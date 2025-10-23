Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, October 23

    Στις αγορές με «πράσινο» senior ομόλογο η Alpha Bank

    Επιχειρήσεις
    Στις-αγορές-με-«πράσινο»-senior-ομόλογο-η-alpha-bank
    Στις αγορές με «πράσινο» senior ομόλογο η Alpha Bank

    Η Alpha Bank έχει βγει στις αγορές με την πρώτη «πράσινη» senior preffered έκδοση της, διάρκειας 6 ετών, μη ανακλήσιμη πριν την πενταετία.

    Το ποσό που θα αντληθεί δεν θα υπερβεί τα 500 εκ. ευρώ

    BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, UniCredit έχουν οριστεί Joint Lead Managers ενώ η Crédit Agricole CIB λειτουργεί ως Green Structuring Bank για την έκδοση.

    Η έκδοση έχει αξιολογηθεί ως Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας την πρώτη full investment grade έκδοση της Τράπεζας τα τελευταία έτη.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com