Το-μέλλον-της-εργασίας:-Περισσότερα-από-50-στελέχη-συζητούν-στο-skill-up-forum-2025

Στις 29 και 30 Οκτωβρίου, περισσότερα από 50 στελέχη και επιχειρηματίες από 35 οργανισμούς μοιράζονται τις γνώσεις και την εμπειρία τους στο τέταρτο Skill Up Forum, στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων.

Το Skill Up Forum 2025 (https://skillup.gr) τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά έχει λάβει και την υποστήριξη από 13 οργανισμούς.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων της διοργάνωσης, είναι η τεχνητή νοημοσύνη, οι νέες τεχνολογίες, και οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Ένα διήμερο συζητήσεων, δικτύωσης, σεμιναρίων, και εκπαίδευσης από το Envolve Entrepreneurship (https://envolveglobal.org) και τη linq (https://linq.co). Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και η δωρεάν εγγραφή είναι διαθέσιμα στο: https://skillup.gr.

Η κεντρική σκηνή του αμφιθεάτρου Μ. Έβερτ της Τεχνόπολης του δήμου Αθηναίων θα φιλοξενήσει 18 δυναμικές και εναλλασσόμενες συζητήσεις και ομιλίες, με τη συμμετοχή της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, αλλά και στελεχών της αγοράς όπως ο Μιχάλης Κωνσταντουλάκης, Director of BI & Insights, efood, η Ζωή Φράγκου, Organizational Psychologist, FragoulousMinds, ο Peter Economides, Brand Strategist, FelixBNI, η Σοφία Αργίτη, Data & AI Specialist, IBM, ο Στέφανος Χατζηράπτης, Country Manager, Hemmersbach, ο Αλέξιος Βανδώρος, επιχειρηματίας, η Έφη Τόλη, Enterprise Agility Coach, OTE, η Κατερίνα Σουρούνη, National Technology Officer, Microsoft, o Στήβ Βρανάκης, Co-founder, Catalytic Creative & Strategy Studio κ.α.

Στο Innovathens, η IWG θα προσφέρει lounge παρέχοντας χώρο για διάδραση, συναντήσεις και εργασία, ενώ σε δύο χώρους θα προσφέρονται ανοιχτά και κλειστά workshops και εκπαιδεύσεις για στελέχη και ενδιαφερόμενους από οργανισμούς, όπως Microsoft, Google, Summit, Kaizen, OTE, CAIO Group, Epignosis κ.α..

Παράλληλα, η Summit θα προσφέρει ένα βιωματικό team building activity, σχεδιασμένο για να ενισχύσει τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και το networking μεταξύ των συμμετεχόντων ενώ η Epignosis Learning Technologies θα σε βοηθήσεις να ανακαλύψεις τον εαυτό σου μέσα από ένα τεστ επαγγελματικής προσωπικότητας και να πάρεις εξατομικευμένες συμβουλές για την επαγγελματική σου εξέλιξη.

Το φόρουμ προσφέρει μια εμπειρία εξέλιξης και διασύνδεσης, σχεδιασμένη για εταιρείες και στελέχη που βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Οι θεματικές συζήτησης του φετινού φόρουμ περιλαμβάνουν: τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), ηγεσία, επιχειρηματικότητα, ψηφιακά εργαλεία, στρατηγικές βιωσιμότητας (ESG) και συμπερίληψης (DE&I). Πώς βλέπουν οι επιχειρήσεις το μέλλον; Πώς εξελίσσονται τα στελέχη στις απαιτήσεις της εποχής; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει τον τρόπο εργασίας του δυναμικού μιας εταιρείας; Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις που θα απαντηθούν στο Skill Up Forum 2025. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν τη θέση τους δωρεάν στον σχετικό σύνδεσμο.

Το Skill Up Forum υποστηρίζεται διαχρονικά από δεκάδες εταιρείες και ηγέτες του κλάδου, που επενδύουν στην εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού τους, που προωθούν νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες για την ανταγωνιστική παρουσία τους παγκοσμίως, αλλά και συμβάλλει στη διασύνδεση του οράματός τους με δράσεις που ενισχύουν το αύριο.

Το φετινό έχει την υποστήριξη της Google και της Microsoft, ενώ ως «Premium Partners» υποστηρίζουν τη διοργάνωση η Epignosis Learning Technologis, η Summit, το the People’s Trust, η IWG, ως Partners υποστηρίζουν οι οργανισμοί: η Mellon Group of Companies, η doValue, το BCA College και ως «Supporters» υποστηρίζουν η METAXA, το Conferience, η This is Coffee και η experienZ.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες σε AI & digital εργαλεία, με εφαρμογή στην εργασία και τη λήψη αποφάσεων

παρακολουθήσουν διαδραστικές ομιλίες και συζητήσεις που τροφοδοτούν τη σκέψη

ενισχύσουν τις ηγετικές τους ικανότητες (feedback, delegation, goal-setting, influence)

εξετάσουν νέες στρατηγικές για μετασχηματισμό και ανάπτυξη

εμπνευστούν από πραγματικές ιστορίες επαγγελματικής μετάβασης

δικτυωθούν με στελέχη της αγοράς και νέο ταλέντο.

Τη διοργάνωση στηρίζουν επικοινωνιακά ως Media & Community Partners οι οργανισμοί Athens Tech Circle, AFI, Bizrupt, Praxi Network, Stone Soup, YES Forum, Uni-ties, Uni Fund, Found.ation, Startupper.