Τετ-α-τετ-Δένδια-Δούκα-για-το-Μνημείο-του-΄Άγνωστου-Στρατιώτη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το πρωί ο Δήμαρχος της Αθήνας, πέρασε το κατώφλι του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόσκληση του Νίκου Δένδια. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο τους μίλησαν για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και το ζήτημα των αρμοδιοτήτων, μετά και την ψήφιση της τροπολογίας που έφερε η κυβέρνηση, με την οποία η αρμοδιότητα για τη φροντίδα και τη συντήρηση του μνημείου μεταφέρεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Στόχος της συζήτησης ήταν ο συντονισμός και οι αρμοδιότητες όσον αφορά την καθαριότητα του μνημείου.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας:

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε διαδοχικές συναντήσεις σήμερα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Αντικείμενο των συναντήσεων αποτέλεσε ο καλύτερος συντονισμός των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

