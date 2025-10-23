Ο-Όμιλος-Φάις-επενδύει-στο-μέλλον-του-ecommerce-μέσα-από-στρατηγική-συνεργασία-με-τη-shopify

Ο Όμιλος Φάις, ένας από τους κορυφαίους retail & distribution ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εγκαινιάζει μια νέα εποχή ψηφιακής ανάπτυξης μέσω της στρατηγικής του συνεργασίας με τη Shopify, την κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί κομβικό πυλώνα της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου και σηματοδοτεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός ενιαίου, ευέλικτου και κλιμακούμενου ψηφιακού οικοσυστήματος που θα υποστηρίξει την περαιτέρω περιφερειακή επέκταση του eCommerce στα πολυποίκιλα brands του Ομιλικού portfolio.

Το πρώτο project αφορά την KIKO MILANO, το δυναμικά αναπτυσσόμενο brand ομορφιάς, το οποίο ο Όμιλος επεκτείνει σε στρατηγικές αγορές όπως η Κύπρος, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Τσεχία, με στόχο την ενιαία διαχείριση και εμπειρία σε όλες τις αγορές μέσω της πλατφόρμας Shopify.

Η Shopify αποτελεί την τεχνολογική επιλογή για τη μελλοντική ανάπτυξη του Group eCommerce, καθώς η στρατηγική roadmap του Ομίλου προβλέπει τη σταδιακή μετάβαση διαφόρων Ομιλικών brands στο οικοσύστημά της, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα, την omnichannel εμπειρία και την αποδοτικότητα.

Την υλοποίηση του έργου υποστηρίζει ο στρατηγικός συνεργάτης NetSteps, και Shopify Plus Partner στην Ελλάδα, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε enterprise eCommerce έργα και σε αναπτύξεις μεγάλης κλίμακας.

Μέσα από τη συνεργασία με τη Shopify, ο Όμιλος Φάις τοποθετεί την ψηφιακή καινοτομία στο επίκεντρο του επιχειρηματικού του μετασχηματισμού, επενδύοντας σε μια ενιαία, scalable και consumer-centric eCommerce αρχιτεκτονική που θα λειτουργήσει ως επιταχυντής ανάπτυξης για όλα τα business units του.

Η συνεργασία Όμιλος Φάις x Shopify επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση του Ομίλου για συνεχή ανάπτυξη, καινοτομία και διεθνή επέκταση — επιβεβαιώνοντας το όραμά του να αποτελεί τη δύναμη αλλαγής στην αγορά του μέλλοντος.