«Μύλος» η Διάσκεψη των Προέδρων για τον «κόφτη»: Το φραστικό επεισόδιο Κωνσταντοπούλου – Μπακογιάννη – Γεροβασίλη

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στον εκτροχιασμό της συνεδρίασης της Διάσκεψης των Προέδρων οδήγησε η αναμενόμενη εφαρμογή του «χρονοκόφτη» στις συνεδριάσεις από τον Νοέμβριο, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να εκφράζει από την έναρξη της συζήτησης την αντίθεσή της με τον επιβολή του.

Μάλιστα η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, όταν – σύμφωνα με πληροφορίες – η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε φραστικά στη βουλευτή της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη, επαναφέροντας της κατηγορίες για την υπόθεση της Siemens και το τροχαίο έξω από τη Βουλή. Η κα Μπακογάννη, δεν μίλησε εκείνη τη στιγμή, και στράφηκε προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, κοιτάζοντάς την επιμόνως. Τότε η κα Κωνσταντοπούλου επιχείρησε να βγάλει φωτογραφία την Ντόρα Μπακογιάννη προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Όλγας Γεροβασίλη. «Αυτό είναι απαράδεκτο! Τι είναι αυτά τα πράγματα; Αυτό είναι επίθεση. Να βγάζουμε φωτογραφίες μέσα στη διάσκεψη;» ανέφερε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να της φωνάζει: «Τέτοια είσαι κι εσύ. Τους καλύπτεις!».

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ντόρα Μπακογιάννη την χαρακτήρισε ως «υστερική», με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να συνεχίζει να βάλλει κατά πάντων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του επεισοδίου εξάλλου, φώναζε στην αντιπολίτευση πως «ξεπλένει» την κυβέρνηση, ενώ ακούστηκε να μιλά και για «φασίστες». «Ο τρόπος σας πολλές φορές δεν μας αφήνει να σας στηρίξουμε», είπε απευθυνόμενη στην πρόεδρο η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.

