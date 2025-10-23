Καπράλος:-Στόχος-η-δημιουργία-μιας-πλατφόρμας-διασύνδεσης-φοιτητών,-πανεπιστημίων-και-επιχειρήσεων-του-Πειραιά

Την δημιουργία μιας μόνιμης πλατφόρμας διασύνδεσης φοιτητών, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, υπό τον τίτλο “Piraeus Talent Port” πρότεινε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, Θοδωρής Καπράλος στην εκδήλωση «Ημέρες Σταδιοδρομίας-Piraeus Career Pathways 2025» που πραγματοποίηθηκε χθες στον Πειραιά.

Όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση του ΕΣΠ, η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία βάσης δεδομένων επιχειρήσεων που δέχονται φοιτητές για πρακτική άσκηση, σύστημα αντιστοίχισης δεξιοτήτων, καθώς και πιστοποίηση συμμετοχής. To “Piraeus Talent Port” στοχεύει να αποτελέσει ψηφιακό και φυσικό κόμβο γνώσης, πρακτικής και απασχόλησης για τη νέα γενιά.

Ο κ. Καπράλος δήλωσε: «Το 1ο “Piraeus Career Pathways 2025” απέδειξε ότι ο Πειραιάς διαθέτει τη δυναμική, το ανθρώπινο κεφάλαιο και τη βούληση για να συνδέσει τη γνώση με την αγορά και τον τουρισμό και, κυρίως, τη νέα γενιά με την σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Η πρότασή μας για το “Piraeus Talent Port” είναι το επόμενο φυσικό βήμα: μια μόνιμη γέφυρα ανάμεσα στα πανεπιστήμια και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της πόλης, ένα λιμάνι ευκαιριών για τους νέους που αναζητούν εμπειρία, δημιουργικότητα και επαγγελματική προοπτική. Το εμπόριο είναι ο συνδετικός κρίκος όλων των τομέων και ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς θα συνεχίσει να λειτουργεί ως θεσμικός καταλύτης ανάπτυξης και συνεργασίας. Ευχαριστώ θερμά τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν, τους επισκέπτες από όλη την Αττική και ιδιαίτερα τους φοιτητές μας, και κυρίως όλους όσοι συνέβαλαν στη δημιουργία ενός νέου θεσμού για την πόλη και τους ανθρώπους της».

Υπενθυμίζεται ότι, με τη συμμετοχή επιχειρήσεων από πολλούς κλάδους της οικονομίας, μεγάλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, καθώς και διακεκριμένων ακαδημαϊκών και θεσμικών εκπροσώπων της πολιτείας, της επιχειρηματικής κοινότητας και της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε χθες, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η εκδήλωση “Ημέρες Σταδιοδρομίας-Piraeus Career Pathways 2025”.

«Η εκδήλωση ανέδειξε τον Πειραιά ως χώρο συνάντησης, γνώσης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν ιδέες και προτάσεις συνεργασίας, ενώ εκατοντάδες φοιτητές και νέοι εργαζόμενοι από όλη την Αττική κατέθεσαν βιογραφικά και ενημερώθηκαν απευθείας από τα στελέχη των επιχειρήσεων για δυνατότητες απασχόλησης και καριέρας» όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σε ότι αφορά στις εργασίες της εκδήλωσης, στο πρώτο πάνελ, με τίτλο «Ο Πειραιάς ως Κόμβος Ανάπτυξης, Εκπαίδευσης και Επιχειρηματικότητας», ο Γιάννης Μώραλης, δήμαρχος Πειραιά, ο Μιχάλης Σφακιανάκης, πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, ανέλυσαν τις δυνατότητες συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για τον Πειραιά.

Στη συνέχεια, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κυρία Κατερίνα Κικίλια παρουσίασε την εισήγησης της για τον εκπαιδευτικό τουρισμό ως μοχλό τοπικής ανάπτυξης, δίνοντας το έναυσμα για την συζήτηση που ακολούθησε στο δεύτερο πάνελ, με τίτλο «Εκπαιδευτικός Τουρισμός: Γέφυρα Γνώσης και Ανάπτυξης». Ο ‘Αρης Παπαγρηγορίου, αντιπρύτανης ΠΑ.ΔΑ., ο Θοδωρής Καπράλος πρόεδρος ΕΣΠ και ο Ευγένιος Βασιλικός, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής-Αργοσαρωνικού, ανέδειξαν την σημασία του τουρισμού ως στρατηγικό πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης για τον Πειραιά, υπογραμμίζοντας ότι η πόλη διαθέτει τα χαρακτηριστικά για να εξελιχθεί σε κέντρο εκπαιδευτικού και πολιτιστικού τουρισμού.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Σταύρος Βοϊδονικόλας, αντιπεριφερειάρχης Πειραιά και ο Σταύρος Καφούνης πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.