Σε-φάση-εξισορρόπησης-εισέρχεται-η-κτηματαγορά

Σε φάση ωρίμανσης και εξισορρόπησης εισέρχεται η κτηματαγορά με τα στελέχη της, στο πλαίσιο της Prodexpo 2025, να εκτιμούν περαιτέρω, αλλά ηπιότερη αύξηση τιμών, μετά τα έντονα ανοδικά χρόνια που ακολούθησαν την πανδημία.

Όπως τονίστηκε επίσης, παρά τη βελτίωση των διαδικασιών μέσω ψηφιοποίησης, οι καθυστερήσεις στις μεταβιβάσεις εξακολουθούν να αποτελούν τροχοπέδη, αναδεικνύοντας τις διαρθρωτικές αδυναμίες της αγοράς.

Η εικόνα της ελληνικής αγοράς

Ο Λευτέρης Ποταμιάνος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων, σημείωσε ότι η ελληνική αγορά παραμένει ανθεκτική, ωστόσο, «η επιβράδυνση της δυναμικής της αναδεικνύει το χάσμα μεταξύ αξιών και πραγματικών δυνατοτήτων των νοικοκυριών». Όπως είπε, όταν η μεσαία τάξη δυσκολεύεται και η αγορά στηρίζεται κυρίως σε εξωγενή ζήτηση, τίθεται θέμα ανθεκτικότητας και βάθους. Παράλληλα, έκανε λόγο για έλλειμμα διαβούλευσης με την Πολιτεία, η οποία προχωρά σε προγράμματα τύπου «Σπίτι μου Ι και ΙΙ» χωρίς συνεργασία με τους φορείς της κτηματαγοράς, δημιουργώντας νέες στρεβλώσεις.

Δύο βασικά ζητήματα ξεχωρίζουν, σύμφωνα με τον ίδιο: η παράλυση των μεταβιβάσεων, λόγω των καθυστερήσεων, που «παγώνει» τη ρευστότητα και το ανενεργό κτιριακό απόθεμα, ένα «τεράστιο νεκρό κεφάλαιο» που παραμένει ανεκμετάλλευτο.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Ρέκας, δικηγόρος και επικεφαλής Νομικών Υπηρεσιών στη «Σιούφας & Συνεργάτες», τόνισε ότι έχει σημειωθεί ποιοτική βελτίωση στις συναλλαγές, καθώς ο χρόνος ολοκλήρωσης μεταβιβάσεων έχει μειωθεί από 120 – 150 ημέρες σε 60 – 90, χάρη στην ψηφιοποίηση, αν και οι καθυστερήσεις παραμένουν.

Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Μπαρζιώτη, επικεφαλής της REInvest Greece, η αγορά έχει πλέον «ωριμάσει»: οι τιμές αυξάνονται μεν, αλλά όχι με διψήφιους ρυθμούς, ενώ μειώνεται και το περιθώριο διαπραγμάτευσης (8%-10%). Επενδυτικό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν περιοχές με πρόσβαση στο μετρό, η περιοχή του Ελληνικού, καθώς και φοιτητικές πόλεις όπως η Πάτρα και το Ηράκλειο.

Στη Βόρεια Ελλάδα, σύμφωνα με τον Κώστα Γεωργάκο της Prelevits & Georgakos Real Estate, οι τιμές σταθεροποιούνται μετά τις υπερβολές των προηγούμενων ετών, ενώ αλλάζει το προφίλ των αγοραστών. Μειώνονται οι επενδυτές από το Ισραήλ και αυξάνονται οι Βαλκάνιοι αγοραστές, που στηρίζουν ενεργά την τοπική αγορά.

Στον τομέα της στεγαστικής πίστης, ο Ανδρέας Πρωτόπαπας γενικός διευθυντής της FinTHESIS ανέφερε ότι το 2025 η εταιρία αναμένει πάνω από 1.500 αιτήσεις δανείων, αξίας άνω των 250 εκατ. ευρώ. Παρά το γεγονός ότι το 80% των αγοραπωλησιών γίνεται με μετρητά, οι τράπεζες εμφανίζονται πρόθυμες να αυξήσουν τον δανεισμό, γεγονός που θα ενισχύσει τη ρευστότητα της αγοράς. Οι περισσότεροι δανειολήπτες είναι 35-45 ετών, κυρίως νεαρά ζευγάρια που αναζητούν κύρια κατοικία, ενώ η μέση ηλικία των ακινήτων που αλλάζουν χέρια ανέρχεται στα 40 έτη, κάτι που επιβραδύνει τις διαδικασίες λόγω νομιμοποιήσεων.