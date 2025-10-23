Close Menu
    Thursday, October 23

    Ναυτεμπορική – Financial Times: Όταν οι δημοσιογραφικές προσεγγίσεις συμπίπτουν

    Ευρώπη
    Απόλυτη σύμπτωση του πρώτου της τίτλου για τη συμφωνία ειρήνευσης στη Λωρίδα της Γάζας είχε προ ημερών η «Ν» με τους Financial Times.

    H Ναυτεμπορική στο φύλλο της 14ης Οκτωβρίου επέλεξε ως τίτλο για το παγκόσμιο αυτό θέμα: «Τραμπ – “Ιστορική Αυγή”», όταν την ίδια ημέρα στην έντυπη έκδοσή τους οι Financial Times είχαν τίτλο «Tramp declares “Historic dawn”» (Ο Τραμπ κηρύσσει την «Ιστορική Αυγή»).

    Πρόκειται για δημοσιογραφική σύμπτωση που αναδεικνύει την ποιοτική προσέγγιση και απεικόνιση των γεγονότων από τη Ναυτεμπορική, μια ιστορική εφημερίδα, η οποία εξέδωσε το πρώτο της φύλλο το 1924.

