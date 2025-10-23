Μασούτης:-Απέσπασε-έξι-βραβεία-στα-super-market-awards-2025

Έξι διακρίσεις απέσπασε η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. στα Super Market Awards 2025. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η κατάκτηση και των τριών βραβείων -Gold, Silver και Bronze- στην κατηγορία «Μάρκετινγκ & Διαφήμιση».

Συγκεκριμένα, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. κατέκτησε τις ακόλουθες διακρίσεις:

Gold βραβείο | Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Άνθρωπος

Η εταιρεία ξεχώρισε για το έργο MasVision, μια καινοτόμα πρωτοβουλία προσβασιμότητας για άτομα με προβλήματα όρασης. Το πρόγραμμα, που είναι το πρώτο και μοναδικό στην Ελλάδα, αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία στον χώρο του οργανωμένου λιανεμπορίου. Εφαρμόστηκε πρώτα στο κατάστημα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, περιοχή Σχολής Τυφλών και ακολούθησε το κατάστημα της Καλλιθέας στην Αθήνα. Εξασφαλίζει πλήρη αυτονομία στους ανθρώπους με προβλήματα όρασης κατά την περιήγησή τους στον χώρο του σούπερ μάρκετ και την επιλογή προϊόντων, μέσα από ειδικές υποδομές και εφαρμογές.

Gold βραβείο | Private Label

Χρυσή διάκριση για τα Επιδόρπια «Μασούτης, από τον τόπο μας», μια σειρά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που αναδεικνύει την ελληνική ταυτότητα μέσα από αυθεντικές παραδοσιακές συνταγές και 100% φρέσκο ελληνικό γάλα από μικρές φάρμες της Θεσσαλίας. Η σειρά ενσωματώνει τη φιλοσοφία της εταιρείας για αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, με έμφαση στη στήριξη της τοπικής παραγωγής και την προσφορά αξιόπιστων επιλογών στον καταναλωτή, ενισχύοντας την απήχηση της Private Label σειράς της εταιρείας και την εμπορική δυναμική της κατηγορίας.

Gold βραβείο | Μάρκετινγκ & Διαφήμιση

Αφορά στην καμπάνια «masoutis.gr: Ένα ολόκληρο supermarket στο χέρι σου», μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική που επικοινώνησε την ανανέωση, τη λειτουργικότητα και τη user friendly ταυτότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας. Μέσα από αναβαθμίσεις, προσωποποιημένες υπηρεσίες και στοχευμένη γεωγραφική κάλυψη, το eshop masoutis.gr αναδείχθηκε σε κομβικό πυλώνα εξυπηρέτησης, υποστηρίζοντας ουσιαστικά τη συνολική ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησης.

Silver βραβείο | Μάρκετινγκ & Διαφήμιση

Διακρίθηκε για την πρωτότυπη καμπάνια «FLY στον Μασούτη και πες OVER στην κίνηση», η οποία αξιοποίησε το αστικό πρόβλημα του έργου FlyOver στη Θεσσαλονίκη ως δημιουργική αφορμή επικοινωνίας με το κοινό. Με μηνύματα που χαρακτηρίστηκαν από χιούμορ και έξυπνες ατάκες, η καμπάνια ανέδειξε το εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας στην πόλη της Θεσσαλονίκης ως άμεση λύση και διευκόλυνση για την καθημερινότητα των πολιτών.

Bronze βραβείο | Μάρκετινγκ & Διαφήμιση

Η βράβευση αφορά την τουριστική καμπάνια «SummerinGreece» που απευθύνθηκε στο διεθνές κοινό που επισκέφθηκε τη χώρα μας κατά τους θερινούς μήνες. Μέσα από αγγλόφωνο περιεχόμενο, γεω-εντοπισμένα μηνύματα και χρήση διεθνών ψηφιακών πλατφορμών (όπως TripAdvisor και UBER Network), η εταιρεία ανέδειξε την εμπειρία αγορών στα καταστήματά της ως αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής φιλοξενίας.

Silver βραβείο | Τεχνολογίες, Συστήματα ή Τεχνικές Διοίκησης

Η εταιρεία ξεχώρισε για το Masoutis Insights Program, τη σύγχρονη εσωτερική πλατφόρμα στρατηγικής πληροφόρησης. Το πρόγραμμα αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία γεωγραφικής χαρτογράφησης και εμπορικής ανάλυσης προσφέροντας στους χρήστες του τη δυνατότητα λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων, με βάση δεδομένα που υποστηρίζουν την επιχειρησιακή στόχευση και την ανάπτυξη.

«Οι συγκεκριμένες διακρίσεις αποτελούν έμπρακτη αναγνώριση της πολυεπίπεδης στρατηγικής της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., η οποία επενδύει με συνέπεια στην επικοινωνία, την τεχνολογία, την καινοτομία, την κοινωνική υπευθυνότητα και την υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση. Με βασική αρχή την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η εταιρεία πραγματοποιεί ενέργειες με σκοπό να ενισχύει την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού, ενώ παράλληλα στηρίζει την ελληνική παραγωγή και προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη», επισημαίνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.