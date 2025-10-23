Στις-αγορές-η-alpha-bank-για-500-εκατ.-ευρώ

Στις αγορές έχει βγει η Alpha Bank, με την πρώτη «πράσινη» senior preffered έκδοση της, διάρκειας 6 ετών.

Στις αγορές έχει βγει η Alpha Bank, με την πρώτη «πράσινη» senior preffered έκδοση της, διάρκειας 6 ετών (non call 5). Το ποσό που θα αντληθεί δεν θα υπερβεί τα 500 εκατ. ευρώ.

Στην «ουρά» για νέες εκδόσεις ομολόγων

Σημειώνεται πως BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, UniCredit έχουν οριστεί Joint Lead Managers ενώ η Crédit Agricole CIB λειτουργεί ως Green Structuring Bank για την έκδοση.

Η έκδοση έχει αξιολογηθεί ως Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας την πρώτη full investment grade έκδοση της Τράπεζας τα τελευταία έτη.