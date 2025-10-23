ΣΥΡΙΖΑ: Όλοι μαζί πλην Πολάκη για συμπόρευση με Τσίπρα – Σιγή από τον πρώην πρωθυπουργό

Η συνεδρίαση της Π.Γ του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα σε εξέλιξη, αλλά το κλίμα που έχει διαμορφωθεί είναι συντριπτικά εναντίον της κίνησης ρήξης από την πλευρά του Παύλου Πολάκη και των οπαδών του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μόνοι που διαφωνούν με την εισήγηση Φάμελλου, που προτείνει συμπόρευση με Τσίπρα, είναι ο Παύλος Πολάκης, ο Τρύφωνας Αλεξιάδης και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι τελικά, με την πρόταση Φάμελλου συντάσσεται ακόμα και ο Νίκος Παππάς, παρότι το τελευταίο διάστημα – ακόμα και μετά την παραίτηση Τσίπρα – έδειχνε να βρίσκεται πολύ κοντά στις απόψεις Πολάκη. Μέχρι στιγμής δεν εκδηλώνεται η παραμικρή αντίδραση από το στρατόπεδο Τσίπρα.

Στην εισήγησή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως οι ενέργειες Τσίπρα παράγουν ισχυρά πολιτικά αποτελέσματα και δημιουργούν νέα δεδομένα, τασσόμενος υπέρ της συμπόρευσης και διαφωνώντας κατηγορηματικά με την προσέγγιση του Παύλου Πολάκη που χαρακτήρισε διασπαστική την αποχώρηση του πρώην πρωθυπουργού από το κόμμα. «Δεν είναι διάσπαση, είμαι κάθετα αντίθετος με τον Πολάκη», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος

Η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική



«Ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική», αναφέρει στην απόφασή της η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει ότι «στις επόμενες εκλογές είναι αναγκαίο οι πολίτες να έχουν ισχυρή εναλλακτική επιλογή απέναντι στη ΝΔ».

Αναλυτικά η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας για τις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο αναφέρει:

«…Η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Μια προοδευτική Ελλάδα, με δικαιοσύνη, δημοκρατία και βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί και πρέπει να είναι η εναλλακτική διέξοδος. Συνεπώς, οι εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο θα κρίνουν κατά πόσο είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με συνέπεια εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχει τονίσει την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα η πολιτική βούληση να γίνουν ουσιαστικά βήματα σύγκλισης από τις άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου. Το ζητούμενο, όμως, παραμένει να είναι η κυβερνώσα προοπτική του προοδευτικού χώρου και όσο συντηρείται η υφιστάμενη κατάσταση, ο μόνος κερδισμένος είναι η ΝΔ, ενώ ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος της ακροδεξιάς.

Σε αυτό το περιβάλλον, η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα, από τη θέση του βουλευτή αποτελεί ένα σημαντικό και κρίσιμο γεγονός που αντικειμενικά παράγει ισχυρά πολιτικά αποτελέσματα και δημιουργεί νέα δεδομένα και ερωτήματα που κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει. Με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ δόμησε χαρακτηριστικά και θέσεις κυβερνώσας παράταξης, κυβέρνησε τη χώρα και ανέτρεψε τους πολιτικούς συσχετισμούς τεσσάρων δεκαετιών που είχαν διαμορφωθεί μετά τη Μεταπολίτευση. Ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Οι παράλληλες πορείες μας οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, με συγκρότηση προγραμματικής πρότασης και υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών συνολικά στον προοδευτικό χώρο, με γνώμονα τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας και στη βάση των Αριστερών ιδεών και αξιών.

Στις επόμενες εκλογές είναι αναγκαίο οι πολίτες να έχουν ισχυρή εναλλακτική επιλογή απέναντι στη ΝΔ. Σε αυτή την μεγάλη υπόθεση ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι και οφείλει να συνεχίσει να είναι δημιουργικός, συνθετικός και ρόλος επιταχυντή εξελίξεων σε όλα τα πεδία άσκησης πολιτικής και κοινωνικής διεκδίκησης. Στη Βουλή, στην αυτοδιοίκηση, στους μαζικούς χώρους, στις τοπικές κοινωνίες, στα κινήματα. Με κοινές πρωτοβουλίες, δράσεις, παρεμβάσεις, που θα ενισχύουν τις προοδευτικές θέσεις απέναντι στις δεξιές πολιτικές και θα τις καθιστούν πλειοψηφικό ρεύμα στην κοινωνία. Για να γυρίσει επιτέλους η χώρα σελίδα με μια προοδευτική κυβέρνηση μακράς πνοής και πλατιάς λαϊκής νομιμοποίησης».

