«Το-όραμα»:-Η-Ελλάδα-της-επόμενης-μέρας-στο-επίκεντρο-του-4ου-Οικονομικού-Συνεδρίου-της-«Ναυτεμπορικής»

Με κεντρικό όραμα μια αυτάρκη και ανταγωνιστική ελληνική οικονομία, το 4ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής» επιστρέφει την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο.

Σε μια περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας και γεωπολιτικών προκλήσεων, το συνέδριο φέρνει στο ίδιο τραπέζι την πολιτική, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία για να χαράξουν, από κοινού, τον δρόμο προς μια πιο ισχυρή, ευέλικτη και βιώσιμη Ελλάδα.

Το όραμα: Αυτάρκης και ανταγωνιστική οικονομία

Στην εποχή των διαδοχικών κρίσεων, η Ελλάδα καλείται να περάσει από τον ρόλο του «ευάλωτου κρίκου» σε αυτόν της δύναμης σταθερότητας και στρατηγικής αυτονομίας.

Το φετινό συνέδριο της «Ναυτεμπορικής» επιχειρεί να χαρτογραφήσει τα μονοπάτια αυτής της μετάβασης, μέσα από τέσσερα θεματικά πάνελ που ανοίγουν ουσιαστικούς διαλόγους για την οικονομία, την ενέργεια, την τεχνολογία και το ανθρώπινο κεφάλαιο.

Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν κρίσιμα ερωτήματα για την εθνική στρατηγική, την ανθεκτικότητα των θεσμών και των επιχειρήσεων, την ενεργειακή ασφάλεια, τη βιομηχανική πολιτική, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την επένδυση στο ταλέντο.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Περιφέρειας Αττικής.

Πολιτική και επιχειρηματική ηγεσία στο Ζάππειο

Στο βήμα του συνεδρίου θα βρεθούν κορυφαίοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και του επιχειρηματικού κόσμου, μεταξύ των οποίων:

Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης

Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών

Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN Energy & Metals

Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Energean

Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒ

Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της ΑΑΔΕ

Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ

Μπορείτε να δείτε όλους τους ομιλητές, ΕΔΩ.

Τέσσερις θεματικοί άξονες – Ένας κοινός στόχος

1. Ανθεκτικότητα και Εθνική Στρατηγική σε Περιβάλλον Κρίσεων

Το πρώτο πάνελ αναλύει πώς η Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της απέναντι σε πολεμικές, οικονομικές και δημοσιονομικές αναταράξεις.

Η συζήτηση επικεντρώνεται στη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για ανάπτυξη και σταθερότητα, στον ρόλο των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων, καθώς και στη σημασία της παραγωγικής και επισιτιστικής ασφάλειας.

2. Ενέργεια, Βιομηχανική Πολιτική και Στρατηγική Αυτονομία

Το δεύτερο πάνελ εξετάζει το μέλλον της ενεργειακής πολιτικής και της βιομηχανικής ανασυγκρότησης σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον.

Στο επίκεντρο τίθενται η ενεργειακή αυτάρκεια, η αξιοποίηση των στρατηγικών πόρων, η μετάβαση στις καθαρές μορφές ενέργειας και ο ρόλος της εγχώριας βιομηχανίας στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της οικονομικής ανεξαρτησίας.

3. Ψηφιακή Επιτάχυνση και Τεχνολογική Κυριαρχία

Το τρίτο πάνελ εστιάζει στη δυναμική του ψηφιακού μετασχηματισμού ως καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

Η συζήτηση εξετάζει τη θέση της Ελλάδας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, την πρόοδο του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, τις επενδύσεις σε υποδομές δεδομένων και τη σημασία της τεχνολογικής ανεξαρτησίας για την εθνική ασφάλεια.

4. Από το Κεφάλαιο στο Ταλέντο – Χρηματοδοτώντας το Ανθρώπινο Μέλλον

Το τελευταίο πάνελ στρέφει το βλέμμα στον άνθρωπο και τη γνώση ως κινητήρια δύναμη της οικονομίας του μέλλοντος.

Αναλύονται νέες μορφές χρηματοδότησης για ΜμΕ και startups, η διασύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, οι στρατηγικές προσέλκυσης και επαναπατρισμού ταλέντου, καθώς και η μετάβαση από χαμηλής εξειδίκευσης σε υψηλής αξίας θέσεις απασχόλησης.

Μπορείτε να δείτε όλο το πρόγραμμα, ΕΔΩ.

Ανοιχτός διάλογος και συμμετοχή κοινού

Όπως κάθε χρόνο, το συνέδριο της «Ναυτεμπορικής» δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να συμμετάσχει ενεργά με ερωτήσεις, σχόλια και διαδραστικά polls.

Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εμπειρογνωμόνων, επαγγελματιών και υπευθύνων χάραξης πολιτικής στοχεύει στην ανάδειξη ρεαλιστικών λύσεων και στρατηγικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας.

Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση του νέου προγράμματος του Naftemporiki TV, σφραγίζοντας μια διοργάνωση που εξελίσσεται σε θεσμό διαλόγου και στρατηγικής σκέψης για την οικονομία της επόμενης μέρας.