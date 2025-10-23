Προωθητική-ενέργεια-από-την-ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ-ΜΑΣ-στη-mainstream-γερμανική-αγορά

Η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία μια στρατηγικής σημασίας προωθητική ενέργεια σε δύο μεγάλα καταστήματα της αλυσίδας EDEKA στη Στουτγάρδη της Γερμανίας, σε συνεργασία με την Agrofolio, έναν από τους βασικούς διανομείς ελληνικών προϊόντων στην περιοχή.

Στόχος της ενέργειας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ήταν η προβολή και ενίσχυση της παρουσίας των επώνυμων, ποιοτικών προϊόντων των εταιρειών-Μελών στη mainstream γερμανική αγορά. Η δράση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Eurobank και της Enterprise Greece, στο πλαίσιο της κοινής δέσμευσης για την ανάδειξη της ελληνικής παραγωγής στις διεθνείς αγορές.

Η προωθητική ενέργεια έλαβε χώρα σε δύο καταστήματα της EDEKA: το EDEKA Center Feuerbach (18–27 Σεπτεμβρίου) και το EDEKA Bauer Leinfelden (1–11 Οκτωβρίου), προσεγγίζοντας περισσότερους από 8.500 καταναλωτές εβδομαδιαίως. Με ειδικά διαμορφωμένα stands με μηνύματα επικοινωνίας στα Γερμανικά, γευστικές δοκιμές και την ενεργή παρουσία promoters καθημερινά, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν βιωματικά την υψηλή ποιότητα, τη γευστική ταυτότητα και την καινοτομία των επώνυμων ελληνικών προϊόντων.

Οι 12 εταιρίες- Μέλη που συμμετείχαν, με 59 προϊόντα, ήταν οι εξής: Agrino, Λουξ, Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, Βαρβαγιάννης, Βιολάντα, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Μανδρέκας, ΧΙΩΝ, Θυμέλης, Μέλι Αττική, Αγγελάκης, Μενέλαος Fresh.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, κ. Άγις Πιστιόλας, δήλωσε: «Η επιτυχία της παρουσίας μας στα καταστήματα EDEKA στη Στουτγάρδη αποδεικνύει τη δυναμική που μπορεί να έχει η ελληνική επιχειρηματικότητα όταν λειτουργεί συλλογικά και με στρατηγική. Η θερμή ανταπόκριση των Γερμανών καταναλωτών στα προϊόντα μας, σε συνδυασμό με τη σταθερή υποστήριξη της Eurobank και της Enterprise Greece, που στέκονται διαχρονικά στο πλευρό μας, ενισχύει το όραμά μας για μια εξωστρεφή και ανταγωνιστική Ελλάδα.

Τα θετικά αποτελέσματα αποτελούν ισχυρό κίνητρο για εμάς, για να εντείνουμε τις προσπάθειές μας προς την κατεύθυνση της συλλογικής προώθησης των επώνυμων ελληνικών προϊόντων των Μελών τόσο στη Γερμανία όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, υπογράμμισε: «Η Enterprise Greece στηρίζει με συνέπεια κάθε πρωτοβουλία που ανοίγει νέους δρόμους για την ελληνική επιχειρηματικότητα στις διεθνείς αγορές. Η συνεργασία μας με την ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποτυπώνει έμπρακτα πώς οι συνέργειες μπορούν να αναδείξουν τα ελληνικά προϊόντα. Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικά δυναμικές επιχειρήσεις, ικανές να ανταγωνιστούν επάξια σε απαιτητικά περιβάλλοντα, προβάλλοντας παράλληλα μια σύγχρονη, εξωστρεφή εικόνα της χώρας μας. Είναι χαρά και ευθύνη μας να ενισχύουμε τέτοιες προσπάθειες που συνδέουν την ελληνική παραγωγή με τη διεθνή ανάπτυξη και δημιουργούν προστιθέμενη αξία και νέες θέσεις εργασίας στην πατρίδα μας».

Ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής της Eurobank, επικεφαλής Transaction Banking, κ. Ελευθέριος Βλαχογιάννης, επεσήμανε: «Η Eurobank, ως σταθερός υποστηρικτής της ελληνικής επιχειρηματικότητας, συνεχίζει να στηρίζει ενεργά την πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. Μετά την επιτυχημένη δράση στη Γαλλία, η πρωτοβουλία επεκτείνεται στη γερμανική αγορά, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση των ελληνικών επιχειρήσεων και την ποιότητα των εγχώριων προϊόντων.

Μέσω της βραβευμένης πλατφόρμας διεθνούς εμπορίου Exportgate και της εξειδικευμένης ομάδας Transaction Banking, η Τράπεζα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας ουσιαστικά τη διείσδυσή τους σε νέες αγορές και την ανάπτυξή τους στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον».