Μαρινάκης-για-τα-περί-μη-κυβερνησιμότητας:-«Εκτός-θέματος-η-συζήτηση,-καλό-είναι-να-πατάμε-πάνω-στη-Γη»

«Πρέπει να είμαστε η πρώτη χώρα παγκοσμίως όπου κυβέρνηση 2ης τετραετίας – και μάλιστα μετά τα μισά της 2ης τετραετίας – προηγείται σταθερά δημοκοπικά από το 2ο κόμμα, έχουμε μια άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και κάποιοι συζητάνε για το πρόβλημα διακυβερνησιμότητας», σχολίασε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών της Πέμπτης (23/10).

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως αυτό έρχεται κόντρα σε ό,τι συμβαίνει σε άλλα προηγμένα κράτη, όπως η Γαλλία, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια συζήτηση «εκτός θέματος». Είναι δικαίωμα του καθενός να συζητά ό,τι επιθυμεί, όπως είπε, αλλά «καλό είναι να πατάμε πάνω στη Γη».

«Η κυβέρνηση πρέπει να λύσει πολλά θέματα ακόμα, πρέπει να τρέξει πολύ γρήγορα τον επόμενο 1,5 χρόνο για να πείσει τους πολίτες, αλλά αν το πρόβλημα θεωρούν κάποιοι ότι είναι στην κυβέρνηση, τότε στην αντιπολίτευση πώς θα το χαρακτηρίσουμε ακριβώς;»

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.