροτών, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές όπως η Κρήτη, τα νησιά και η Μακεδονία, όπου η γεωργία είναι η κύρια πηγή απασχόλησης.

Η πρόταση της Επιτροπής, που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2025, προβλέπει μια μείωση του μεριδίου της γεωργίας στον συνολικό προϋπολογισμό από 30% σε περίπου 25%, που μεταφράζεται σε περικοπή περίπου 20% στα κονδύλια της ΚΑΠ – από 386 δισεκατομμύρια ευρώ στην τρέχουσα περίοδο σε λιγότερα από 310 δισεκατομμύρια για την επόμενη. Αυτή η μείωση έρχεται σε μια στιγμή που η ΕΕ επιδιώκει να αυξήσει τις δαπάνες για άμυνα σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2029, μέσω δανείων, χαλάρωσης δημοσιονομικών κανόνων και ανακατεύθυνσης κεφαλαίων από άλλους τομείς, όπως η συνοχή και η γεωργία. Η φον ντερ Λάιεν έχει δηλώσει ότι “η άμυνα είναι η νέα προτεραιότητα”, εν μέσω φόβων για μειωμένη αμερικανική στήριξη στο ΝΑΤΟ και αυξανόμενες απειλές από τη Ρωσία. Ωστόσο, αυτή η στροφή εγείρει ερωτήματα: Μπορεί η ΕΕ να θυσιάσει την επισιτιστική της ασφάλεια για στρατιωτική ενίσχυση;

Για τον Έλληνα αγρότη, οι επιπτώσεις θα είναι καταστροφικές. Οι μικρομεσαίοι παραγωγοί, που αποτελούν το 90% του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα, βασίζονται στις ενισχύσεις για να καλύψουν υψηλά κόστη παραγωγής – από λιπάσματα και καύσιμα μέχρι νερό και μηχανήματα. Μια περικοπή 20% θα μειώσει το εισόδημά τους κατά 10-15%, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Πανελληνίου Συνδέσμου Αγροτών (ΠΑΣΥ). Σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, που ήδη πλήττονται από πλημμύρες και ξηρασία, οι αγρότες θα δυσκολευτούν να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες, όπως συστήματα άρδευσης ή βιολογικές καλλιέργειες, που απαιτούνται για την πράσινη μετάβαση.

Επιπλέον, η πρόταση εισάγει “ενιαίο ταμείο” για γεωργία, συνοχή και άλλους τομείς, που επιτρέπει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη ευελιξία – αλλά και κίνδυνο ανακατεύθυνσης κονδυλίων μακριά από τους αγρότες. Στην Ελλάδα, όπου η γραφειοκρατία και η κακοδιαχείριση είναι χρόνιο πρόβλημα, αυτό μπορεί να σημάνει λιγότερα χρήματα για μικρούς παραγωγούς και περισσότερα για μεγάλα projects. Οι νέοι αγρότες, ήδη λίγοι (μόλις 5% κάτω των 35 ετών), θα αποθαρρυνθούν περαιτέρω, επιταχύνοντας την ερήμωση της υπαίθρου. Η COPA-COGECA, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία αγροτών, έχει χαρακτηρίσει την πρόταση “απαράδεκτη”, με 20% περικοπή και κίνδυνο για την επισιτιστική ασφάλεια 450 εκατομμυρίων Ευρωπαίων.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η Ελλάδα θα πληγεί δυσανάλογα. Η γεωργία συνεισφέρει περίπου 4% στο ΑΕΠ, αλλά απασχολεί το 12% του εργατικού δυναμικού – διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εξαγωγές όπως ελαιόλαδο, φρούτα και γαλακτοκομικά φέρνουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, αλλά με μειωμένες ενισχύσεις, η ανταγωνιστικότητα θα πέσει. “Η Ελλάδα θα γίνει πιο εξαρτημένη από εισαγωγές τροφίμων, αυξάνοντας το εμπορικό έλλειμμα”, εξηγεί ο οικονομολόγος Δημήτρης Κατσίκας από το ΕΛΙΑΜΕΠ. Σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση, που έχει εκτοξεύσει τα κόστη, η περικοπή μπορεί να προκαλέσει αύξηση τιμών τροφίμων κατά 5-10%, πλήττοντας νοικοκυριά και τουρισμό – έναν άλλο πυλώνα της οικονομίας.

Οι αντιδράσεις είναι έντονες. Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση έχει εκφράσει επιφυλάξεις, ζητώντας “δίκαιη κατανομή” και προστασία μικρών αγροτών. Αγροτικοί σύλλογοι οργανώνουν διαμαρτυρίες, παρόμοιες με αυτές του 2024, ενώ στην Ευρώπη, η Ιταλία και η Γαλλία ηγούνται της αντίστασης. Η φον ντερ Λάιεν υπερασπίζεται την πρόταση, λέγοντας ότι “η γεωργία θα ενισχυθεί” μέσω νέων στόχων όπως η πράσινη τεχνολογία, αλλά οι επικριτές βλέπουν “κρυφές περικοπές”. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βουλευτές από αγροτικές χώρες απαιτούν αναθεώρηση, ενώ η COPA-COGECA καλεί σε “κόκκινη γραμμή”.

Συμπερασματικά, η περικοπή κονδυλίων από την ΚΑΠ για άμυνα μπορεί να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά με τίμημα την οικονομική βιωσιμότητα της γεωργίας. Για την Ελλάδα, αυτό σημαίνει κίνδυνο ύφεσης στον πρωτογενή τομέα, αύξηση ανεργίας στην ύπαιθρο και μεγαλύτερη εξάρτηση από εξωτερικούς παράγοντες. Η ΕΕ πρέπει να βρει ισορροπία: Να ενισχύσει την άμυνα χωρίς να θυσιάσει την επισιτιστική της αυτονομία. Διαφορετικά, η “νέα προτεραιότητα” μπορεί να γίνει η αρχή του τέλους για την παραδοσιακή ευρωπαϊκή γεωργία.