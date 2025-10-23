Θεσσαλονίκη:-Παράταση-στην-εγγραφή-στο-iris-ζητούν-οι-επαγγελματίες

Επιστολή προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή, απέστειλε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), καταθέτοντας αίτημα μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας εγγραφής Νομικών Προσώπων στην υπηρεσία άμεσης πληρωμής (IRIS).

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, υπάρχει αδυναμία συμμόρφωσης των μελών του Επιμελητηρίου με την διάταξη αυτή, λόγω προβλημάτων τεχνικής φύσης, για τα οποία δεν φέρουν καμία ευθύνη.

Ο κύριος λόγος κατάθεσης του αιτήματος είναι, σύμφωνα με το ΕΕΘ, η μη έγκαιρη τεχνική προετοιμασία του τραπεζικού συστήματος, ώστε να παρέχουν στους υπόχρεους τα απαραίτητα τεχνικά εργαλεία για την αποδοχή των πληρωμών μέσω της υπηρεσίας άμεσης πληρωμής, γεγονός που καθιστά ανέφικτο τα Νομικά Πρόσωπα να φανούν σύννομα με τις κυβερνητικές οδηγίες – διατάξεις.

Το ΕΕΘ ζητά μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνία τουλάχιστον 2 μήνες από την ημερομηνία που τα τραπεζικά ιδρύματα θα έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες

«Κρίνεται απαραίτητη η μετάθεση της ημερομηνίας εγγραφής Νομικών Προσώπων στην υπηρεσία άμεσης πληρωμής (IRIS), καθώς το τραπεζικό σύστημα δεν είναι έτοιμο τεχνικά, ώστε να παρέχει την συγκεκριμένη υπηρεσία, δημιουργώντας ανησυχία και προβληματισμό στα Νομικά Πρόσωπα που πρέπει βάση διάταξης, να εγγραφούν σε αυτή», δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος του ΕΕΘ, Κυριάκος Μερελής.

