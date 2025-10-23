Μέτρα-για-αγρότες-και-κτηνοτρόφους:-Νέα-ΠΝΠ-σήμερα-για-ενισχύσεις-σε-παραγωγούς-και-Περιφέρειες

Ακόμα τρία μέτρα για την ενίσχυση των αγροτών προωθεί άμεσα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ σήμερα.

Συγκεκριμένα θεσπίζεται το ακατάσχετο για τις ενισχύσεις που θα ξεκινήσει να καταβάλλει από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τις ζωοτροφές και τα φερτά υλικά λόγω Daniel. Έτσι οι ενισχύσεις θα φτάσουν ακέραιες στους δικαιούχους παραγωγούς, καθώς θα είναι ακατάσχετες και αφορολόγητες.

Επίσης, όπως προανήγγειλε χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, η κυβέρνηση ενεργοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς που πλήττει το ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό κινητοποιούνται και οι στρατιωτικοί κτηνίατροι για την αντιμετώπιση της νόσου. Επιπλέον, ενισχύεται το επιχειρησιακό πλαίσιο των Περιφερειών με βάση τις κατευθύνσεις και τα χρονοδιαγράμματα που θέτει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα κύρια σημεία της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου:

1. Ενίσχυση της διαχείρισης κρίσεων στον τομέα της κτηνιατρικής

Όλοι οι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να τηρούν ενιαίες κατευθύνσεις και χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να εξασφαλίζεται άμεση, συντονισμένη και αποτελεσματική δράση σε περιπτώσεις επιδημιολογικών κρίσεων.

2. Διάθεση στρατιωτικών κτηνιάτρων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών

Με πρόβλεψη εξαιρετικού χαρακτήρα, δίνεται η δυνατότητα διάθεσης στρατιωτικών κτηνιάτρων (έως τρεις στρατιωτικοί κτηνίατροι ανά Περιφερειακή Ενότητα), για διάστημα έως έξι μηνών, προκειμένου να ενισχυθούν οι περιφερειακές υπηρεσίες.

Η απόφαση αυτή ενισχύει τις τοπικές δομές με εξειδικευμένο προσωπικό, εξασφαλίζοντας ταχύτητα στους ελέγχους και στις υγειονομικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα πρόβλεψης ειδικής αποζημίωσης και αύξησης του αριθμού των στρατιωτικών κτηνιάτρων, εφόσον απαιτηθεί από τις τοπικές συνθήκες και την εξέλιξη της ζωονόσου.

3. Αφορολόγητο και ακατάσχετο των ενισχύσεων προς τους παραγωγούς

Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται βάσει των κοινών υπουργικών αποφάσεων 208989/1.8.2025 και 208982/1.8.2025 (αφορούν απώλεια εισοδήματος για ζωοτροφές για τα ζώα που ήταν περιορισμένα λόγω πανώλης και ευλογιάς καιαπομάκρυνση φερτών υλικώνλόγωDaniel και Elias), χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

Αυτό σημαίνει ότι:

• δεν υπόκεινται σε φόρους, τέλη ή εισφορές,

• δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία,

• δεν επηρεάζουν το εισόδημα για την καταβολή κοινωνικών ή προνοιακών παροχών.

Ισχυρό μήνυμα στήριξης στους παραγωγούς

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στέλνει σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση παραμένει στο πλευρό των αγροτών και κτηνοτρόφων σε κάθε κρίσιμη συγκυρία, ειδικά τώρα που πλήττονται άμεσα. Η ισχύς της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα κυρωθεί νομοθετικά σύμφωνα με το άρθρο 44 του Συντάγματος.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν διατεθεί 40 εκατ. € για πληρωμές για τα ζώα που έχουν θανατωθεί και έχουν εγκριθεί επί πλέον 12 εκατ. τα οποία θα διατίθενται με βάση τους καταλόγους που αποστέλλουν οι Περιφέρειες. Ταυτόχρονα, έχουν εγκριθεί και διατίθενται τις αμέσως επόμενες ημέρες τουλάχιστον 46 εκατ. € για την κάλυψη των αναγκών των κτηνοτρόφων που αναγκάσθηκαν να περιορίσουν τα ζώα τους λόγω της καραντίνας.