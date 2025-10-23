Τουρκία: Τρίτη σερί μείωση επιτοκίων – Περικοπή 100 μ.β. στη «σκιά» του υψηλού πληθωρισμού

Η νέα περικοπή απέχει πολύ από το ψαλίδισμα των 250 μονάδων βάσης που έγινε τον Σεπτέμβριο, καθώς ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε για πρώτη φορά μετά από 13 μήνες.

Την τρίτη διαδοχική μείωση επιτοκίων αποφάσισε η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας, ωστόσο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιβράδυναν τον ρυθμό χαλάρωσης μετά την απροσδόκητη άνοδο του πληθωρισμού. Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής με επικεφαλής τον Διοικητή Φατίχ Καραχάν αποφάσισε να μειώσει το επιτόκιο repos μιας εβδομάδας κατά 1% ή 100 μονάδες βάσης από 40,5% σε 39,5%, σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις οικονομολόγων σε έρευνα του -.

Η νέα περικοπή απέχει πολύ από το ψαλίδισμα των 250 μονάδων βάσης που έγινε τον Σεπτέμβριο, καθώς ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε για πρώτη φορά μετά από 13 μήνες. Η άνοδος του ΔΤΚ οδήγησε σε ευρείες αυξήσεις στις υπηρεσίες, κυρίως στα δίδακτρα των πανεπιστημίων και στα εισιτήρια των λεωφορείων. Η επιδείνωση των στοιχείων αναλυτές να υποβαθμίσουν τις εκτιμήσεις τους για το κόστος δανεισμού και να αμφισβητήσουν εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα συνεχίσουν με μεγάλες μειώσεις επιτοκίων.

Η τράπεζα αναγνώρισε τους κινδύνους από το πεδίο των τροφίμων, προσθέτοντας ότι «δεδομένα υποδηλώνουν ότι οι συνθήκες ζήτησης βρίσκονται σε αποπληθωριστικά επίπεδα». Η «μείωση των 100 μβ ήταν η πιο ορθολογική πρόβλεψη με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, όπως του ενδεχομένου κλιμάκωσης των πολιτικών εντάσεων, που θα μπορούσε να επηρεάσει τη λίρα και να επιβραδύνει περαιτέρω τη διαδικασία αποπληθωρισμού», τόνισε ο Πιοτρ Μάτις, ανώτερος αναλυτής συναλλάγματος στην Touch Capital Markets Limited.

Αυτή η αστάθεια της αγοράς περιπλέκει το έργο της κεντρικής τράπεζας, καθώς προσπαθεί να διατηρήσει σταθερή την τουρκική λίρα και να αποφύγει μια επιδείνωση της «δολαριοποίηση». Οι Τούρκοι επενδυτές φαίνεται να έχουν ήδη αρχίσει να στρέφονται σε ξένα νομίσματα. Οι οικονομολόγοι της QNB Bank, με επικεφαλής τον Ερκίν Ισίκ, παρατήσαν απότομη αύξηση των εισροών σε assets εκτός της τουρκικής λίρας με άνοδο κατά 10 δισ. δολάρια σε λιγότερο από δύο μήνες.