Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, October 23

    Στις αγορές η Alpha Bank για 500 εκατ. ευρώ

    ALPHA BANK
    Στις-αγορές-η-alpha-bank-για-500-εκατ.-ευρώ
    Στις αγορές η Alpha Bank για 500 εκατ. ευρώ

    Στις αγορές έχει βγει η Alpha Bank, με την πρώτη «πράσινη» senior preffered έκδοση της, διάρκειας 6 ετών.

    Στις αγορές έχει βγει η Alpha Bank, με την πρώτη «πράσινη» senior preffered έκδοση της, διάρκειας 6 ετών (non call 5). Το ποσό που θα αντληθεί δεν θα υπερβεί τα 500 εκατ. ευρώ.

    • Στην «ουρά» για νέες εκδόσεις ομολόγων

    Σημειώνεται πως BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, UniCredit έχουν οριστεί Joint Lead Managers ενώ η Crédit Agricole CIB λειτουργεί ως Green Structuring Bank για την έκδοση.

    Η έκδοση έχει αξιολογηθεί ως Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας την πρώτη full investment grade έκδοση της Τράπεζας τα τελευταία έτη.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com