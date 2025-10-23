ΤτΕ: Χρηματοπιστωτική σταθερότητα με ανθεκτικές βάσεις και εξωγενείς κινδύνους

Η ελληνική χρηματοπιστωτική σταθερότητα στέκεται σε σαφώς ισχυρότερη βάση απ’ ό,τι πριν από λίγα χρόνια, αλλά το περιβάλλον γύρω της σκουραίνει. Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ τον Ιούλιο μεν απέτρεψε κλιμάκωση, δε συνοδεύτηκε από δασμούς που κόβουν ρυθμό από την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Για την Ελλάδα, όπου οι ΗΠΑ δεν είναι ο κορυφαίος προορισμός εξαγωγών, ο άμεσος αντίκτυπος είναι περιορισμένος· οι έμμεσες επιδράσεις όμως –μέσω μιας πιο αδύναμης Ευρωζώνης και βραδύτερου παγκόσμιου εμπορίου– είναι υπαρκτές και υπομονετικές: λιγότερη εξωτερική ζήτηση, πιο επιφυλακτικές επενδύσεις, πιθανώς ακριβότερη χρηματοδότηση στις κεφαλαιαγορές.

Γεωπολιτική αβεβαιότητα και κυβερνοκίνδυνοι

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να διαταράσσει τιμές και προσδοκίες, ενώ στη Μέση Ανατολή η εκεχειρία δεν ισοδυναμεί με σταθερότητα. Αυτά μεγεθύνουν την αστάθεια σε ενέργεια, μεταφορές και ασφάλιστρα κινδύνου. Παράλληλα, οι κυβερνοαπειλές εξελίσσονται ταχύτερα από τα τείχη άμυνας, δοκιμάζοντας αντοχές τραπεζικών υποδομών, συστημάτων πληρωμών και εκκαθάρισης. Ένα επεισόδιο απότομης ανατιμολόγησης διεθνών περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να περάσει στην Ελλάδα μέσω αυξημένης μεταβλητότητας, ανατιμολόγησης του κινδύνου και συμπίεσης της πιστωτικής επέκτασης.

Η οικονομία διατηρεί ρυθμό

Παρά τις εξωτερικές καταιγίδες, η πραγματική οικονομία κρατά γραμμή. Στο α’ εξάμηνο 2025, το ΑΕΠ αυξήθηκε 2,0% ετησίως. Η ιδιωτική κατανάλωση –έστω πιο αργή, στο 1,5%– παρέμεινε πυλώνας· οι καθαρές εξαγωγές συνέβαλαν θετικά λόγω αύξησης εξαγωγών και μείωσης εισαγωγών. Οι επενδύσεις έδειξαν ελαστικότητα, ανακάμπτοντας στο β’ τρίμηνο και επιβεβαιώνοντας τη σωρευτική άνοδο ~60% από το 2019 έως τέλη 2024, που κλείνει σιγά-σιγά το κενό της προηγούμενης δεκαετίας.

Ο πληθωρισμός επιμένει

Ο ΕνΔΤΚ στο 3,0% στο εννεάμηνο του 2025 –ίδιος με το 2024– και πυρήνας στο 3,9% μεταφράζονται σε υποκείμενη πίεση κόστους υπηρεσιών και εργασίας. Ακόμη κι αν τα επιτόκια έχουν μπει σε τροχιά ομαλοποίησης από τα μέσα του 2024, οι τιμές δεν επιστρέφουν γραμμικά στο 2%. Αυτό αφήνει ουρά σε πραγματικά εισοδήματα και καταναλωτικές αποφάσεις και πιέζει την πιστωτική ζήτηση, ειδικά στα μακράς διάρκειας έργα.

Τράπεζες με καθαρότερους ισολογισμούς

Το τραπεζικό σύστημα έχει γυρίσει σελίδα. Η επενδυτική βαθμίδα για τους μεγάλους ομίλους εμπεδώνει πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και μικρότερο κόστος κεφαλαίου. Τα stress tests του 2025 έδειξαν ότι ακόμη και σε δυσμενές σενάριο οι δείκτες κεφαλαίου παραμένουν πάνω από τα κατώφλια και υψηλότεροι του μέσου όρου της ΕΕ. Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ικανότητα απορρόφησης κραδασμών χωρίς άμεσες, αποσταθεροποιητικές κινήσεις στο ενεργητικό ή στην πιστωτική πολιτική.

Ρευστότητα με άνεση

Οι δείκτες ρευστότητας μιλούν καθαρά: LCR ~212% και NSFR ~136% τον Ιούνιο 2025, αισθητά πάνω από τις εποπτικές γραμμές. Δεν πρόκειται για τεχνικό αποτέλεσμα παραθύρων αλλά για δομική πρόσβαση σε διατραπεζική και κεφαλαιαγορές, σε συνδυασμό με χαμηλό asset encumbrance. Με απλά λόγια, οι τράπεζες έχουν αρκετά υψηλής ποιότητας ρευστά στοιχεία και χρηματοδοτική βάση που στέκει και σε παρατεταμένη πίεση.

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε ιστορικά χαμηλά

Το υπόλοιπο ΜΕΔ σε ατομική βάση υποχώρησε στα ~5,8 δισ. ευρώ τον Ιούνιο 2025· ο λόγος ΜΕΔ προς δάνεια στο ~3,6% είναι ο χαμηλότερος της ευρω-εποχής για τη χώρα και συγκλίνει στον μέσο όρο της Τραπεζικής Ένωσης. Η αποκλιμάκωση δεν στηρίζεται μόνο σε τιτλοποιήσεις και πωλήσεις· στηρίζεται και σε εισπράξεις, ρυθμίσεις, βελτίωση εισοδημάτων και αξιών εξασφαλίσεων. Για το σύστημα αυτό σημαίνει κεφάλαιο που «ξεμπλοκάρει» για νέα πίστωση και χαμηλότερη μεταβλητότητα αποτελεσμάτων.

Κερδοφορία με νέα μίξη εσόδων

Στο α’ εξάμηνο 2025, τα καθαρά κέρδη των ομίλων κινήθηκαν γύρω στα 2,5 δισ. ευρώ, ελαφρά υψηλότερα από πέρυσι. Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν περίπου 2,8% λόγω της πτωτικής πορείας επιτοκίων, όμως οι προμήθειες πήραν τη σκυτάλη (+14% περίπου): διαχείριση χαρτοφυλακίου, πληρωμές, επενδυτικές υπηρεσίες. Ταυτόχρονα αυξήθηκαν λειτουργικά έξοδα (~+12,6%) και προβλέψεις (~+12,1%), με τους δείκτες RoA (~1,4%) και RoE (~13%) να παραμένουν σε αξιοπρεπή, διεθνώς συγκρίσιμα επίπεδα. Η εικόνα είναι μιας κερδοφορίας λιγότερο «επιτοκιακά εξαρτημένης» και περισσότερο διαφοροποιημένης.

Κεφαλαιακή επάρκεια και ποιότητα

Ο CET1 γύρω στο 15,8% και ο TCR γύρω στο 20,4% στα μέσα του 2025 αντανακλούν ενισχυμένα «μαξιλάρια». Το βάρος των DTCs στο CET1 υποχώρησε προς ~44-45%, κάτι που βελτιώνει την ποιότητα κεφαλαίου – κρίσιμο για επενδυτές που κοιτούν όχι μόνο ποσότητα αλλά και σύνθεση. Οι πρόσφατες εκδόσεις κεφαλαιακών μέσων βοηθούν την απορρόφηση ζημιών χωρίς να αραιώνουν υπερβολικά το κοινό μετοχικό κεφάλαιο.

Μακροπροληπτική πολιτική με προληπτική λογική

Η αύξηση του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος (CCyB) στο 0,5% από 1 Οκτωβρίου 2026 στέλνει μήνυμα πρόληψης. Η συνολική πιστωτική επέκταση δεν είναι υπερβολική, αλλά σε τσέπες της οικονομίας –μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, αγορά κατοικίας, εξωτερικές ανισορροπίες– εμφανίζονται κυκλικές εντάσεις. Παράλληλα, τα όρια LTV/DSTI στα στεγαστικά (90%/50% για πρώτους αγοραστές, 80%/40% για λοιπούς) λειτουργούν ως κιγκλιδώματα για να αποφευχθεί υπερμόχλευση νοικοκυριών και πιστωτικά τροφοδοτούμενη φούσκα τιμών.

Ασφαλιστικός κλάδος ως συντελεστής σταθερότητας

Οι ασφαλιστικές αύξησαν ίδια κεφάλαια κατά ~9% στο α’ εξάμηνο 2025, με 93% των επιλέξιμων κεφαλαίων σε Tier 1. Η ανθεκτικότητα του κλάδου δεν είναι δευτερεύουσα υπόθεση: πρόκειται για μεγάλους θεσμικούς επενδυτές που στηρίζουν τη ζήτηση σε κρατικούς και εταιρικούς τίτλους, ενώ προσφέρουν προϊόντα αποταμίευσης και προστασίας που σταθεροποιούν κύκλους κατανάλωσης και επένδυσης.

Υποδομές και κεφαλαιαγορά

Οι υποδομές πληρωμών, εκκαθάρισης και διακανονισμού λειτούργησαν ομαλά, με χαμηλούς δείκτες απάτης. Σημείο καμπής η πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ με δεσμεύσεις διατήρησης έδρας και εθνικού ρόλου. Εφόσον ολοκληρωθεί, μπορεί να αναβαθμίσει την προβολή ελληνικών εκδοτών, να διευρύνει τη βάση θεσμικών, να φέρει τεχνογνωσία και να βελτιώσει τη λειτουργική ανθεκτικότητα της αγοράς χωρίς να χαθεί ο χαρακτήρας «εθνικού χρηματιστηρίου».

Servicers και ιδιωτικό χρέος

Οι Διαχειριστές Πιστώσεων κρατούν στα χέρια τους περίπου 94 δισ. ευρώ ανοιγμάτων (83% ΜΕΔ). Ο ρόλος τους είναι τεχνικός αλλά κρίσιμος: αναδιαρθρώσεις, εισπράξεις, εξορθολογισμός εξασφαλίσεων. Όσο ωριμάζει το πλαίσιο, τόσο μειώνεται το λειτουργικό κόστος για τις τράπεζες και απελευθερώνεται ικανότητα για νέο δανεισμό σε βιώσιμους πελάτες. Η πρόκληση είναι διπλή: γρήγορες, ρεαλιστικές ρυθμίσεις και αποφυγή κοινωνικού ρήγματος.

Αγορά πληρωμών και ηλεκτρονικό χρήμα

Τα Ιδρύματα Πληρωμών αύξησαν αξία συναλλαγών ~2,6% στα 63,9 δισ. ευρώ, ενώ στα Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος ο κύκλος υποχώρησε σε ~9,1 δισ. ευρώ λόγω εταιρικών κινήσεων. Το «καθαρό» αποτέλεσμα είναι μια αγορά πιο συγκεντρωμένη, με καλύτερη κεφαλαιακή επάρκεια και σαφέστερη εποπτική εικόνα. Για επιχειρήσεις και καταναλωτές, αυτό συνήθως σημαίνει περισσότερες υπηρεσίες, καλύτερα interfaces, αλλά και αυξημένη ανάγκη για αυστηρή ασφάλεια δεδομένων.

Μακροοικονομικές προοπτικές και δημοσιονομικά περιθώρια

Οι εκτιμήσεις θέλουν την οικονομία να «τρέχει» στο ~2,2% το 2025 – σχεδόν διπλάσια της Ευρωζώνης. Ο πληθωρισμός γύρω στο 3,1% σημαίνει ότι η πλήρης σύγκλιση προς τον στόχο θα πάρει χρόνο. Στο δημοσιονομικό, τα πρωτογενή πλεονάσματα και το πτωτικό χρέος/ΑΕΠ προσφέρουν αξιοπιστία και χώρο απορρόφησης κραδασμών. Η πρόκληση είναι να μη χαθεί η πειθαρχία: στοχευμένες δημόσιες επενδύσεις με υψηλό πολλαπλασιαστή και σταθερό, προβλέψιμο πλαίσιο.

Σήματα εμπιστοσύνης από στρατηγικούς επενδυτές

Το αυξημένο ενδιαφέρον στρατηγικών παικτών –ενδεικτικά, η άνοδος της UniCredit κοντά στο 26% στην Alpha Bank– επιβεβαιώνει ότι ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος προσελκύει κεφάλαια με ορίζοντα. Όσο η Ευρώπη προχωρά σε βαθύτερη Τραπεζική Ένωση και Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, τόσο μειώνεται ο κατακερματισμός και διευκολύνεται η ροή ιδιωτικών πόρων προς επενδύσεις πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Τι μπορεί να πάει στραβά

Το βασικό ρίσκο παραμένει εξωτερικό: γεωπολιτική κλιμάκωση, ενεργειακό σοκ, ανατιμολόγηση αποτιμήσεων τεχνολογίας ή ακινήτων διεθνώς, αποκλίσεις νομισματικών πολιτικών που σκληραίνουν ξαφνικά τις χρηματοδοτικές συνθήκες. Τα κανάλια μετάδοσης είναι γνωστά: spread, προσφορά ρευστότητας, κλίμα αγοράς. Η άμυνα είναι επίσης γνωστή: συνετά κριτήρια πίστωσης, συγκράτηση μερισμάτων όταν απαιτείται, επιτάχυνση εξυγίανσης υπολοίπου ΜΕΔ, επένδυση στην κυβερνοασφάλεια και σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας.

Η αγορά κατοικίας υπό μέτρα προληπτικής θωράκισης

Τα όρια LTV/DSTI δεν στοχεύουν στο να «παγώσουν» την αγορά, αλλά να προλάβουν υπερβολές που στο παρελθόν πλήρωσε ακριβά η οικονομία. Η αποτελεσματικότητά τους θα κριθεί στην πράξη: συνεπής εφαρμογή από τις τράπεζες, καλύτερη στόχευση προϊόντων για πρώτους αγοραστές, παρακολούθηση τοπικών «καυτών σημείων» και διασφάλιση ότι η πίστωση συνοδεύει πραγματική ικανότητα αποπληρωμής.

Ψηφιακή μετάβαση με έμφαση στην ανθεκτικότητα

Η μετάβαση σε ψηφιακά κανάλια και πληρωμές είναι αναπόστρεπτη. Αυτό σημαίνει λιγότερη τριβή για τον πελάτη και νέες ροές εσόδων για τις τράπεζες, αλλά και μεγαλύτερη έκθεση σε απειλές. Η ασφάλεια παύει να είναι «κόστος συμμόρφωσης» και γίνεται προϋπόθεση φερεγγυότητας. Επενδύσεις σε ανίχνευση απάτης, κρυπτογράφηση, αρχιτεκτονική zero-trust και εκπαίδευση χρηστών είναι μέρος του νέου τραπεζικού core.

Συμπέρασμα με καθαρή γραμμή πλεύσης

Η Ελλάδα μπαίνει στο 2026 με χρηματοπιστωτική βάση σημαντικά ισχυρότερη: καθαρότεροι ισολογισμοί, υψηλή ρευστότητα, κεφαλαιακά «μαξιλάρια», επενδυτική βαθμίδα, κερδοφορία που πατάει σε περισσότερα πόδια. Οι μεγαλύτερες απειλές δεν βρίσκονται εντός, αλλά εκτός συνόρων. Αυτό δεν είναι λόγος εφησυχασμού, είναι οδηγός δράσης: συνετή πίστωση, προληπτικό κεφάλαιο, ψηφιακή θωράκιση, στοχευμένες επενδύσεις υψηλού πολλαπλασιαστή και σταθερότητα κανόνων. Με αυτή τη γραμμή πλεύσης, το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν θα περιοριστεί στο να «αντέξει» τους εξωγενείς κραδασμούς, αλλά θα λειτουργήσει ως μοχλός για να μετατραπεί η σταθερότητα από άμυνα σε πλεονέκτημα ανάπτυξης.