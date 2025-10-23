Τέταρτη σερί άνοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Εφτασε στις παρυφές των 2.040 μονάδων

Σε ανοδική τροχιά διατηρήθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, σε μία συνεδρίαση ισχυρής μεταβλητότητας και αρκετών εναλλαγών στο πρόσημο. Οι αγοραστές έχασαν το αρχικό τους προβάδισμα, αλλά το ανέκτησαν μετά τις 12 το μεσημέρι. Ωστόσο, οι πιέσεις που ασκήθηκαν στη συνέχεια είχαν ως αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να κλείσει μακριά από τα υψηλά ημέρας και κάτω από τις 2.040 μονάδες, που είχε κατακτήσει ενδοσυνεδριακά.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (23/10), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 4,41 μονάδες ή +0,22% και έκλεισε στις 2.038,38 μονάδες. Σε περίπου 21 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.023,48 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.044,20 μονάδες. Το τελευταίο 4ήμερο το ΧΑ έχει κερδίσει σωρευτικά +2,56%, ενισχύεται κατά +0,2% εντός του Οκτωβρίου και η απόδοσή του φέτος αγγίζει το +38,7%.

Επιλεκτικές ήταν οι τοποθετήσεις των επενδυτών σε εγχώρια βάση, ενώ οι παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε Κίνα (δασμοί) και Ρωσία (κυρώσεις) επηρεάζουν την πορεία των διεθνών αγορών και δημιουργούν νέες ανησυχίες στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα.

Η Alpha Bank ξεχώρισε από τις τραπεζικές μετοχές, διευρύνοντας το σερί της για τέταρτη διαδοχική μέρα. Θετικός καταλύτης η έξοδος της τράπεζας στις αγορές με «πράσινο» ομόλογο, αντλώντας 500 εκατ. ευρώ, με τη ζήτηση να φτάνει τα 3 δισ. ευρώ. Ευεργετικά λειτούργησε και η σύσταση «buy» από την UBS με τιμή στόχο στα 4 ευρώ ανά μετοχή.

Αξιόλογη άνοδο κατέγραψε και η Eurobank, ενώ αντίθετα η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε σημαντικά. Ράλι έκαναν -μεταξύ άλλων- η Motor Oil, η Τράπεζα Κύπρου, η ΕΥΔΑΠ, ο ΟΛΠ και η CrediaBank. «Άλμα» +3% κατέγραψε η Cenergy Holdings, η οποία έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό, πλησιάζοντας τα 14 ευρώ για πρώτη φορά στα χρονικά. Από την άλλη πλευρά, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν ο ΟΠΑΠ, η Jumbo, η Aegean, η Intralot, η Fourlis και η Ελλάκτωρ.

Τα βλέμματα στις εταιρικές επιδόσεις

Τις επιδόσεις 9μήνου ανακοίνωσε η Σαράντης πριν την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης. Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά -0,8% και διαμορφώθηκαν σε 448,5 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA αυξήθηκε κατά +7,9% στα 68 εκατ. ευρώ. Ο πήχης αναφορικά με τη λειτουργική κερδοφορία έχει τεθεί στα 92 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2025.

Την επόμενη εβδομάδα η Eurobank και η Πειραιώς ανοίγουν τον «χορό» των αποτελεσμάτων για τις συστημικές τράπεζες, δημοσιεύοντας τα οικονομικά τους μεγέθη την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, αντίστοιχα. Ακολουθούν η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank στις 6 και 7 Νοεμβρίου.

Η ΕΛΒΕ διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,4 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό: €0,38 ανά μετοχή) και συνολικού ποσού 1,323 εκατ. ευρώ. Η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.

Μεικτά πρόσημα στις διεθνείς αγορές

Στο «κόκκινο» έκλεισε χθες η Wall Street, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι φόβοι των εμπορικών εντάσεων μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Πεκίνου. Η διάθεση για ρίσκο επηρεάστηκε αρνητικά από πληροφορίες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει περιορισμούς στις εξαγωγές λογισμικού προς την Κίνα. Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση, με τον Dow Jones να χάνει -0,2%, ενώ αντίθετα ο S&P 500 και ο Nasdaq κερδίζουν +0,1% και +0,2%, αντίστοιχα.

Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις κυρώσεις του Τραμπ κατά των ρωσικών Rosneft και Lukoil (σ.σ. με αποτέλεσμα να καταγράφουν ράλι +5% οι τιμές του πετρελαίου) και την ακύρωση της συνάντησης με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να βρίσκονται στο επίκεντρο, στο πλαίσιο της πίεσης που ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία. Παράλληλα, οι εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας επανέρχονται στο προσκήνιο. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,3%, ο γαλλικός CAC κερδίζει +0,4%, ενώ ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά -0,1%.

- www.newmoney.gr

