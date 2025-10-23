Χρυσοχοΐδης στον ΣΚΑΪ: Θα μιλήσω με τον Δένδια για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη – Δεν φοβάμαι για την παρέλαση

Για το γεγονός ότι θα μιλήσει ο ίδιος με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια μετά την ψήφιση της τροπολογίας για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ενημέρωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. «Η ευθύνη για την τάξη και την ασφάλεια στην περιοχή, καθώς και για την εφαρμογή του νόμου είναι στην Αστυνομία», όπως είπε.

«Διανύουμε μια περίοδο πολιτικών εντάσεων. Όταν αυτές υπάρχουν, ταυτόχρονα δημιουργούνται “μάχες” γύρω από συγκεκριμένα ζητήματα. Νομίζω ότι αυτή η μάχη δεν έχει αντικείμενο, υπάρχουν κάποια παραδεκτά πράγματα σε αυτήν τη χώρα. Έχουμε κάποια ιερά και όσια. Ποια είναι αυτά; Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη που έρχεται από τον Επιτάφιο του Περικλή, έχουμε τις εκκλησίες και τους ναούς μας, έχουμε και την Ακρόπολη. Γιατί να συζητάμε καν για τα αυτονόητα λοιπόν;»

Ερωτηθείς για το αν ο ίδιος φοβάται για τυχόν επεισόδια την ημέρα της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου, απάντησε αρνητικά. «Εγώ δεν φοβάμαι. Απλώς λέω ότι κάποιοι θέλουν εις το όνομα των επιδιώξεών τους να διαλύσουν τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο καταστηματάρχης που πουλάει ποτά μπόμπες σε ανήλικο είναι εγκληματίας»

Στο γεγονός ότι η Αστυνομία ενημερώθηκε μια μέρα μετά το περιστατικό της κατανάλωσης αλκοόλ που οδήγησε στον τραγικό θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι, αναφέρθηκε στη συνέχεια ο κ. Χρυσοχοΐδης. «Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό. Θυμάστε πριν λίγους μήνες η κυβέρνηση ψήφισε ειδική νομοθεσία για το ζήτημα της απαγόρευσης διάθεσης αλκοόλ στους ανηλίκους», υπενθύμισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ερωτηθείς, μάλιστα, αν το εν λόγω μέτρο εφαρμόζεται, ο ίδιος σχολίασε:

«Οι Αρχές είναι παντού, αλλά δεν μπορούν να ελέγχουν όλα τα καταστήματα. Η Αστυνομία έχει πολύ μεγάλη παρουσία στους χώρους αυτούς. Κυρίως στο κομμάτι των εκβιαστών και στους μπράβους της νύχτας, όπου γίνεται πολύ καλή δουλειά και βλέπεται ότι δεν έχουμε περιστατικά. Έχουμε ένα ζήτημα ελεγκτικών Αρχών όμως. Το ερώτημα είναι άλλο: για ποιον λόγο το μαγαζί βάζει ανήλικο παιδί μέσα».

«Θέλω να σας πω ότι οι ποινές είναι πάρα πολύ αυστηρές. Έχει ρυθμιστεί και το θέμα εκείνων των πάρτι που κάνουν τα παιδιά σε διάφορες αίθουσες με τους γονείς. Νομίζω πρέπει και ως γονείς πια να αυστηροποιήσουμε τη συμπεριφορά μας απέναντι στα παιδιά. Ο καταστηματάρχης που πουλάει ποτά μπόμπες σε ανήλικο είναι εγκληματίας. Το πρώτο του έγκλημα είναι ότι βάζει μέσα το παιδί, το δεύτερο έγκλημα ότι του δίνει αλκοόλ, το τρίτο πιθανό έγκλημα ότι μπορεί να του δώσει νοθευμένο αλκοόλ και μετά ίσως και ναρκωτικά. Πρέπει λοιπόν να διαχειριστούμε τα παιδιά μας, είναι πολλές οι προκλήσεις».

«Το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν και άλλες εξιχνιάσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Παράλληλα, ο υπουργός μίλησε και για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά και τις 37 συλλήψεις σε επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις, κάνοντας λόγο για μεγάλη εγκληματική οργάνωση που δρούσε σε διάφορες περιοχές της Πέλλας και της Θεσσαλονίκης

«Το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες εξιχνιάσεις από την πλευρά του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Οικονομικής Αστυνομίας», υπογράμμισε και διευκρίνισε ότι η έρευνα προχωράει. «Σύντομα ο Εισαγγελέας θα αποδώσει κατηγορίες και σε άλλες μεγάλες εγκληματικές ομάδες όπου καταδεικνύεται ότι πέρα από απλή άντληση πόρων, τα ποσά έφευγαν μέσα από κυκλώματα».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.