Στην-εφαρμογή-της-τροπολογίας-στρέφεται-το-Μαξίμου-μετά-τις-αναταράξεις-για-τον-Άγνωστο-Στρατιώτη-και-το-καρφί-Άδωνι-σε-Δένδια

Στον απόηχο της έντονης συζήτησης που άνοιξε εντός της κυβέρνησης με φόντο την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να παρέμβει πυροσβεστικά και να υπερβεί τις αντικρουόμενες απόψεις και θέσεις που αναδείχθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Ύφεση παρατηρείται και στο μέτωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Δένδια, με τον πρωθυπουργό χθες να λέει μέσω του ΣΚΑΪ 100,3 ότι είχε υπάρξει σχετική συνεννόηση με τον κ. Δένδια και τον υπουργό Άμυνας να εμφανίζεται στη Βουλή για να ψηφίσει επί της τροπολογίας, αν και θα μπορούσε να έχει επιλέξει την οδό της επιστολικής ψήφου.

Όπως έγραψε και χθες το thetimes|-.gr πάντως οι ισορροπίες μεταξύ Μαξίμου και Πενταγώνου είναι δεδομένα λεπτές. Όχι τόσο γιατί ο κ. Δένδιας δεν εμφανίστηκε στη Βουλή για να υπερασπιστεί τη ρύθμιση, όπως ανέφερε η αντιπολίτευση, αλλά για τα όσα είπε με τη γραπτή του δήλωση «ανάμεσα στις γραμμές» αυτής και βεβαίως με την παράλληλη παρουσία του στην εκδήλωση του ΓΕΣ δίπλα στη Βουλή, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Και στο περιβάλλον του κ. Δένδια βέβαια υπάρχει η εκτίμηση ότι επιχειρήθηκε να μετακυληθεί στο Πεντάγωνο μια δυσανάλογη ευθύνη.

Σημειωτέον, πάντως, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χθες – προς επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του thetimes|-.gr – ότι είχε επικοινωνήσει με τον κ. Δένδια ήδη πριν την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας και δεν είχε εκφραστεί κάποια αντίρρηση.

Tο σχοινί, η παρέλαση και τα drones

Ευρύτερα πάντως και παρά τη γενικότερη δυσθυμία, καμία από τις δύο πλευρές δεν είναι διατεθειμένη να τραβήξει το σχοινί, με τον κ. Μητσοτάκη να έχει αναχωρήσει από χθες το μεσημέρι για τις Βρυξέλλες, όπου θα δώσει σήμερα το «παρών» στη Σύνοδο Κορυφής. Και τις επόμενες μέρες αναμένεται οι δυο τους να βρεθούν στο ίδιο «κάδρο», αφενός στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, αφετέρου την επομένη στην παρουσίαση της νέας όψης του Πενταγώνου δια χειρός του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου.

Και χθες επίσης, από το εργοστάσιο παραγωγής drones του ελληνικού στρατού στις Αχαρνές, ο κ. Δένδιας είπε με νόημα «θα παρακαλέσω τον Πρωθυπουργό της χώρας να έρθει να δει τι φτιάχνουμε εδώ. Νομίζω ότι θα αισθανθεί κι αυτός πολύ υπερήφανος για το τι έχει επιτευχθεί σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, χρονικό διάστημα μηνών από εσάς και τους συνεργάτες σας, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων».

Η «σφήνα» του Άδωνι

Το μήνυμα αποδραματοποίησης από μέρους του κ. Μητσοτάκη συνοδεύτηκε βεβαίως χθες από την παραίνεση ότι το επόμενο διάστημα περιμένει από το Πεντάγωνο μια πρόταση για την ανάδειξη του μνημείου. Στο ίδιο πνεύμα επίσης ο πρωθυπουργός συναντήθηκε χθες και με τον έτερο καθ’ ύλη αρμόδιο υπουργό, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καθώς η Αστυνομία έχει την ευθύνη φύλαξης του μνημείου.

Βεβαίως, ενώ το θέμα έβαινε προς… χαλάρωση και ο κ. Δένδιας εμφανίστηκε στη Βουλή, η συζήτηση ξαναφούντωσε με τη «σφήνα» του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος σε πηγαδάκι με άλλους γαλάζιους βουλευτές είπε ότι, αν ήταν δική του τροπολογία, δεν θα ερχόταν να μιλήσει μόνο σε περίπτωση που ήταν σε κώμα, στο νοσοκομείο.

Η «μπηχτή» του κ. Γεωργιάδη στον κ. Δένδια μπορεί να μην βρήκε απάντηση από το Πεντάγωνο, όμως δεν «βόλεψε» πολιτικά και το Μέγαρο Μαξίμου που επεδίωκε την αποκλιμάκωση της υπόθεσης. Σε αυτόν τον τόνο… καταλλαγής αναμένεται να εκπέμψει και σήμερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης. Και ευρύτερα στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η συζήτηση της «παραπολιτικής κουζίνας» λίγο αφορά τους πολίτες.

«Θα πρέπει να σταθούμε στο αυτονόητο της διάταξης, την ανάγκη της προστασίας ενός χώρου εθνικής μνήμης. Δεν νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου», είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης στον ΣΚΑΪ 100,3 με το Μέγαρο Μαξίμου να στρέφει πλέον την προσοχή του στην εφαρμογή της διάταξης που ψηφίστηκε χθες με 159 ψήφους.