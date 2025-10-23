Το-66ο-Διεθνές-Φεστιβάλ-Κινηματογράφου-Θεσσαλονίκης-με-την-ενέργεια-της-ΔΕΗ

Με κεντρικό μήνυμα «Για τις ταινίες που μας συγκινούν, για τους δημιουργούς που μας εμπνέουν, για όλες εκείνες τις στιγμές που ο κινηματογράφος ήταν εκεί για εμάς, είμαστε εδώ για αυτόν», η ΔΕΗ αναδεικνύει τη διαχρονική της στήριξη στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που με το έργο τους «φωτίζουν» το σήμερα και το αύριο του ελληνικού σινεμά.

Η ΔΕΗ συνεχίζει τη στρατηγική της συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στηρίζοντας για ακόμη μία χρονιά έναν θεσμό που ενώνει δημιουργούς και κοινό από όλο τον κόσμο μέσα από τη δύναμη του κινηματογράφου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου 2025, μετατρέποντας την πόλη της Θεσσαλονίκης σε ένα ανοιχτό πεδίο δημιουργίας, ιδεών και πολιτισμού, όπου η τέχνη, η τεχνολογία και η ενέργεια συναντώνται. «ΦΩΣ powered by ΔΕΗ» στη νέα γενιά του ελληνικού σινεμά.

Φέτος, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η ΔΕΗ απονέμει το βραβείο «ΦΩΣ powered by ΔΕΗ», που τιμά πρωτοεμφανιζόμενες και πρωτοεμφανιζόμενους ηθοποιούς σε ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους, η επιλογή των οποίων θα γίνει από τριμελή κριτική επιτροπή. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 3.000 ευρώ για κάθε νικητή και νικήτρια, αναδεικνύοντας τις πρωτοεμφανιζόμενες φωνές του ελληνικού κινηματογράφου που δίνουν νέα πνοή στη μεγάλη οθόνη.

Η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, κα Σοφία Δήμτσα, δήλωσε σχετικά: «Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που έχει μάθει να ζει με το φως του κινηματογράφου, ένα φως που εμπνέει, ενώνει και δίνει ενέργεια σε κάθε δημιουργό. Η συνεργασία μας με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης δεν είναι απλώς μια χορηγία, αλλά ένας ζωντανός διάλογος ανάμεσα στην ενέργεια και την τέχνη, στην τεχνολογία και τη φαντασία. Μέσα από το βραβείο “ΦΩΣ powered by ΔΕΗ”, στηρίζουμε τη νέα γενιά ηθοποιών που φέρνουν τη δική τους λάμψη στη μεγάλη οθόνη και συνεχίζουν μια παράδοση που ξεκινά εδώ, στη Θεσσαλονίκη.

Ευχόμαστε σε όλες και όλους να απολαύσουν ένα κινηματογραφικό ταξίδι που θα φωτίσει νέες ιστορίες και θα δημιουργήσει καινούρια συναισθήματα, γιατί ο πολιτισμός είναι ενέργεια που εμπνέει, εξελίσσει και μας ενώνει».

Η ΔΕΗ, ο μεγαλύτερος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνδέει την ενέργεια με τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που φωτίζουν τη σύγχρονη πολιτιστική σκηνή. Στο πλευρό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, του Evia Film Project και των δράσεων «Σινεμά με Θέα», η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στη νέα εποχή της 7ης τέχνης, αναδεικνύοντας τον κινηματογράφο ως πεδίο έμπνευσης, τεχνολογικής εξέλιξης και βιώσιμης προόδου.