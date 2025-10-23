Νέο-deal-στην-Ερέτρια-για-το-radisson-hotel-group

Με την προσθήκη ενός ακόμη πολυτελούς ξενοδοχείου, του Paradise Beach Resort and Spa στην Ερέτρια, ενίσχυσε το επί ελληνικού εδάφους χαρτοφυλάκιό του το Radisson Hotel Group, το οποίο πλέον αριθμεί 10 τουριστικά καταλύματα στην Ελλάδα.

«Η συμφωνία για το resort στην Εύβοια υπογράφηκε μόλις χθες», είπε ο Elie Milky, Chief Development Officer του ομίλου, για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μέση Ανατολή και τη Βορειοανατολική Αφρική, στο πλαίσιο της Prodexpo 2025. «Πρόκειται για μια ξενοδοχειακή μονάδα άνω των 300 κλινών. Η Εύβοια δεν βρισκόταν στην αρχική λίστα μας με τους προορισμούς στους οποίους θέλαμε να αποκτήσουμε παρουσία. Αρχικά είχαμε εστιάσει στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Κέρκυρα και Κρήτη. Σε δεύτερο χρόνο εστιάσαμε στην Πελοπόννησο και στη Χαλκιδική», προσέθεσε αναφερόμενος και στην πρόθεση της αλυσίδας να επενδύσει σε προορισμούς που δεν είναι ευρέως γνωστοί στους ξένους ταξιδιώτες.

«Το 2019 μόλις το 1% του ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδας βρισκόταν κάτω από την ομπρέλα κάποιας διεθνούς αλυσίδας, το χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη αγορά στην Ευρώπη. Αν φτάσουμε στο 2% σημαίνει ότι θα προστεθούν περίπου 100 ξενοδοχεία. Η χρονική συγκυρία είναι κρίσιμη. Η αγορά ωριμάζει, γίνεται πιο ανταγωνιστική και πιο απαιτητική. Τώρα είναι η στιγμή να ενισχύσουμε την παρουσία μας και να φέρουμε νέα, ποιοτικά έργα σε όλη τη χώρα», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής του Radisson Hotel Group, τονίζοντας πως η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες.

Αναφερόμενος στην αναπτυξιακή πορεία του ομίλου από το 2019 μέχρι σήμερα, ο Elie Milky, είπε: «Όταν ξεκινήσαμε τη στρατηγική ανάπτυξή μας στην Ελλάδα το 2019 ήμασταν “άγνωστοι” στην αγορά. Σταδιακά εκπαιδεύσαμε την αγορά και δημιουργήσαμε σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους επενδυτές και τους κατασκευαστές, οι οποίοι άρχισαν σταδιακά να αλλάζουν νοοτροπία».

Σημειωτέον ότι το 2026 η αλυσίδα θα βάλει την υπογραφή της σε τέσσερα ακόμη projects, το Radisson RED Mitropoleos Square Athens, ακριβώς δίπλα στη Μητρόπολη, το Radisson Theatrou Square Athens, το Radisson Blu Resort Mani στην Πελοπόννησο και το Radisson Hotel Group στην Πάρο.

Η στόχευση της Wyndham

Στη στρατηγική περαιτέρω ανάπτυξης της Wyndham Hotels & Resorts στην Ελλάδα επικεντρώθηκε ο Βασίλης Θεμελίδης, Regional Director South & East Europe, Wyndham Hotels & Resorts. «Έχουμε επενδύσει σε προορισμούς που δεν περιλαμβάνονται στους πιο δημοφιλείς της χώρας. Υπάρχει ισχυρή ζήτηση για τους “αναδυόμενους” προορισμούς όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες ώριμες αγορές», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ αναφερόμενος στο Ramada Plaza by Wyndham Thraki στην Αλεξανδρούπολη, είπε πως στόχος της αλυσίδας είναι «να επαναλάβει αυτό το επιτυχημένο παράδειγμα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Regional Director South & East Europe, Wyndham Hotels & Resorts στη στόχευση της αλυσίδας στην αγορά των branded residences, μία αγορά που, όπως τόνισε, μέχρι πρόσφατα ήταν συνδεδεμένη με την πολυτέλεια. Εκτίμησε, δε, πως όλα τα διεθνή brands θα τοποθετηθούν εν καιρώ στην αγορά των branded residences, προαναγγέλλοντας, παράλληλα, και την πρόθεση της εταιρείας να διευρύνει το αποτύπωμά της σε αυτό το κομμάτι της φιλοξενίας.

Σημειωτέον ότι η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εταιρεία φιλοξενίας έχει ήδη δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο «επώνυμων» κατοικιών στην Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas, το Ramada Residences by Wyndham, Halkidiki και το Wyndham Athens Residence.

Η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισμός

Στις σημαντικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, ο Luciano Scarfone, Investment Director, Pygmalion Capital. «Μετά την ανάπτυξή μας σε Ισπανία και Ιταλία, η Ελλάδα είναι το επόμενο βήμα. Η ελληνική αγορά είναι κατακερματισμένη σε ιδιοκτησιακό επίπεδο και αυτό είναι ένα από τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά για εμάς», είπε.

Το ισχυρό ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για την Ελλάδα επιβεβαίωσε, τέλος, από την πλευρά της η Χίλντα Αλυσανδράτου, Director Investment Promotion, Enterprise Greece. «Έχουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει σημαντική επενδυτική ορμή. Η Ελλάδα έχει μοναδικά χαρακτηριστικά που την καθιστούν έναν πολύ ανταγωνιστικό προορισμό», τόνισε.