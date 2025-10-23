amazon:-Λανσάρει-νέο-εργαλείο-ai-για-τους…-αναποφάσιστους-αγοραστές

Ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που θα προτείνει ένα συγκεκριμένο προϊόν -ανάμεσα σε πολλά- όταν οι αγοραστές αισθάνονται «πελαγωμένοι» από την πληθώρα επιλογών, πρόκειται να λανσάρει η Amazon.

Σύμφωνα με το -, η νέα αυτή λειτουργία θα φέρει το όνομα “Help Me Decide” και θα εμφανίζεται αυτόματα στην κορυφή της σελίδας, όπου εμφανίζονται οι λεπτομέρειες ενός προϊόντος, αφού έχουν δει πολλά παρόμοια προϊόντα, «ρωτώντας» τους αν χρειάζονται βοήθεια. Όσοι πατήσουν αυτό το κουμπί, θα τους παρουσιάζεται η καλύτερη δυνατή επιλογή προϊόντος για αγορά.

Το εργαλείο, που είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή της Amazon για smartphone ή μέσω μηχανής αναζήτησης κατάλληλης για κινητά, χρησιμοποιεί μια ευρεία γκάμα γλωσσικών μοντέλων για να προτείνει συγκεκριμένα προϊόντα, αντιστοιχίζοντας το ιστορικό των καταναλωτών στην ιστοσελίδα με τις περιγραφές και κριτικές προϊόντων.

Ο αλγόριθμος της Amazon λαμβάνει γενικά υπόψη το ιστορικό αγορών ενός πελάτη όταν προτείνει προϊόντα και εμφανίζει διαφημίσεις κατά τη διάρκεια μιας αναζήτησης, σύμφωνα με αναλυτές και συμβούλους που συνεργάζονται με εμπόρους στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ενώ οι αγοραστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια ποικιλία εργαλείων της Amazon για να αναζητήσουν προϊόντα κατά τη διάρκεια μιας αναζήτησης στον ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου, το Help Me Decide θα προσφέρει ένα προϊόν «με μια σαφή εξήγηση του γιατί είναι μια εξαιρετική επιλογή», ανέφερε η εταιρεία. Ο αγοραστής μπορεί επίσης να επιλέξει να δει πιο ακριβές ή/και φθηνότερες επιλογές.

Για παράδειγμα, το Help Me Decide μπορεί να προτείνει μια σκηνή για όλες τις εποχές, για τέσσερα άτομα, εάν ένα άτομο που περιηγείται στις σκηνές έχει αγοράσει προηγουμένως υπνόσακους για κρύο καιρό και μποτάκια πεζοπορίας για τα παιδιά του, σύμφωνα με την Amazon.

Αρχικά, το εργαλείο θα είναι διαθέσιμο σε «εκατομμύρια» καταναλωτές στις ΗΠΑ που θα επιλεγούν τυχαία, καθώς η εταιρεία σκοπεύει να κάνει για αρχή μια περιορισμένη δοκιμή για να διαπιστωθεί η απόδοσή του και εάν οι αγοραστές το χρησιμοποιούν. Η Amazon δήλωσε ότι θα διαθέσει το εργαλείο σε ευρύτερη κλίμακα τους επόμενους μήνες.

Σημειώνεται ότι ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου παρουσίασε ένα βοηθητικό πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, το Rufus, σε όλους τους πελάτες των ΗΠΑ το 2024.