Μητσοτάκης στο Politico: Ώρα για κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στην άμυνα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε σήμερα, πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, ότι η Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας, ζητώντας να δημιουργηθούν κοινοί ευρωπαϊκοί μηχανισμοί για τη στήριξη των αμυντικών δαπανών. Σε συνέντευξή του στο Politico, ο Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα καλέσει τους ηγέτες των «27» να προχωρήσουν πέρα από τις σημερινές πρωτοβουλίες, τονίζοντας πως βρισκόμαστε «σε ένα σημείο καμπής, όπου συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ευρωπαϊκή άμυνα».

«Αν η άμυνα είναι δημόσιο αγαθό, πρέπει να χρηματοδοτείται ευρωπαϊκά» «Το επιχείρημά μου είναι απλό», είπε ο Μητσοτάκης. «Αν η άμυνα αποτελεί το ύψιστο ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό, τότε χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές δομές και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των αμυντικών μας δυνατοτήτων».

Ο Πρωθυπουργός άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για την κοινή ευρωπαϊκή έκδοση χρέους με σκοπό τη χρηματοδότηση αμυντικών έργων. «Υπάρχει ένας ”ελέφαντας στο δωμάτιο”. Δεν το συζητούμε ανοιχτά, αλλά θα μπορούσαμε να φανταστούμε ένα σχήμα κοινής ευρωπαϊκής δανειοληψίας για την υποστήριξη της άμυνας;» διερωτήθηκε, δηλώνοντας ότι ο ίδιος θα το στήριζε, υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα θα ορίζονται ως ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά. «Ας χρησιμοποιήσουμε ευρωπαϊκά χρήματα για πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο», πρόσθεσε.

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για κοινά έργα

Η Κομιισόν έχει ήδη προτείνει χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων, ώστε τα κράτη να μπορούν να δανειστούν για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεξοπλισμού. Παρ’ όλα αυτά, οι χώρες παραμένουν διχασμένες στο αν θα πρέπει να μοιραστούν το χρέος, με συντηρητικά κράτη όπως η Ολλανδία να αντιτίθενται σε νέα κοινά δανειακά εργαλεία. Έχουν εντοπιστεί αρκετά διασυνοριακά έργα, όπως τα αντι-drone συστήματα, αλλά προς το παρόν η ευθύνη των επενδύσεων ανήκει κυρίως στις εθνικές κυβερνήσεις.

«Το ζητούμενο είναι αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε πρόσθετη χρηματοδότηση και αν αυτή η χρηματοδότηση μπορεί να συνδεθεί με όρους που θα μας ωθήσουν σε καλύτερη προετοιμασία», εξήγησε ο Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε ειδικά σε τομείς όπως οι κοινές προμήθειες, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών — ιδιαίτερα drones και τεχνητής νοημοσύνης — και σημείωσε ότι η Κομισιόν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσουν.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του κοινού ανακοινωθέντος που συνέταξαν οι πρεσβευτές των 27 χωρών πριν από τη Σύνοδο, η ΕΕ θα δεσμευθεί να «κατευθύνει όλο και περισσότερο τις αμυντικές επενδύσεις προς κοινή ανάπτυξη, παραγωγή και προμήθεια».

Το μήνυμα για την πράσινη μετάβαση

Στην ίδια συνέντευξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα και για την κλιματική πολιτική, την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αντιμετωπίζει αντιδράσεις από κράτη-μέλη που θεωρούν ότι οι πράσινες πολιτικές βλάπτουν την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών τους. «Ήμουν πάντα ξεκάθαρος: η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός», είπε. «Αν δεν υπάρξει ισορροπία με την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή, τότε ίσως διαπιστώσουμε ότι τρέχουμε σε λάθος αγώνα».

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το τελικό 10%-20% της ενεργειακής μετάβασης είναι «εξαιρετικά ακριβό» και ότι «δεν διαθέτουμε ακόμη τις τεχνολογίες για να το πετύχουμε».

-

