«Μύλος»-στην-εξεταστική-για-τον-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Ο-«φραπές»,-η-78χρονη-από-την-Κοζάνη,-το-κλειδωμένο-ερμάριο-και-η-Τυχεροπούλου

Καθεστώς τρομοκρατίας και φόβου εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά όσων επιχείρησαν να αποκαλύψουν σκανδαλώδεις υποθέσεις κατήγγειλε η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Η ίδια ανέφερε μάλιστα ότι ο Γιώργος Ξυλούρης («φραπές») την κάλεσε στο σταθερό του σπιτιού της και μίλησε με τα παιδιά της ενώ χαρακτήρισε την Κρήτη «λάκκο των λεόντων» για τους ελεγκτές του οργανισμού. Την ίδια στιγμή ωστόσο επιχείρησε να θολώσει ακόμα περισσότερο υποθέσεις ύποπτων πληρωμών, οι οποίες όπως καταγγέλλεται φέρουν την δική της υπογραφή.

Η μάρτυρας απαντώντας στις βαρύτατες κατηγορίες που της αποδίδουν συνάδελφοί της για παράτυπη πληρωμή 13 ΑΦΜ (ικανοποίηση ιεραρχικών προσφυγών που βρέθηκαν στο κλειδωμένο της ντουλάπι) στην αρχή υπονόησε ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα ίσως και να τοποθετήθηκαν στο ερμάριο από τους αντιπάλους της. Απαντώντας δε σε ερωτήσεις της κα Μιλένας Αποστολάκη είπε: «Δεν αναγνωρίζω το περιεχόμενο του ερμαριού όπως περιγράφεται στην έκθεση του δικαστικού επιμελητή. Δεν περιέχονται μέσα τα έγγραφα που είχα βάλει εκεί. Δεν είναι το σύνολο των εγγράφων που είχα βάλει. Δεν είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω το περιεχόμενο του ερμαριού».

«Καλώς έγινε η πληρωμή στην 78χρονη από την Κοζάνη»

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της ωστόσο έσπευσε να υποστηρίξει ότι «καλώς έγινε» η πληρωμή στην 78χρονη από την Κοζάνη. Πρόκειται για το πρόσωπο που είχε αποκλειστεί από τις πληρωμές καθώς είχαν εντοπιστεί παρατυπίες στα 1.000 μισθωτήρια που δήλωνε στον οργανισμό προκειμένου να παίρνει επιδοτήσεις.

Ωστόσο, όπως καταγγέλθηκε από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Κ. Μπαμπασίδη η κα Τυχεροπούλου με τον κ. Ε. Σημανδράκο ενέκριναν την ιεραρχική προσφυγή της 78χρονης και προχώρησαν στην πληρωμή της.

Πρόσφατα ωστόσο από τις έρευνες της οικονομικής αστυνομίας προέκυψε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο εισέπραξε παρανόμως επιδοτήσεις ύψους 800.000 ευρώ.



Διάλογος Τυχεροπούλου – Λαζαρίδη

Για το συγκεκριμένο θέμα ο διάλογος της κυρίας Τυχεροπούλου με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη έχει ως εξής:

Μ. Λαζαρίδης: Για ποιο λόγο ανάμεσα στις ιεραρχικές που βρέθηκαν στην ντουλάπα σας ήταν και της 78χρονης από την Κοζάνη; Σήμερα της ζητείται να επιστρέψει 1 εκατ ευρώ. Κάνατε παρέμβαση στο σύστημα για να διακοπή ο συμψηφισμός των αχρεωστήτως και την πληρώσατε παράνομα την κυρία;

Π. Τυχεροπούλου: Είπα ότι δεν ξέρω αν η ιεραρχική προσφυγή σχετίζεται με την 78χρονη. Δεν ξέρω αν ταυτίζονται αυτά τα άτομα. Λέω όμως ότι για μια συγκεκριμένη κυρία – στην οποία αναφέρθηκε και ο κ. Σημανδράκος στην κατάθεσή του – ο κ. Μέλας της είχε απορρίψει την ιεραρχική. Αυτή η γυναίκα προσέφυγε στην ευρωπαϊκή επιτροπή για να βρει το δίκιο της. Ο λόγος που απορρίφθηκε το αίτημα της ήταν ότι δεν δέχονταν για κάποιους λίγους τα ενοικιαστήρια που προσκόμιζε

Μ. Λαζαρίδης: Άρα είχε δίκιο η κυρία και την πληρώσατε 2 φορές; Της χορηγήσατε όπως αποδείχθηκε από την Δικαιοσύνη χιλιάδες ευρώ παρανόμως. Εσείς λέτε ότι καλώς πληρώθηκε; Εσείς λέτε σωστά πληρώθηκε;

Π. Τυχεροπούλου: Nαι! Σωστά πληρώθηκε

Μ. Λαζαρίδης: Παρά το γεγονός ότι το Δικαστήριο της ζητά πίσω σχεδόν 1 εκατ ευρώ ;

Π. Τυχεροπούλου: Πού το ξέρετε ότι είναι το ίδιο πρόσωπο; Λυπάμαι πολύ αυτούς τους ανθρώπους που μπήκαν σε αυτή την ταλαιπωρία. Είναι πραγματικοί γεωργοί. Φροντίζουν να έρθει στο σπίτι μας φαΐ. Είναι κανονικοί γεωργοί. Προκειμένου να χτυπήσουν εμένα βάζουν σε μια ταλαιπωρία αυτούς τους ανθρώπους.

Σε άλλο σημείο την εξέτασης και για το θέμα της ικανοποίησης των ιεραρχικών προσφυγών που βρέθηκαν στην ντουλάπα είπε:

Μ. Λαζαρίδης: Θα έχετε ενημερωθεί για τις 37 συλλήψεις που έγιναν χθες. Γνωρίζετε αν μέσα στους 37 συλληφθέντες βρίσκονται και μέλη της οικογένειας από την Κοζάνη που εσείς δικαιώσατε με ιεραρχικές πρόσφυγες που βρέθηκαν στην ντουλάπα σας;

Π. Τυχεροπούλου: Δεν ξέρω εάν η ιεραρχική προσφυγή που την δικαίωσε σχετίζεται με αυτά που αναφέρετε εσείς. Το έχω διαβάσει στις εφημερίδες αλλά δεν ξέρω αν πρόκειται για το ίδιο άτομο

Μ. Λαζαρίδης: Οι συγκεκριμένοι φέρονται να ελέγχονται από τις αρχές για χρήματα που μετέφεραν σε υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γνωρίζετε κάτι γι αυτό;

Π. Τυχεροπούλου: Δεν βρίσκω κάποια σχέση σε αυτό. Δεν γνωρίζω.

Για την αποδέσμευση ΑΦΜ

Αναφορικά με τις καταγγελίες που την εμφανίζουν να αποδεσμεύει το 2023 το 80% των 7.786 δεσμευμένων ΑΦΜ – μεταξύ των οποίων και της οικογένειας του «φραπέ» -, να τα πληρώνει και να τα ξαναδεσμεύει λίγες ημέρες μετά και πάλι αποποιήθηκε κάθε ευθύνη.

Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι στον κατάλογο των δεσμευμένων ΑΦΜ που η ίδια απέστειλε στο λογιστήριο του οργανισμού περιλαμβάνονταν και αυτό του «Βασιλείου Ξυλούρη» το οποίο, όπως είπε, τελικά πληρώθηκε. Η κα Τυχεροπούλου πρόσθεσε ότι κακώς πληρώθηκε ενώ παρέπεμψε τα μέλη της εξεταστικής στους διαλόγους της δικογραφίας. «Η υπόθεση που σας αναφέρω ίσως να δίνει για πρώτη φορά περιεχόμενο στους διαλόγους της κα Κουρμέντζα με τον κ. Μπαμπασίδη».