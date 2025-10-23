«Καλή-τύχη»-ευχήθηκε-ο-Δούκας-στην-κυβέρνηση-για-τη-φροντίδα-του-Άγνωστου-Στρατιώτη

Συνάντηση είχαν ο Νίκος Δένδιας με τον δήμαρχο της Αθήνας, Χάρη Δούκα, με αντικείμενο τον συντονισμό των αρμοδιοτήτων για τη φροντίδα του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, μετά και την ψήφιση της τροπολογίας που έφερε η κυβέρνηση.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Δούκας με ανάρτησή του ευχήθηκε «καλή τύχη» στην κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι «από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά σε εκείνη».

Ολόκληρη η ανάρτηση Δούκα:

Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

Καλή τους τύχη.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.