Πακέτο-αποδοχών-1-τρισ.-δολαρίων-ζητά-ο-Μασκ-από-την-tesla

Ο 54χρονος επιχειρηματίας κατατάσσεται στην 1η θέση στον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του - με net worth περίπου 455 δισ. δολαρίων.

Πακέτο αποδοχών 1 τρισ. δολαρίων κάλεσε ο Έλον Μασκ να εγκρίνουν μέτοχοι και επενδυτές της Tesla, κατακεραυνώνοντας τις εταιρείες συμβούλων που έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους. «Πρέπει να δοθεί επαρκής έλεγχος ψήφων, που θα παρέχει ισχυρή επιρροή, αλλά όχι τόσο μεγάλη ώστε να μην μπορώ να απολυθώ αν τρελαθώ», υπογράμμισε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο σύμφωνα με το - καθώς η τηλεδιάσκεψη, που διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα, ολοκληρώνονταν.

Οι συμβουλευτικές Institutional Shareholder Services και Glass Lewis συνέστησαν στους επενδυτές να απορρίψουν την πρωτάκουστη αμοιβή του Μασκ, ο οποίος όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, ότι ο επαρκής έλεγχος των ψήφων έχει μεγαλύτερη σημασία γι’ αυτόν από τη χρηματική αποζημίωση από την Tesla. «Είναι απλό, δεν νιώθω καλά να φτιάξω έναν ρομποτικό στρατό και μετά να με διώξουν εξαιτίας κάποιων ανόητων συστάσεων από την ISS και την Glass Lewis, που δεν έχουν ιδέα», επεσήμανε.

Η τελική τοποθέτηση του Μασκ στην τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών που επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στην τεχνητή νοημοσύνη, το ανθρωποειδές ρομπότ και τις πρωτοβουλίες self driving της Tesla ήταν… κλασική, όπως συνηθίζει να κάνει για ένα δυνατό φινάλε. Οι μέτοχοι θα ψηφίσουν για το πακέτο αποδοχών στην ετήσια συνάντηση της Tesla στις 6 Νοεμβρίου στο Όστιν.

Τα επιχειρηματικά μεγέθη της Tesla ήταν σε μεγάλο βαθμό απογοητευτικά, με τα κέρδη να μην ανταποκρίνονται στις εκτιμήσεις παρά τις παραδόσεις οχημάτων που χτύπησαν ρεκόρ. Τα λειτουργικά έσοδα μειώθηκαν κατά 40% το τρίτο τρίμηνο, αντανακλώντας τις συνεχιζόμενες πιέσεις στην επιχείρηση ηλεκτρικών οχημάτων που πλήττεται από τις μεταβαλλόμενες πολιτικές των ΗΠΑ.

Το κόστος αυξάνεται απότομα για την Tesla, με τους δασμούς να έχουν αντίκτυπο άνω των 400 εκατ. δολαρίων στα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου με τα λειτουργικά έξοδα να αυξάνονται κατά 50% στα 3,4 δισ. δολάρια. Η μετοχή της μετρά άνοδο σχεδόν 9% στο 2025, ενώ ο 54χρονος επιχειρηματίας κατατάσσεται στην 1η θέση στον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του - με net worth περίπου 455 δισ. δολαρίων.