Στο-χαρτοφυλάκιο-της-inchcape-hellas-(toyota,-lexus)-η-gac-aion

Η Inchcape Hellas, μέλος της Inchcape plc και επί 4 δεκαετίες κορυφαίος διανομέας των μαρκών Toyota και Lexus στην Ελληνική αγορά, προχωρά σε ένα νέο στρατηγικό βήμα, εντάσσοντας στο χαρτοφυλάκιό της την GAC AION, τη μάρκα ηλεκτροκίνησης του Guangzhou Automobile Group (GAC Group).

Οπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία με την GAC AION αποτελεί βασικό μέρος της παγκόσμιας στρατηγικής Accelerate+ που ακολουθεί η Inchcape Hellas και σηματοδοτεί την είσοδό της σε ένα νέο, δυναμικό κεφάλαιο που συνδυάζει την τεχνολογία, τη βιωσιμότητα και την εμπειρία οδήγησης του αύριο.

Μέσα από τη νέα αυτή σύμβαση διανομής, η Inchcape Hellas ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά και διευρύνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για συνεχή ανάπτυξη και διαφοροποίηση στον χώρο της αυτοκίνησης, μέσα από λύσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της κινητικότητας στην Ελλάδα.

Νέο κεφάλαιο στρατηγικής ανάπτυξης για την Inchcape Hellas

Η απόφαση ένταξης της GAC AION σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για το όραμα ανάπτυξης της Inchcape Hellas και βασίζεται σε τρεις στρατηγικούς άξονες:

• Διεύρυνση χαρτοφυλακίου με μάρκες που εκφράζουν το μέλλον της κινητικότητας

• Ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου Inchcape στην ελληνική αγορά με καινοτόμες τεχνολογίες και νέες, σύγχρονες εμπειρίες για τον καταναλωτή

• Δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την τεχνολογία και τις ESG αξίες που καθοδηγούν τον Όμιλο, διεθνώς.

Αξιοποιώντας την εμπειρία και την εμπιστοσύνη που έχει χτίσει στην ελληνική αγορά τα 40 χρόνια παρουσίας της, η Inchcape Hellas προχωράει στην εκπροσώπηση ενός ακόμη κατασκευαστή, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό της με καινοτόμες τεχνολογίες και μάρκες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της κινητικότητας στη χώρα μας.

GAC AION: η νέα πρόταση ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα

Η GAC AION, βραχίονας ηλεκτροκίνησης του Ομίλου GAC είναι ένας από τους κορυφαίους ομίλους της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας στην Κίνα, με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια οχήματα ετησίως. Με ιστορία από το 1955 και παρουσία στη λίστα Fortune Global 500, η GAC AION φθάνει στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, με άμεσο συνεργάτη την Inchcape Hellas, προκειμένου να προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση ηλεκτρικής κινητικότητας που συνδυάζει:

• προηγμένη τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη

• υψηλή ποιότητα κατασκευής, πολυτέλεια και αξιοπιστία

• λειτουργικότητα και σχεδίαση, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης ζωής

Με περισσότερα από ένα εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα να έχουν πωληθεί σε λιγότερο από 5 χρόνια, η GAC AION έχει καταγράψει μία από τις ταχύτερες αναπτυσσόμενες πορείες στον κλάδο παγκόσμια. Η φιλοσοφία της νέας μάρκας, “AION: AI always ON”, βρίσκεται στον πυρήνα της ανάπτυξής της, συνδυάζοντας καινοτομία, λειτουργικότητα, απόδοση και ποιότητα.

Η πρώτη παρουσία της GAC AION στη χώρα μας θα ξεκινήσει με το AION V, ένα ηλεκτρικό SUV που ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής και κορυφαία αυτονομία 510 km, ήδη από τη βασική του έκδοση, ταχύτατη φόρτιση 30%-80% σε μόλις 18 λεπτά και κορυφαία ασφάλεια με 5 αστέρια στις δοκιμές EuroNCAP.

Ο εσωτερικός χώρος του GAC AION V είναι πλήρως ψηφιακός, με έξυπνες λειτουργίες φωνητικού ελέγχου και στοιχεία άνεσης, όπως θερμαινόμενα καθίσματα με μασάζ 8 σημείων, ηλιοροφή 2,14 m² και ενσωματωμένο ψυγείο με λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης.

Η άφιξη του GAC AION V θα ακολουθηθεί από το AION UT, το επόμενο μοντέλο της μάρκας, που θα ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά.

Επένδυση στην ελληνική αγορά και στο μέλλον της κινητικότητας

Η συνεργασία με τη GAC AION αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης επενδυτικής στρατηγικής της Inchcape Hellas, η οποία περιλαμβάνει:

• Τη δημιουργία νέου, πλήρως ψηφιοποιημένου εκθεσιακού χώρου στα Βόρεια Προάστια, σχεδιασμένου να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην εμπειρία της ηλεκτροκίνησης.

• Την ανάπτυξη νέου δικτύου πωλήσεων και υπηρεσιών, με επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και εκπαίδευση.

• Τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας μέσα από νέες θέσεις εργασίας και συνεργασίες.

• Την ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις ESG δεσμεύσεις του Ομίλου Inchcape.

Η στρατηγική πρόθεση της Inchcape έχει στόχο να φέρει προστιθέμενη αξία στην ελληνική αγορά μέσα από συνεργασίες με παγκόσμιους κατασκευαστές, αναδεικνύει το δυναμικό της χώρας, ενισχύει τον εγχώριο κλάδο αυτοκινήτου και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης σε ένα διεθνές περιβάλλον που εξελίσσεται με ταχύτητα.

«Η συνεργασία μας με το GAC Group και η ένταξη της GAC AION στο χαρτοφυλάκιό μας αποτελούν μια ακόμη στρατηγική επιλογή που εκφράζει με σαφήνεια το όραμά μας: να φέρουμε στην Ελλάδα μια μάρκα ηλεκτροκίνησης που συνδυάζει τεχνολογία αιχμής, υψηλή ποιότητα και ουσιαστική αξία για τον καταναλωτή. Η Inchcape Hellas διαθέτει τις υποδομές, την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό για να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, με τρόπο αξιόπιστο, προσιτό και ουσιαστικό.», δήλωσε ο Hermann Riedl (φωτό), CEO & Managing Director, Inchcape Hellas